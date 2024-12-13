Créateur de Vidéos Récapitulatives de Divertissement : La Narration Simplifiée

Transformez vos moments de divertissement en récapitulatifs captivants en utilisant une large sélection de modèles et de scènes.

408/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo récapitulative de film engageante de 45 secondes, destinée aux cinéphiles et aux communautés de fans de genres, qui résume succinctement l'intrigue et les moments clés d'un blockbuster récent. Utilisez un style visuel dramatique et cinématographique avec un audio clair et percutant, et simplifiez la création de contenu avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, en garantissant l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative dynamique de 30 secondes pour les spectateurs occasionnels occupés sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, mettant en avant une actualité brûlante de la pop culture. Adoptez un style rapide et visuellement attrayant avec une musique tendance, en présentant l'actualité avec un avatar AI réaliste, et adaptez facilement le contenu pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo récapitulative captivante de 75 secondes qui décompose un sujet tendance ou les moments forts d'un événement récent, spécifiquement pour les passionnés de pop culture et les créateurs de contenu. Maintenez un style visuel moderne, informatif mais amusant, en incorporant des transitions dynamiques et une musique de fond adaptée provenant de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, rendant la vidéo entièrement personnalisable pour la personnaliser.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives de Divertissement

Créez facilement des récapitulatifs de divertissement engageants, des moments forts d'événements ou des vidéos rétrospectives annuelles avec notre plateforme intuitive et nos outils d'édition puissants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Récapitulatif
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos récapitulatives préconçus. Ces modèles, faisant partie de notre vaste collection de Modèles & scènes, fournissent une base créative, vous permettant de structurer facilement votre récapitulatif de divertissement.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Ajoutez vos clips vidéo, images et fichiers audio au projet. Notre bibliothèque de médias intégrée/support stock vous permet d'incorporer facilement votre contenu, garantissant que tous vos moments forts sont inclus.
3
Step 3
Personnalisez Votre Récapitulatif
Améliorez votre vidéo avec des éléments engageants en utilisant notre suite d'édition. Ajoutez du texte, choisissez des transitions et utilisez même des sous-titres automatiques pour rendre votre histoire plus accessible et percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo récapitulative de divertissement terminée dans divers formats et ratios d'aspect en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement & exports. Partagez-la facilement directement sur des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram et TikTok.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Captivez les Spectateurs avec des Récapitulatifs de Divertissement Impactants

.

Inspirez et engagez votre audience en transformant le contenu de divertissement en vidéos récapitulatives impactantes et mémorables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos récapitulatives de divertissement captivantes ?

HeyGen offre une plateforme facile à utiliser avec des modèles de vidéos récapitulatives personnalisables spécialement conçus pour créer des vidéos récapitulatives de divertissement engageantes. Vous pouvez ajouter facilement vos médias, superpositions de texte et choisir des bandes sonores accrocheuses pour personnaliser votre vidéo et raconter votre histoire.

Quels outils d'édition HeyGen propose-t-il pour améliorer mes vidéos récapitulatives ?

HeyGen vous équipe d'outils d'édition puissants, y compris des animations, des transitions et une vaste bibliothèque de musique stock pour améliorer vos vidéos récapitulatives. Vous pouvez également générer des sous-titres automatiques et ajouter des voix off pour faire ressortir véritablement votre contenu.

Puis-je exporter mes vidéos récapitulatives HeyGen pour les réseaux sociaux comme Instagram et YouTube ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'exporter et de partager facilement vos vidéos récapitulatives terminées dans divers formats et ratios d'aspect optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux populaires telles qu'Instagram Reel, TikTok et YouTube. Partagez vos moments captivants sans effort avec votre audience.

HeyGen prend-il en charge la création de différents types de vidéos récapitulatives, comme les rétrospectives annuelles ou les moments forts d'événements ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos récapitulatives polyvalent qui prend en charge divers formats créatifs, y compris des vidéos rétrospectives annuelles engageantes, des moments forts d'événements dynamiques et même des vidéos récapitulatives de films captivantes. Commencez avec un modèle pertinent pour personnaliser votre vidéo et donner vie à votre vision.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo