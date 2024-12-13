Créateur de Vidéos Promo de Divertissement pour un Contenu Engagé

Créez facilement des promos de divertissement époustouflantes qui captent l'attention et deviennent virales en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles & scènes.

Développez une vidéo promo énergique d'une minute, conçue pour les créateurs de contenu indépendants et les influenceurs en herbe, qui attire visuellement avec des graphismes animés vibrants et une bande sonore électronique entraînante. Mettez en avant comment les "Modèles & scènes" de HeyGen simplifient le processus créatif pour des "vidéos de réseaux sociaux" époustouflantes, permettant une génération rapide de contenu sans connaissances approfondies en montage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative soignée de deux minutes destinée aux professionnels du marketing et aux chefs de produit recherchant un "créateur de vidéos promo AI" efficace. Le style visuel doit être élégant et informatif avec des animations fluides, complété par une voix off professionnelle et rassurante. Soulignez la facilité de créer des récits engageants en utilisant les "Avatars AI" de HeyGen et la fonctionnalité intégrée de "Génération de voix off" pour transmettre des messages complexes clairement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes pour les fondateurs de startups et les entreprises de commerce électronique annonçant de nouveaux "lancements de produits". La présentation visuelle doit être élégante et excitante, incorporant des séquences d'archives et une musique entraînante, démontrant à quelle vitesse une "vidéo promotionnelle" convaincante peut être créée de toutes pièces. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour simplifier la création de contenu, en assurant l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" automatiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante d'une minute pour les marketeurs à petit budget et les organisations à but non lucratif, démontrant comment HeyGen agit comme un puissant "créateur de vidéos promo gratuit". Le style visuel doit être authentique et chaleureux, utilisant des séquences d'archives de haute qualité et une bande sonore acoustique douce. Mettez en avant l'étendue de la "Bibliothèque de médias/support d'archives" disponible, permettant aux utilisateurs de créer un contenu percutant et de le préparer facilement pour diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" sans avoir besoin d'une expertise avancée en "outils de montage AI".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos promo de divertissement

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour le divertissement, en utilisant des outils AI puissants et une interface conviviale pour donner vie à votre vision.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels spécialement conçus pour les vidéos promo de divertissement pour lancer votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias et Texte
Téléchargez vos propres clips vidéo et images, ou sélectionnez parmi nos séquences d'archives étendues, puis personnalisez votre message avec du texte animé sur mesure.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres
Améliorez votre vidéo en générant des voix off naturelles et en ajoutant automatiquement des sous-titres précis pour une accessibilité et un impact maximum.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo promo de divertissement et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, prête à être partagée sur toutes vos vidéos et plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promos Inspirantes pour Événements & Contenus

.

Développez des vidéos promotionnelles inspirantes et motivantes pour des contenus de divertissement, des événements ou des artistes afin de connecter profondément et motiver les audiences.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen utilise des outils de montage AI avancés et des capacités de Texte en vidéo à partir de script pour rationaliser votre flux de travail de création de vidéos promo. Les utilisateurs peuvent facilement générer du contenu vidéo de haute qualité sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos promo AI avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos promo AI, y compris une riche bibliothèque de médias avec des séquences d'archives, des modèles flexibles, et des options pour ajouter du texte animé, des voix off et des sous-titres. Notre éditeur facile à glisser-déposer assure un processus de création fluide pour toute vidéo promotionnelle.

HeyGen peut-il m'aider à produire divers types de vidéos marketing au-delà des promos standard ?

Absolument ! Au-delà de la fonctionnalité de créateur de vidéos promo de divertissement, HeyGen permet la création de contenus divers comme des vidéos explicatives et des lancements de produits. Vous pouvez également redimensionner facilement pour les canaux appropriés et ajouter des contrôles de marque pour toutes vos vidéos de réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité des vidéos promo ?

HeyGen fournit des outils de montage AI essentiels tels que la génération précise de voix off, des sous-titres automatiques, et une bibliothèque de médias complète avec des séquences d'archives, garantissant que votre vidéo promotionnelle atteint une finition professionnelle et percutante.

