Créateur de Vidéos d'Actualités de Divertissement : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Produisez sans effort des vidéos d'actualités captivantes avec notre générateur de vidéos d'actualités AI, transformant des scripts textuels en contenu professionnel.

Un passionnant reportage de 45 secondes sur l'actualité du divertissement est nécessaire, spécifiquement pour les jeunes adultes et les utilisateurs des réseaux sociaux, afin de mettre en avant le dernier moment viral d'une célébrité. Il doit présenter un style visuellement dynamique et moderne avec des transitions énergiques et une musique de fond tendance, assurant une narration claire grâce à la génération de voix off de HeyGen. Expérimentez avec divers modèles de vidéos d'actualités pour obtenir un look élégant et professionnel qui capte immédiatement l'attention.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un court-métrage captivant de 60 secondes destiné aux passionnés de cinéma, offrant une critique concise d'une sortie de film à succès. L'esthétique visuelle doit être cinématographique et sophistiquée, avec une musique orchestrale dramatique et une voix off autoritaire d'un avatar AI. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter la critique avec une présence à l'écran professionnelle et engageante, en mettant en avant des visuels personnalisables pour correspondre au thème du film.
Exemple de Prompt 2
Pour les consommateurs en général intéressés par des brèves nouvelles de célébrités, créez une mise à jour de divertissement concise de 30 secondes. La vidéo nécessite un style visuel direct et engageant, complété par une musique de fond subtile et une voix off amicale et claire. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité, en mettant en avant des bandeaux inférieurs stylisés pour introduire les figures ou faits clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes "Top 5", idéale pour les spectateurs occasionnels à la recherche de recommandations de divertissement sur les plateformes de streaming. Adoptez une approche visuelle de type infographie avec une esthétique pop-culture vivante et une musique actuelle entraînante, livrée par une voix off amicale. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour transformer sans effort votre liste organisée en une expérience visuelle attrayante et facilement digestible, en l'améliorant avec des visuels personnalisables pour chaque entrée, peut-être en utilisant l'un des modèles de vidéos d'actualités disponibles pour la structure.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités de Divertissement

Créez des vidéos d'actualités de divertissement engageantes avec AI, du script à l'écran. Produisez du contenu de qualité professionnelle sans effort pour les réseaux sociaux et au-delà.

1
Step 1
Créez Votre Histoire d'Actualités
Commencez par générer un script captivant pour vos actualités de divertissement en utilisant le générateur de scripts AI, ou collez simplement votre propre texte.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos d'actualités et personnalisez les visuels de notre vaste bibliothèque de médias pour correspondre à votre marque et à votre histoire.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et une Voix
Donnez vie à votre histoire en ajoutant des avatars AI pour présenter vos actualités ou utilisez notre fonctionnalité de synthèse vocale pour des voix off dynamiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres automatiques et des outils de montage, puis exportez vos vidéos d'actualités de divertissement polies pour YouTube ou les plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Segments Historiques de Divertissement

.

Créez des segments historiques engageants, comme des rétrospectives de célébrités ou des anniversaires de films, enrichissant votre offre de vidéos d'actualités de divertissement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'aspect créatif de mes vidéos d'actualités ?

HeyGen offre une gamme de modèles de vidéos d'actualités professionnels et de visuels personnalisables, y compris des bandeaux inférieurs, pour vous aider à créer un contenu engageant et visuellement attrayant. Vous pouvez facilement adapter ces modèles pour correspondre à l'esthétique de votre marque, faisant de HeyGen un créateur efficace de vidéos d'actualités de divertissement.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos d'actualités ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités robustes de synthèse vocale pour générer des vidéos d'actualités captivantes sans avoir besoin d'une caméra. Cela permet une production efficace et un talent à l'écran constant, positionnant HeyGen comme un générateur de vidéos d'actualités AI de premier plan.

HeyGen peut-il m'aider à rationaliser mon processus de production de vidéos d'actualités ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo AI intuitif, vous permettant de transformer rapidement des scripts en vidéos d'actualités complètes avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et une vaste bibliothèque de médias. Cela réduit considérablement le temps de montage, faisant de HeyGen un créateur de vidéos d'actualités idéal.

Est-il possible de personnaliser les visuels pour différentes plateformes de réseaux sociaux avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet des visuels personnalisables et un redimensionnement des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos d'actualités sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes comme YouTube et d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez facilement ajuster des éléments comme les bandeaux inférieurs et les contrôles de marque pour répondre à vos besoins spécifiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo