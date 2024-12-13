Créateur de Vidéos d'Entreprise : Évoluez Votre Création de Contenu avec l'IA
Créez des vidéos professionnelles de haute qualité pour votre entreprise avec des Avatars AI, simplifiant votre production de contenu.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité dynamique de 45 secondes pour une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux responsables marketing, en utilisant des visuels élégants et un style audio de marque avec les modèles et scènes de HeyGen, ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes.
Produisez une vidéo de communication interne engageante de 60 secondes, destinée aux équipes d'entreprise interfonctionnelles, qui utilise la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un arrière-plan visuel moderne et inclut des sous-titres pour partager rapidement une mise à jour de projet avec un ton collaboratif.
Concevez une vidéo de message exécutif concise de 30 secondes pour les dirigeants d'entreprise, avec un style visuel et audio autoritaire, générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, démontrant l'efficacité d'un créateur de vidéos d'entreprise pour des annonces rapides.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Production de Publicités Vidéo.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et performantes pour stimuler les campagnes marketing et accroître la portée.
Améliorez la Formation et le Développement des Employés.
Créez des modules de formation engageants, alimentés par l'IA, qui améliorent la rétention des connaissances et le développement des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour les entreprises ?
HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'IA pour simplifier considérablement la production vidéo pour les entreprises. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant en utilisant des avatars AI réalistes, des voix off personnalisées et une riche bibliothèque de modèles professionnels, optimisant ainsi leur flux de travail créatif.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos marketing ?
Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation de marque robustes, vous permettant de télécharger votre Kit de Marque avec logos, couleurs et polices. Cela garantit que chaque vidéo professionnelle produite s'aligne parfaitement avec votre identité de marque et améliore vos efforts de marketing vidéo.
Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen pour les réseaux sociaux et au-delà ?
HeyGen vous permet de générer une large gamme de contenus engageants, y compris des vidéos pour les réseaux sociaux, des vidéos marketing, des vidéos produits et même des vidéos animées. Avec une vaste bibliothèque de modèles et de médias stock, la création vidéo est à la fois efficace et polyvalente pour divers besoins de communication.
HeyGen est-il une plateforme intuitive pour la création collaborative de vidéos ?
Oui, HeyGen propose une interface intuitive avec un éditeur glisser-déposer convivial, rendant la création collaborative de vidéos accessible aux équipes de toutes tailles. L'espace de travail cloud de la plateforme facilite le travail d'équipe fluide et le développement efficace de contenu.