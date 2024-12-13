Créateur de Vidéos d'Entreprise : Évoluez Votre Création de Contenu avec l'IA

Créez des vidéos professionnelles de haute qualité pour votre entreprise avec des Avatars AI, simplifiant votre production de contenu.

Développez une vidéo de formation interne de 30 secondes pour les nouvelles recrues, destinée aux formateurs d'entreprise, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour expliquer les politiques de l'entreprise avec un style visuel professionnel mais accessible et une génération de voix off claire. Cela montre comment un créateur de vidéos d'entreprise peut simplifier l'intégration.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une publicité dynamique de 45 secondes pour une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux responsables marketing, en utilisant des visuels élégants et un style audio de marque avec les modèles et scènes de HeyGen, ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes.
Produisez une vidéo de communication interne engageante de 60 secondes, destinée aux équipes d'entreprise interfonctionnelles, qui utilise la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un arrière-plan visuel moderne et inclut des sous-titres pour partager rapidement une mise à jour de projet avec un ton collaboratif.
Concevez une vidéo de message exécutif concise de 30 secondes pour les dirigeants d'entreprise, avec un style visuel et audio autoritaire, générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, démontrant l'efficacité d'un créateur de vidéos d'entreprise pour des annonces rapides.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Entreprise

Rationalisez votre stratégie de contenu vidéo avec une plateforme intuitive, alimentée par l'IA, conçue pour une production vidéo efficace, collaborative et professionnelle à grande échelle.

1
Step 1
Créez Votre Fondation Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou collez votre script pour utiliser la fonctionnalité puissante de texte à vidéo de HeyGen. Cela lance votre production, fournissant un point de départ structuré et efficace pour tout projet vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels avec l'IA
Améliorez votre narration en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre message. Personnalisez facilement leur apparence et leurs mouvements pour créer un contenu vidéo captivant et engageant.
3
Step 3
Appliquez une Finition de Marque & Audio
Élevez votre vidéo avec des contrôles de personnalisation de marque (logo, couleurs), garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise. Intégrez une narration claire et percutante grâce à nos fonctionnalités avancées de voix off, faisant résonner votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo avec précision et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, optimisés pour votre plateforme de marketing vidéo choisie. Votre vidéo de haute qualité est maintenant prête pour la distribution, délivrant efficacement votre message sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Témoignages Clients Dynamiques

Transformez sans effort les histoires de réussite client en témoignages vidéo percutants pour les ventes et le marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour les entreprises ?

HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'IA pour simplifier considérablement la production vidéo pour les entreprises. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant en utilisant des avatars AI réalistes, des voix off personnalisées et une riche bibliothèque de modèles professionnels, optimisant ainsi leur flux de travail créatif.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos marketing ?

Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation de marque robustes, vous permettant de télécharger votre Kit de Marque avec logos, couleurs et polices. Cela garantit que chaque vidéo professionnelle produite s'aligne parfaitement avec votre identité de marque et améliore vos efforts de marketing vidéo.

Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen pour les réseaux sociaux et au-delà ?

HeyGen vous permet de générer une large gamme de contenus engageants, y compris des vidéos pour les réseaux sociaux, des vidéos marketing, des vidéos produits et même des vidéos animées. Avec une vaste bibliothèque de modèles et de médias stock, la création vidéo est à la fois efficace et polyvalente pour divers besoins de communication.

HeyGen est-il une plateforme intuitive pour la création collaborative de vidéos ?

Oui, HeyGen propose une interface intuitive avec un éditeur glisser-déposer convivial, rendant la création collaborative de vidéos accessible aux équipes de toutes tailles. L'espace de travail cloud de la plateforme facilite le travail d'équipe fluide et le développement efficace de contenu.

