Créateur de Vidéos de Formation d'Entreprise pour un Apprentissage Corporatif Engagé
Offrez un contenu de formation d'entreprise et d'apprentissage en ligne captivant avec des avatars AI réalistes, améliorant l'engagement et simplifiant votre production vidéo.
Développez une vidéo de formation d'entreprise de deux minutes expliquant une procédure opérationnelle standard complexe (SOPs avec AI) aux employés existants, caractérisée par une présentation visuelle informative et étape par étape avec des graphiques épurés et une voix calme et autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour une exécution fluide.
Créez une mise à jour de communication interne de 45 secondes ou un rappel de formation pour tous les employés, adoptant un style visuel engageant et dynamique avec une esthétique moderne, une musique de fond entraînante et une voix claire, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels diversifiés.
Concevez un contenu d'apprentissage en ligne de 90 secondes couvrant une compétence technique spécifique pour les apprenants, présentant un style éducatif et visuellement riche avec des médias diversifiés et une voix accessible, assurant une distribution optimale sur les plateformes avec la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour les vidéos de formation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée du Contenu d'Apprentissage en Ligne.
Produisez rapidement plus de cours de formation et de contenu d'apprentissage en ligne, atteignant un public mondial plus large et développant vos initiatives éducatives.
Améliorer l'Efficacité de la Formation des Employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation captivantes qui augmentent considérablement l'engagement et améliorent la rétention des connaissances pour les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos de formation d'entreprise pour les entreprises ?
HeyGen est une plateforme AI générative pour les entreprises qui simplifie la formation d'entreprise en permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI et des voix off personnalisables à partir de texte ou de script, prêtes à être intégrées à un LMS.
HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos captivantes grâce à ses capacités AI ?
Oui, HeyGen utilise des capacités avancées de texte à vidéo à partir de script, permettant aux utilisateurs de convertir facilement du contenu écrit en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off réaliste pour divers contenus d'apprentissage en ligne.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour la génération de voix off dans HeyGen ?
HeyGen offre des voix off personnalisables étendues, vous permettant de choisir parmi diverses voix AI et d'ajuster des paramètres tels que la hauteur, la vitesse et l'émotion pour garantir que vos SOPs avec AI soient clairs et engageants. Cela améliore l'efficacité de vos supports de formation des employés.
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'intégration et de supports de formation des employés efficaces ?
HeyGen simplifie la production de vidéos d'intégration et de contenu de formation des employés en fournissant une plateforme AI générative pour les entreprises où vous pouvez rapidement développer des vidéos engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles, optimisant vos communications internes.