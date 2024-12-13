Le Créateur Ultime de Vidéos de Formation pour Systèmes d'Entreprise
Démystifiez les systèmes complexes et développez la création de contenu e-learning avec des fonctionnalités puissantes de texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes illustrant une Procédure Opérationnelle Standard (SOP) critique au sein d'un système d'entreprise. Cette vidéo de formation professionnelle doit utiliser un modèle clair et des scènes pour structurer chaque étape, enrichie de sous-titres/captions générés automatiquement pour aider à la rétention des connaissances pour une main-d'œuvre mondiale, garantissant accessibilité et clarté.
Développez une vidéo guide utilisateur de 2 minutes expliquant une fonctionnalité avancée d'un système d'entreprise, ciblant les utilisateurs qui ont besoin de contenu d'apprentissage en ligne approfondi. Cette vidéo doit utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels et un arrière-plan pertinents, complétée par une génération de voix off professionnelle guidant le spectateur à travers des étapes et scénarios complexes.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les administrateurs système, résumant les récentes mises à jour de la documentation du système d'entreprise. Ce clip informatif, généré en utilisant HeyGen comme Générateur de Vidéo AI, doit présenter les points clés via le texte-à-vidéo à partir d'un script, permettant une création rapide et une distribution facile grâce au redimensionnement du format d'image et aux exportations pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation en Entreprise.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour des systèmes d'entreprise complexes en utilisant du contenu vidéo piloté par l'AI.
Développez la Création de Contenu de Formation.
Produisez un volume plus élevé de cours e-learning et de vidéos SOP pour former efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelles avec l'AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour rationaliser la production de vidéos de formation engageantes. Cette approche innovante permet aux utilisateurs de transformer du contenu écrit en contenu e-learning visuel captivant de manière efficace.
HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour des audiences et des marques diverses ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, y compris la personnalisation du logo et des couleurs, garantissant que toutes les vidéos s'alignent avec votre identité d'entreprise. De plus, des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques rendent le contenu accessible pour une main-d'œuvre mondiale.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour accélérer la production de vidéos d'entreprise ?
HeyGen fournit une riche bibliothèque de modèles et de scènes, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité, des SOP et des guides utilisateurs. Cela réduit considérablement le temps de production pour le contenu e-learning complexe et la documentation, agissant comme un puissant créateur de vidéos de formation pour systèmes d'entreprise.
Comment HeyGen peut-il améliorer la rétention des connaissances dans l'onboarding et la documentation ?
En transformant la documentation statique en format vidéo dynamique avec l'AI, HeyGen rend l'information complexe plus digeste et mémorable. Cette approche visuelle améliore la rétention des connaissances pour les processus d'onboarding et diverses formations sur les systèmes d'entreprise.