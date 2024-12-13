Générateur de Vidéos de Support pour Entreprises pour le Succès Client
Créez rapidement des vidéos de formation et de succès client professionnelles et en accord avec votre marque en utilisant la technologie avancée de texte en vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo de formation essentielle de 60 secondes est nécessaire pour l'intégration des employés internes à un nouveau module logiciel. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et coloré avec des scènes animées, complétée par une voix off encourageante générée pour être parfaitement en accord avec la marque, montrant le processus fluide de création de vidéos de formation en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
À la recherche d'une vidéo marketing de 30 secondes conçue pour capturer l'attention des clients potentiels découvrant HeyGen pour la génération de vidéos AI. Cette pièce dynamique et rapide devrait exploiter des visuels divers de la bibliothèque de médias/stock, accompagnée d'une musique de fond entraînante et de sous-titres/captions clairs à l'écran, illustrant vivement la puissance d'un générateur de vidéos AI.
Créez une vidéo concise de 20 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les équipes de marketing de contenu qui ont besoin de contenu rapide et adaptable. La vidéo nécessite un style visuel moderne et élégant, optimisé pour la visualisation mobile, avec une musique énergique et un message concis et percutant créé directement à partir de texte en vidéo à partir d'un script, garantissant une création vidéo facile grâce au redimensionnement des formats et aux exports pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Production de Contenu de Formation Évolutif.
Créez rapidement des cours de formation étendus et du contenu éducatif pour atteindre efficacement un public mondial d'apprenants.
Engagement Amélioré en Formation.
Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances de manière significative grâce à des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI pour les employés et les clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la production créative de vidéos avec des avatars AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos marketing et des vidéos pour les réseaux sociaux engageantes en exploitant des avatars AI avancés. Vous pouvez choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour donner vie à vos scripts de texte en vidéo, améliorant ainsi votre processus global de création vidéo.
HeyGen peut-il transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles ?
Oui, HeyGen excelle dans la création de texte en vidéo, vous permettant de convertir facilement n'importe quel script en contenu vidéo dynamique. Cela inclut la génération de voix off au son naturel et de sous-titres automatiques, simplifiant votre flux de production vidéo.
Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour des vidéos en accord avec la marque ?
HeyGen fournit des contrôles de marque complets, y compris des logos personnalisés, des couleurs et des modèles alimentés par l'AI pour garantir que votre création vidéo est toujours en accord avec votre marque. Vous pouvez également intégrer vos propres séquences de stock et actifs de bibliothèque de médias pour un storytelling visuel unique.
Comment la vidéo générative AI bénéficie-t-elle à ma stratégie de contenu avec HeyGen ?
Les capacités de vidéo générative AI de HeyGen permettent une création vidéo rapide et évolutive, ce qui la rend idéale pour le contenu vidéo marketing et sur les réseaux sociaux. Cette approche innovante, utilisant des avatars AI et la génération audio AI, réduit considérablement le temps de production vidéo tout en maintenant une haute qualité.