Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les responsables RH et de formation, démontrant comment l'intégration LMS simplifie le déploiement de nouvelles vidéos de formation, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour maintenir un style visuel propre et instructif avec une voix amicale mais professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative convaincante de 2 minutes ciblant les développeurs et les chefs de produit techniques, mettant en avant la puissance des intégrations API pour une création vidéo AI fluide, en employant un style visuel moderne et dynamique avec des extraits de code intégrés, une narration énergique et des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes pour les équipes marketing et de marque ainsi que les responsables de la communication interne, illustrant comment les contrôles de marque assurent un message cohérent à travers toutes les vidéos de communication interne, en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour obtenir un style visuel d'entreprise soigné avec une voix off confiante et rassurante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Sécurité d'Entreprise

Produisez sans effort du contenu vidéo sécurisé, conforme et engageant pour améliorer les communications internes et les initiatives de formation de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message de sécurité ou votre contenu de formation. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer instantanément votre script en une vidéo dynamique, assurant une communication claire et cohérente à travers votre organisation.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Votre Marque
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez l'apparence de l'avatar pour s'aligner avec vos contrôles de marque, maintenant un look professionnel et cohérent pour vos vidéos de sécurité d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez les Fonctionnalités de Sécurité d'Entreprise
Intégrez votre contenu vidéo généré avec votre système de gestion de l'apprentissage existant (intégration LMS) pour simplifier la distribution et suivre la formation des employés, assurant la conformité avec les protocoles de sécurité de l'organisation.
4
Step 4
Exportez et Distribuez en Toute Sécurité
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement et des exports adaptés à divers plateformes. Exportez vos vidéos de sécurité soignées, prêtes pour une distribution sécurisée à travers les canaux de communication interne ou les plateformes de formation dédiées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Communications Internes

Générez facilement des communications internes percutantes et des vidéos de sensibilisation à la sécurité pour garder votre entreprise informée et sécurisée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il la sécurité des entreprises pour la génération de vidéos ?

HeyGen priorise la sécurité des entreprises avec des fonctionnalités robustes comme le SSO et des protocoles de conformité complets, offrant un environnement sécurisé pour vos besoins de création de vidéos AI.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants ?

Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide, simplifiant le déploiement des vidéos de formation et améliorant efficacement vos flux de communication interne.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une personnalisation avancée des vidéos ?

HeyGen fournit une suite d'édition vidéo puissante et des contrôles de marque précis, permettant aux utilisateurs d'affiner les vidéos AI et d'assurer une cohérence du message de marque avec facilité.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues et les traductions AI ?

Absolument, HeyGen utilise des traductions AI avancées pour faciliter la création de vidéos texte-à-vidéo dans plusieurs langues, permettant d'atteindre un public plus large et de communiquer à l'échelle mondiale.

