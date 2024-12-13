Générateur de Vidéos de Sécurité d'Entreprise : Créez des Vidéos AI Sécurisées
Produisez des vidéos de formation et de communication interne conformes et engageantes en utilisant des avatars AI avancés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les responsables RH et de formation, démontrant comment l'intégration LMS simplifie le déploiement de nouvelles vidéos de formation, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour maintenir un style visuel propre et instructif avec une voix amicale mais professionnelle.
Produisez une vidéo explicative convaincante de 2 minutes ciblant les développeurs et les chefs de produit techniques, mettant en avant la puissance des intégrations API pour une création vidéo AI fluide, en employant un style visuel moderne et dynamique avec des extraits de code intégrés, une narration énergique et des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Concevez une vidéo de 45 secondes pour les équipes marketing et de marque ainsi que les responsables de la communication interne, illustrant comment les contrôles de marque assurent un message cohérent à travers toutes les vidéos de communication interne, en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour obtenir un style visuel d'entreprise soigné avec une voix off confiante et rassurante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez une Formation Complète.
Créez rapidement des cours de formation à la sécurité étendus et distribuez-les à une main-d'œuvre mondiale, assurant une conformité cohérente.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Augmentez la participation et la rétention des connaissances dans les formations critiques à la sécurité d'entreprise avec un contenu vidéo dynamique généré par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen assure-t-il la sécurité des entreprises pour la génération de vidéos ?
HeyGen priorise la sécurité des entreprises avec des fonctionnalités robustes comme le SSO et des protocoles de conformité complets, offrant un environnement sécurisé pour vos besoins de création de vidéos AI.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants ?
Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide, simplifiant le déploiement des vidéos de formation et améliorant efficacement vos flux de communication interne.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une personnalisation avancée des vidéos ?
HeyGen fournit une suite d'édition vidéo puissante et des contrôles de marque précis, permettant aux utilisateurs d'affiner les vidéos AI et d'assurer une cohérence du message de marque avec facilité.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues et les traductions AI ?
Absolument, HeyGen utilise des traductions AI avancées pour faciliter la création de vidéos texte-à-vidéo dans plusieurs langues, permettant d'atteindre un public plus large et de communiquer à l'échelle mondiale.