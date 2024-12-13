Créateur de Vidéos Promotionnelles pour Entreprises pour un Contenu Vidéo Évolutif
Assurez une cohérence du message de marque dans toutes vos vidéos marketing avec des contrôles de marque robustes, élevant l'identité visuelle de votre entreprise.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo inspirante et épurée de 45 secondes pour les chefs de produit présentant une nouvelle fonctionnalité, ou pour les propriétaires de petites entreprises lançant un nouveau produit. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et engageante, accompagnée d'une musique amicale et optimiste. Mettez en avant la facilité d'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et la présence engageante des avatars AI pour créer un contenu de 'créateur de vidéos promotionnelles' qui résonne avec leur audience.
Créez une vidéo marketing de 60 secondes, soignée et cinématographique, destinée aux départements marketing internationaux ou aux responsables de marque, visant à démontrer une portée mondiale. Les visuels doivent être diversifiés et expansifs, avec une voix off professionnelle et une élocution claire. Cette vidéo soulignerait la fonctionnalité cruciale de sous-titres/captions de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, permettant la création fluide de campagnes de 'vidéos promotionnelles' sur différentes plateformes et langues.
Produisez une vidéo concise et informative de 30 secondes pour les départements RH ou les équipes de communication interne, axée sur les mises à jour rapides de l'entreprise ou la formation interne. Le style visuel doit être décontracté et corporatif avec des graphiques clairs et illustratifs, soutenu par une narration calme et confiante. Illustrez comment les avatars AI de HeyGen et la bibliothèque média/stock complète peuvent être exploités pour une 'création de vidéos' efficace au sein d'une organisation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Concevez des Publicités Promotionnelles à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes qui captent l'attention et génèrent des résultats pour vos campagnes d'entreprise.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'étendre la portée et l'engagement de votre marque sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles ?
HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles avancé basé sur l'IA qui simplifie la création de vidéos pour les entreprises de toutes tailles. Notre plateforme intuitive vous permet de transformer rapidement du texte en vidéos promotionnelles captivantes, en tirant parti d'une large gamme d'outils créatifs.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos promotionnelles ?
HeyGen propose des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez également personnaliser votre contenu avec des avatars AI réalistes et une riche bibliothèque de médias pour assurer une narration de marque cohérente.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour les voix off et les sous-titres dans les vidéos marketing ?
Absolument. HeyGen propose une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques, améliorant considérablement vos vidéos marketing pour une accessibilité et un impact plus larges. Ces fonctionnalités AI garantissent des composants audio et texte de qualité professionnelle sans montage complexe.
Pour quels types de contenu marketing puis-je utiliser la plateforme de création de vidéos de HeyGen ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent parfait pour générer une variété de vidéos marketing, y compris des vidéos sociales engageantes, des vidéos produits convaincantes et des vidéos explicatives informatives. Nos modèles étendus et nos puissantes fonctionnalités AI soutiennent divers besoins créatifs à travers différents types de contenu.