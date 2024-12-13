Générateur de Vidéos de Processus d'Entreprise : Automatisez les Vidéos de Formation

Transformez instantanément des processus complexes en vidéos claires et engageantes grâce aux puissants avatars AI de HeyGen, simplifiant la formation et la communication au sein de votre entreprise.

Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux nouveaux employés et à ceux ayant besoin d'un rappel sur des procédures internes complexes, en utilisant un style visuel épuré et professionnel et une voix off amicale et claire. Cette vidéo doit simplifier le concept de 'générateur de vidéos de processus d'entreprise', en montrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent rendre même les sujets les plus arides captivants et faciles à comprendre.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux clients potentiels, avec des visuels dynamiques et modernes accompagnés d'une musique entraînante et d'une voix confiante. Utilisez HeyGen pour transformer instantanément un script en une vidéo soignée grâce à sa fonctionnalité de 'texte en vidéo à partir d'un script', démontrant comment la production rapide de contenu peut accélérer des campagnes marketing percutantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative concise de 30 secondes ciblant un public mondial diversifié, en mettant l'accent sur la façon dont la technologie de 'générateur AI de texte en vidéo' peut combler les lacunes de communication. Le style visuel doit être empathique et inclusif, avec une typographie claire pour une meilleure lisibilité, accompagnée d'une voix calme et articulée. Mettez en avant comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantit que les messages cruciaux sont accessibles à tous, y compris aux personnes malentendantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les départements de formation et développement, démontrant la facilité de mise à jour des supports de formation. Employez un style visuel d'entreprise soigné qui transmet l'efficacité, accompagné d'une voix off professionnelle et rassurante. Exploitez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour montrer à quelle vitesse les 'vidéos de formation' existantes peuvent être adaptées et republiées sans montage extensif, rationalisant votre processus de 'créateur de vidéos AI'.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Générer des Vidéos de Processus d'Entreprise

Transformez sans effort des processus d'entreprise complexes en vidéos engageantes et alimentées par AI, assurant clarté, cohérence et communication efficace au sein de votre organisation.

1
Step 1
Collez Votre Script
Saisissez votre script de processus détaillé dans notre interface intuitive, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir rapidement votre texte en contenu vidéo dynamique. Cela exploite la puissance de notre "générateur AI de texte en vidéo".
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Modèles
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour narrer votre processus. Personnalisez davantage le style visuel de votre vidéo en appliquant des "Modèles & scènes" préconçus pour un look professionnel.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off et du Branding
Générez une narration captivante en utilisant des capacités avancées de "Génération de voix off". Intégrez l'identité unique de votre entreprise en appliquant des "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour assurer la cohérence de toutes vos vidéos.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et utilisez "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Partagez facilement votre vidéo de processus de haute qualité, facilitant une communication et une formation claires dans toute votre entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarification des Processus Complexes

.

Transformez des processus d'entreprise complexes en contenu vidéo clair et digeste, améliorant la compréhension et la conformité au sein de l'organisation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux équipes créatives de générer du contenu vidéo engageant ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie AI de texte en vidéo puissante. Cela permet aux équipes créatives de produire rapidement des vidéos explicatives de produits de haute qualité, des vidéos marketing, et plus encore, sans expertise approfondie en montage vidéo.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les modèles vidéo dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles personnalisables et d'avatars AI, vous permettant de personnaliser les présentateurs virtuels et les scènes pour correspondre parfaitement à votre charte graphique. Cela garantit que vos vidéos générées par AI maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quel type de contenu vidéo HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI polyvalent, est idéal pour créer une large gamme de contenus, y compris des vidéos explicatives de produits convaincantes, des vidéos de formation informatives, et des communications internes engageantes. Sa plateforme intuitive simplifie le processus de création vidéo, rendant la production vidéo sophistiquée accessible à tous.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme la synchronisation labiale réaliste et le clonage de voix ?

Oui, HeyGen utilise des capacités AI sophistiquées pour fournir une synchronisation labiale réaliste pour tous les avatars AI et un clonage de voix haute fidélité. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos générées par AI offrent des performances naturelles et authentiques, améliorant l'engagement des spectateurs et la clarté du message.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo