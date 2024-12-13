Créateur de Vidéos de Politique d'Entreprise : Simplifiez la Conformité & la Formation
Transformez instantanément les scripts de politique en vidéos de formation claires pour les employés en utilisant une génération de texte-à-vidéo puissante pour des communications d'entreprise cohérentes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de conformité d'entreprise de 60 secondes destinée aux responsables de département et aux chefs d'équipe, servant de rappel sur les réglementations de confidentialité des données. Cette vidéo doit adopter un style visuel informatif et concis, incorporant un texte clair à l'écran et des graphiques percutants, tandis qu'une génération de voix off formelle assure clarté et professionnalisme. L'accent est mis sur l'utilisation de la génération de voix off de HeyGen pour transmettre efficacement des informations cruciales.
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes conçue pour les nouveaux employés et les parties prenantes externes, simplifiant la politique de cybersécurité de notre entreprise. Le style visuel et audio doit être moderne, épuré et engageant, utilisant des graphiques animés pour illustrer les points clés et un ton optimiste et rassurant. Cette courte vidéo sera efficacement générée en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Créez une invite de générateur de vidéo de politique de 50 secondes pour les équipes distantes mondiales, détaillant la politique de frais de déplacement mise à jour. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et représentatif à l'international, avec des explications claires et parlées, et doit utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité dans différentes langues et préférences auditives, soutenant ainsi une production vidéo évolutive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation sur les Politiques.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de politique engageantes qui améliorent significativement la compréhension et la rétention des informations de conformité critiques par les employés.
Rationalisez la Diffusion Mondiale des Politiques.
Produisez et distribuez rapidement des vidéos de politique cohérentes à tous les employés, assurant une compréhension et une conformité généralisées à travers les équipes mondiales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de politique d'entreprise ?
HeyGen sert de créateur avancé de vidéos de politique d'entreprise, permettant aux entreprises de générer efficacement des vidéos d'annonce de politique professionnelle et des vidéos de conformité réglementaire. Notre plateforme exploite l'AI pour rationaliser l'ensemble du processus, du script à la vidéo finale, rendant les communications d'entreprise fluides.
HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque dans les vidéos de communication d'entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes les communications d'entreprise, y compris les formations sur les politiques et les formations des employés, maintiennent une identité de marque cohérente.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de politique ?
HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier de puissantes fonctionnalités AI, y compris des avatars AI réalistes et un générateur sophistiqué de texte-à-vidéo. Cela permet une création de vidéo native à l'invite, transformant les scripts de politique en vidéos engageantes avec génération de voix off naturelle et sous-titres/captions automatiques.
Comment HeyGen peut-il soutenir une production vidéo évolutive pour la diffusion mondiale de politiques ?
HeyGen est conçu pour une production vidéo évolutive, ce qui le rend idéal pour la diffusion mondiale de politiques et pour atteindre efficacement les employés internes. Avec des modèles de vidéo personnalisables et une génération de vidéo de bout en bout, vous pouvez rapidement produire de nombreuses vidéos dans divers formats pour une distribution étendue.