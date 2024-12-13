Créateur de Vidéos de Politique d'Entreprise : Simplifiez la Conformité & la Formation

Transformez instantanément les scripts de politique en vidéos de formation claires pour les employés en utilisant une génération de texte-à-vidéo puissante pour des communications d'entreprise cohérentes.

Créez une vidéo d'annonce de politique de 45 secondes pour tous les employés, introduisant les nouvelles directives de télétravail. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des avatars AI diversifiés délivrant le message de manière claire et concise, accompagné d'un ton audio amical mais autoritaire. Cela exploitera la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour personnaliser efficacement l'annonce.

Développez une vidéo de conformité d'entreprise de 60 secondes destinée aux responsables de département et aux chefs d'équipe, servant de rappel sur les réglementations de confidentialité des données. Cette vidéo doit adopter un style visuel informatif et concis, incorporant un texte clair à l'écran et des graphiques percutants, tandis qu'une génération de voix off formelle assure clarté et professionnalisme. L'accent est mis sur l'utilisation de la génération de voix off de HeyGen pour transmettre efficacement des informations cruciales.
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes conçue pour les nouveaux employés et les parties prenantes externes, simplifiant la politique de cybersécurité de notre entreprise. Le style visuel et audio doit être moderne, épuré et engageant, utilisant des graphiques animés pour illustrer les points clés et un ton optimiste et rassurant. Cette courte vidéo sera efficacement générée en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Créez une invite de générateur de vidéo de politique de 50 secondes pour les équipes distantes mondiales, détaillant la politique de frais de déplacement mise à jour. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et représentatif à l'international, avec des explications claires et parlées, et doit utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité dans différentes langues et préférences auditives, soutenant ainsi une production vidéo évolutive.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Politique d'Entreprise

Créez efficacement des vidéos de politique et de conformité claires et engageantes pour votre organisation en quelques minutes, assurant une communication et une compréhension cohérentes parmi les employés.

1
Step 1
Collez Votre Script de Politique
Entrez votre texte de politique directement dans la plateforme. Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre message, transformant votre contenu écrit en un visuel dynamique.
2
Step 2
Appliquez le Branding de l'Entreprise
Appliquez votre branding d'entreprise grâce à des contrôles de marque avancés, intégrant de manière transparente les logos, les couleurs et les éléments visuels dans vos modèles de vidéo pour un message cohérent.
3
Step 3
Générez la Voix et les Sous-titres
Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de la plateforme pour ajouter une narration professionnelle, et incluez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Politique
Examinez votre vidéo complétée et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format pour la générer dans divers formats, assurant une diffusion fluide à travers tous les canaux de communication internes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Politiques de Conformité Complexes

Transformez des documents de politique complexes en vidéos AI claires et faciles à comprendre, améliorant l'éducation à la conformité et réduisant l'ambiguïté pour tout le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de politique d'entreprise ?

HeyGen sert de créateur avancé de vidéos de politique d'entreprise, permettant aux entreprises de générer efficacement des vidéos d'annonce de politique professionnelle et des vidéos de conformité réglementaire. Notre plateforme exploite l'AI pour rationaliser l'ensemble du processus, du script à la vidéo finale, rendant les communications d'entreprise fluides.

HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque dans les vidéos de communication d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes les communications d'entreprise, y compris les formations sur les politiques et les formations des employés, maintiennent une identité de marque cohérente.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de politique ?

HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier de puissantes fonctionnalités AI, y compris des avatars AI réalistes et un générateur sophistiqué de texte-à-vidéo. Cela permet une création de vidéo native à l'invite, transformant les scripts de politique en vidéos engageantes avec génération de voix off naturelle et sous-titres/captions automatiques.

Comment HeyGen peut-il soutenir une production vidéo évolutive pour la diffusion mondiale de politiques ?

HeyGen est conçu pour une production vidéo évolutive, ce qui le rend idéal pour la diffusion mondiale de politiques et pour atteindre efficacement les employés internes. Avec des modèles de vidéo personnalisables et une génération de vidéo de bout en bout, vous pouvez rapidement produire de nombreuses vidéos dans divers formats pour une distribution étendue.

