Générateur de Vidéos de Politique d'Entreprise : Simplifiez la Formation aux Politiques
Créez rapidement des vidéos d'annonce de politique engageantes avec des avatars AI, transformant des réglementations complexes en contenu clair et mémorable.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de conformité réglementaire de 60 secondes pour les chefs de département et les responsables de la conformité, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir de script pour expliquer des directives complexes. La vidéo nécessite un style visuel informatif et axé sur les données avec une livraison audio autoritaire et précise, mettant en valeur la puissance d'un générateur de vidéos de politique d'entreprise.
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes pour les nouveaux employés, introduisant les politiques essentielles de l'entreprise avec un style visuel engageant et accueillant, et une bande sonore enthousiaste et amicale. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et renforcer les points clés de formation sur les politiques.
Concevez une vidéo de communication d'entreprise de 50 secondes pour tout le personnel, renforçant les valeurs de l'entreprise et les directives de la marque à travers des modèles et des scènes de marque élégants. Le style visuel doit être cohérent et inspirant, avec une voix off unificatrice, soulignant le rôle de ce contenu dans la formation de la perception de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement dans la Formation aux Politiques.
Améliorez la compréhension et la rétention des politiques d'entreprise critiques par les employés grâce à une formation vidéo engageante générée par AI.
Échelle de Création de Contenu de Politique.
Produisez rapidement de nombreuses vidéos d'explication de politique pour informer et atteindre un large public interne ou externe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de politique d'entreprise ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux organisations de produire rapidement des vidéos professionnelles d'annonce de politique et de conformité réglementaire en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour les communications d'entreprise.
Puis-je convertir mes documents de politique existants en contenu vidéo avec HeyGen ?
Oui, les capacités de génération de texte-à-vidéo de HeyGen vous permettent de transformer des scripts directement à partir de vos documents de politique en vidéos engageantes. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et utiliser la synthèse vocale AI pour une génération de voix off réaliste, garantissant une communication claire des informations complexes.
Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos de formation aux politiques sur HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des polices dans vos vidéos de formation aux politiques et de communication d'entreprise. Cela assure la cohérence et renforce votre identité de marque dans tous les messages internes et externes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des annonces de politique d'entreprise accessibles ?
En tant que plateforme vidéo AI complète, HeyGen génère automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs. Cette fonctionnalité, combinée à nos modèles standardisés, assure une diffusion cohérente et efficace de vos vidéos d'annonce de politique à travers l'entreprise.