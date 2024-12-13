Générateur de Vidéos de Politique d'Entreprise : Simplifiez la Formation aux Politiques

Créez rapidement des vidéos d'annonce de politique engageantes avec des avatars AI, transformant des réglementations complexes en contenu clair et mémorable.

Créez une vidéo d'annonce de politique de 45 secondes destinée à tous les employés, mettant en scène un avatar AI professionnel délivrant des mises à jour clés. Le style visuel doit être épuré et moderne, complété par une génération de voix off confiante et accessible, garantissant une communication d'entreprise efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de conformité réglementaire de 60 secondes pour les chefs de département et les responsables de la conformité, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir de script pour expliquer des directives complexes. La vidéo nécessite un style visuel informatif et axé sur les données avec une livraison audio autoritaire et précise, mettant en valeur la puissance d'un générateur de vidéos de politique d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes pour les nouveaux employés, introduisant les politiques essentielles de l'entreprise avec un style visuel engageant et accueillant, et une bande sonore enthousiaste et amicale. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et renforcer les points clés de formation sur les politiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication d'entreprise de 50 secondes pour tout le personnel, renforçant les valeurs de l'entreprise et les directives de la marque à travers des modèles et des scènes de marque élégants. Le style visuel doit être cohérent et inspirant, avec une voix off unificatrice, soulignant le rôle de ce contenu dans la formation de la perception de la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Politique d'Entreprise

Transformez rapidement des documents de politique complexes en vidéos engageantes générées par AI pour les communications internes et la formation à la conformité avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script de Politique
Saisissez les détails de votre politique ou générez un nouveau contenu à l'aide du rédacteur de script AI de la plateforme. Cela forme la base de votre génération de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Modèles
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles personnalisables. Appliquez votre branding d'entreprise grâce aux contrôles pour les logos et les couleurs.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle, en sélectionnant parmi diverses voix AI. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez pour les Communications d'Entreprise
Revoyez votre vidéo et effectuez les ajustements finaux. Utilisez le redimensionnement du format d'image pour un affichage optimal et exportez votre vidéo de politique terminée pour une communication d'entreprise étendue.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos d'Annonce de Politique Rapides

Créez rapidement des annonces vidéo engageantes pour de nouvelles politiques ou mises à jour, assurant une communication d'entreprise claire et cohérente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de politique d'entreprise ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux organisations de produire rapidement des vidéos professionnelles d'annonce de politique et de conformité réglementaire en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour les communications d'entreprise.

Puis-je convertir mes documents de politique existants en contenu vidéo avec HeyGen ?

Oui, les capacités de génération de texte-à-vidéo de HeyGen vous permettent de transformer des scripts directement à partir de vos documents de politique en vidéos engageantes. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et utiliser la synthèse vocale AI pour une génération de voix off réaliste, garantissant une communication claire des informations complexes.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos de formation aux politiques sur HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des polices dans vos vidéos de formation aux politiques et de communication d'entreprise. Cela assure la cohérence et renforce votre identité de marque dans tous les messages internes et externes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des annonces de politique d'entreprise accessibles ?

En tant que plateforme vidéo AI complète, HeyGen génère automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs. Cette fonctionnalité, combinée à nos modèles standardisés, assure une diffusion cohérente et efficace de vos vidéos d'annonce de politique à travers l'entreprise.

