Créateur de Vidéos d'Opérations d'Entreprise : AI pour des Vidéos Fluides
Libérez la création vidéo AI pour des opérations d'entreprise fluides. Réduisez les coûts et les efforts pour les communications internes et la formation avec des avatars AI dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo didactique de 90 secondes pour les chefs de projet techniques, expliquant l'intégration fluide d'un nouveau logiciel grâce à la création vidéo alimentée par l'AI. Adoptez un style visuel propre et étape par étape avec des enregistrements d'écran et une musique de fond nette, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés et illustrer les flux de travail des utilisateurs, en mettant l'accent sur les intégrations robustes de la plateforme.
Produisez une vidéo dynamique d'une minute pour les chefs d'équipe de développement, présentant les meilleures pratiques pour un codage sécurisé dans un cadre de sécurité de niveau entreprise, en soulignant les avantages de la collaboration en temps réel. Le style visuel et audio doit être rapide et énergique, incorporant des séquences B-roll de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et en utilisant des modèles et scènes préconstruits pour structurer le récit.
Développez une vidéo d'opérations commerciales simple de 75 secondes pour les responsables des opérations, détaillant un nouveau protocole d'efficacité. Le style visuel doit être clair et concis avec des graphiques professionnels et une musique de fond calme, garantissant l'accessibilité grâce à des sous-titres/captions générés automatiquement, avec la possibilité d'ajuster pour divers besoins d'affichage en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans les programmes de formation avec des vidéos didactiques dynamiques alimentées par l'AI.
Élargissez l'Apprentissage en Entreprise.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours et de ressources de connaissances internes à l'ensemble de votre personnel mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo alimentée par l'AI pour les entreprises ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos professionnelles, en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée. Cela permet une production efficace de vidéos d'opérations commerciales de haute qualité sans nécessiter de compétences traditionnelles en montage vidéo.
Quelles intégrations techniques HeyGen offre-t-il pour les opérations d'entreprise ?
HeyGen est conçu pour s'intégrer parfaitement dans les flux de travail existants, facilitant la collaboration en temps réel pour les créateurs de vidéos d'opérations d'entreprise. Cela garantit un processus fluide et sécurisé pour créer divers contenus vidéo, des vidéos explicatives aux communications internes.
La plateforme vidéo AI de HeyGen est-elle construite avec une sécurité de niveau entreprise ?
Oui, HeyGen priorise la sécurité de niveau entreprise pour protéger vos données et contenus tout au long du processus de création vidéo alimenté par l'AI. Notre infrastructure robuste garantit que vos vidéos d'opérations commerciales sont produites dans un environnement sécurisé et conforme.
Puis-je personnaliser des éléments vidéo comme le branding et les sous-titres avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer des logos, des couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque directement dans vos vidéos. La plateforme génère également automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos vidéos d'entreprise.