Générateur de Vidéos pour Opérations d'Entreprise : Améliorez l'Efficacité
Rationalisez les opérations et améliorez l'efficacité avec notre générateur de vidéos d'entreprise. Convertissez rapidement des scripts en vidéos grâce à la technologie avancée de Texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les formateurs d'entreprise et les spécialistes de la formation et du développement, une vidéo pédagogique de 1,5 minute démontrant l'efficacité des vidéos de formation d'entreprise personnalisées créées avec des avatars AI est nécessaire. Le style visuel doit être engageant et moderne, mettant en scène divers avatars AI dans différents environnements professionnels, accompagnés d'une voix claire et soutenante. La fonctionnalité "Avatars AI" doit être soulignée pour offrir des expériences de formation cohérentes et évolutives.
Produisez une vidéo de mise à jour de communication interne de 1,25 minute, ciblant les équipes RH et de communication interne, en se concentrant sur la rendre les annonces de l'entreprise plus accessibles et inclusives. Le design visuel doit être direct et pratique, en priorisant la clarté du texte et des graphiques à l'écran, accompagné d'une narration professionnelle et facile à comprendre. Mettez en avant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" comme cruciale pour assurer une compréhension universelle à travers l'entreprise.
Imaginez une vidéo d'annonce de fonctionnalité produit de 2 minutes conçue pour les équipes de marketing d'entreprise et de création de contenu. Son but est d'illustrer comment générer rapidement du contenu promotionnel de haute qualité, en utilisant des visuels dynamiques et de haute qualité, divers modèles et scènes préconstruits pour montrer la polyvalence, complétés par une voix enthousiaste mais professionnelle. Mettez en lumière la vaste bibliothèque de "Modèles & scènes" pour rationaliser la création de vidéos alimentées par l'AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Cours en Ligne et le Contenu d'Apprentissage.
Produisez rapidement un contenu d'apprentissage diversifié pour étendre les programmes éducatifs, atteignant efficacement un public plus large pour un impact mondial.
Améliorer la Formation et l'Engagement des Employés.
Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances dans la formation d'entreprise avec des vidéos alimentées par l'AI, assurant un apprentissage plus efficace et percutant.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos de bout en bout à partir de texte ?
HeyGen permet une "génération de vidéos de bout en bout" efficace en transformant les scripts en vidéos complètes. Nos "flux de travail alimentés par l'AI" permettent aux utilisateurs de créer du contenu captivant avec des "avatars AI" et une "voix off AI" directement à partir de "texte-à-vidéo", simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.
Quelles normes de sécurité et de conformité HeyGen respecte-t-il pour les utilisateurs d'entreprise ?
HeyGen accorde la priorité à la sécurité des données et à la confidentialité pour tous les utilisateurs, en particulier pour les opérations d'entreprise. Nous sommes fiers d'être "conformes SOC 2 & RGPD", garantissant que notre "plateforme vidéo AI" respecte des normes industrielles rigoureuses pour la protection des données et l'intégrité opérationnelle.
HeyGen peut-il prendre en charge l'intégration de la marque et des actifs multimédias personnalisés pour les vidéos d'entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles robustes de "personnalisation de la marque", vous permettant d'incorporer les logos, couleurs et polices de votre entreprise directement dans vos vidéos. Vous pouvez également intégrer vos actifs multimédias spécifiques et utiliser notre vaste bibliothèque multimédia, idéale pour les "vidéos de formation d'entreprise" et la communication interne.
Quelles capacités techniques définissent les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen ?
HeyGen utilise une AI avancée pour alimenter la génération réaliste d'"avatars AI" et de "voix off AI" sophistiquées. Notre technologie permet une synchronisation précise des expressions faciales et des mouvements des lèvres avec des voix diverses, garantissant une "création de vidéos alimentées par l'AI" de haute qualité et engageante à partir de vos entrées textuelles.