Générateur de Vidéos pour Opérations d'Entreprise : Améliorez l'Efficacité

Rationalisez les opérations et améliorez l'efficacité avec notre générateur de vidéos d'entreprise. Convertissez rapidement des scripts en vidéos grâce à la technologie avancée de Texte-à-vidéo.

Créez une vidéo explicative d'une minute destinée aux responsables IT et opérations. Cette vidéo doit démontrer puissamment comment HeyGen améliore l'efficacité des flux de travail en transformant la documentation technique en contenu visuel captivant, adoptant un style visuel propre et professionnel avec des visualisations de données claires, complétées par une voix off AI articulée. Mettez en avant la capacité "Texte-à-vidéo à partir de script" comme un pilier pour la génération rapide de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les formateurs d'entreprise et les spécialistes de la formation et du développement, une vidéo pédagogique de 1,5 minute démontrant l'efficacité des vidéos de formation d'entreprise personnalisées créées avec des avatars AI est nécessaire. Le style visuel doit être engageant et moderne, mettant en scène divers avatars AI dans différents environnements professionnels, accompagnés d'une voix claire et soutenante. La fonctionnalité "Avatars AI" doit être soulignée pour offrir des expériences de formation cohérentes et évolutives.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour de communication interne de 1,25 minute, ciblant les équipes RH et de communication interne, en se concentrant sur la rendre les annonces de l'entreprise plus accessibles et inclusives. Le design visuel doit être direct et pratique, en priorisant la clarté du texte et des graphiques à l'écran, accompagné d'une narration professionnelle et facile à comprendre. Mettez en avant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" comme cruciale pour assurer une compréhension universelle à travers l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'annonce de fonctionnalité produit de 2 minutes conçue pour les équipes de marketing d'entreprise et de création de contenu. Son but est d'illustrer comment générer rapidement du contenu promotionnel de haute qualité, en utilisant des visuels dynamiques et de haute qualité, divers modèles et scènes préconstruits pour montrer la polyvalence, complétés par une voix enthousiaste mais professionnelle. Mettez en lumière la vaste bibliothèque de "Modèles & scènes" pour rationaliser la création de vidéos alimentées par l'AI.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Opérations d'Entreprise

Rationalisez votre production de vidéos d'entreprise avec l'AI, en créant du contenu professionnel pour la formation, la communication et plus encore avec une efficacité inégalée.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre script textuel. Notre plateforme utilise la technologie Texte-à-vidéo pour transformer votre contenu écrit en récits vidéo dynamiques sans effort.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message. Ces présentateurs numériques ajoutent une touche humaine et une finition professionnelle à vos vidéos opérationnelles.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de la Marque
Assurez la cohérence de la marque en incorporant la personnalisation unique de votre organisation. Ajoutez des logos, des palettes de couleurs spécifiques et d'autres éléments visuels pour s'aligner avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez avec Sous-titres
Générez votre vidéo finale complète avec des sous-titres/légendes générés automatiquement. Cela améliore l'accessibilité et assure une compréhension claire pour tous les publics internes et externes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Clips de Communication Interne Engagés

Générez rapidement des clips vidéo engageants pour les mises à jour de l'entreprise et les annonces internes, assurant une diffusion d'informations opportune et percutante.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos de bout en bout à partir de texte ?

HeyGen permet une "génération de vidéos de bout en bout" efficace en transformant les scripts en vidéos complètes. Nos "flux de travail alimentés par l'AI" permettent aux utilisateurs de créer du contenu captivant avec des "avatars AI" et une "voix off AI" directement à partir de "texte-à-vidéo", simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.

Quelles normes de sécurité et de conformité HeyGen respecte-t-il pour les utilisateurs d'entreprise ?

HeyGen accorde la priorité à la sécurité des données et à la confidentialité pour tous les utilisateurs, en particulier pour les opérations d'entreprise. Nous sommes fiers d'être "conformes SOC 2 & RGPD", garantissant que notre "plateforme vidéo AI" respecte des normes industrielles rigoureuses pour la protection des données et l'intégrité opérationnelle.

HeyGen peut-il prendre en charge l'intégration de la marque et des actifs multimédias personnalisés pour les vidéos d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles robustes de "personnalisation de la marque", vous permettant d'incorporer les logos, couleurs et polices de votre entreprise directement dans vos vidéos. Vous pouvez également intégrer vos actifs multimédias spécifiques et utiliser notre vaste bibliothèque multimédia, idéale pour les "vidéos de formation d'entreprise" et la communication interne.

Quelles capacités techniques définissent les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen ?

HeyGen utilise une AI avancée pour alimenter la génération réaliste d'"avatars AI" et de "voix off AI" sophistiquées. Notre technologie permet une synchronisation précise des expressions faciales et des mouvements des lèvres avec des voix diverses, garantissant une "création de vidéos alimentées par l'AI" de haute qualité et engageante à partir de vos entrées textuelles.

