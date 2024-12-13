Créateur de Vidéos d'Intégration d'Entreprise : Efficacité Alimentée par l'AI
Économisez sur l'intégration de vos nouvelles recrues en transformant le texte en vidéo professionnelle grâce à notre génération de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction informative de 90 secondes pour guider les nouveaux employés à travers un système logiciel critique, destinée aux chefs d'équipe et aux responsables de département. La vidéo doit avoir un style visuel clair et étape par étape avec du texte à l'écran pour mettre en évidence les actions clés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir de scripts pour convertir facilement la documentation technique en vidéos d'intégration engageantes, complétées par des modèles personnalisables pour un aspect cohérent.
Produisez une vue d'ensemble complète de 2 minutes pour les dirigeants exécutifs et les directeurs informatiques, démontrant les avantages évolutifs de l'intégration d'entreprise. Le style visuel doit être élégant, corporatif et axé sur les données, soutenu par une voix off autoritaire. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir une main-d'œuvre mondiale et utilisez la bibliothèque de médias/stock pour enrichir le récit visuel, prouvant l'efficacité d'une plateforme alimentée par l'AI pour l'intégration des employés.
Concevez une vidéo personnalisée dynamique de 45 secondes accueillant un nouveau représentant commercial dans son équipe spécifique, destinée aux responsables de département et aux spécialistes RH. La vidéo doit avoir un aspect visuel amical et engageant, présentant diverses scènes liées à leur rôle. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement une expérience sur mesure et incorporez des avatars AI pour une touche personnalisée, garantissant des vidéos d'intégration engageantes dès le premier jour.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement de la Formation des Employés.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des connaissances des nouvelles recrues avec des vidéos interactives, alimentées par l'AI, rendant votre processus d'intégration plus percutant et mémorable.
Élargissez les Modules d'Intégration et de Formation.
Développez efficacement une bibliothèque complète de cours d'intégration, garantissant une formation cohérente et de haute qualité pour toutes les nouvelles recrues à travers des équipes mondiales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'intégration d'entreprise personnalisées en utilisant l'AI ?
HeyGen utilise sa plateforme alimentée par l'AI et des avatars AI réalistes pour transformer des scripts textuels en vidéos d'intégration engageantes et personnalisées. Cette capacité innovante de génération de texte en vidéo permet aux entreprises de créer des vidéos dynamiques et interactives efficacement pour les nouvelles recrues.
HeyGen peut-il soutenir une image de marque cohérente dans tout mon contenu d'intégration ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels dans chaque vidéo. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle dans tout votre contenu d'intégration des employés en utilisant des modèles personnalisables.
Comment HeyGen peut-il aider à rationaliser la création de vidéos d'intégration pour les grandes organisations ?
La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen permet aux organisations de générer rapidement de grands volumes de vidéos d'intégration engageantes et de les adapter de manière rentable. Sa génération de texte en vidéo et ses capacités avancées de voix off réduisent considérablement le temps de production, en faisant un outil de création vidéo idéal pour les grandes entreprises.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour intégrer des vidéos d'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants ?
Les vidéos d'intégration générées par HeyGen peuvent être facilement exportées et distribuées via divers canaux, y compris l'intégration avec vos systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants. Ce partage fluide garantit que les nouvelles recrues peuvent accéder facilement à leurs expériences d'intégration vidéo personnalisées.