Créez une vidéo d'introduction convaincante de 60 secondes pour les nouvelles recrues en utilisant HeyGen, ciblant les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement. Cette vidéo professionnelle et accueillante, mettant en scène un avatar AI parlant directement, doit expliquer les valeurs fondamentales de l'entreprise. Utilisez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour garantir un message de bienvenue clair, cohérent et engageant qui donne le ton pour leur parcours dans le cadre d'une stratégie de création de vidéos d'intégration d'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction informative de 90 secondes pour guider les nouveaux employés à travers un système logiciel critique, destinée aux chefs d'équipe et aux responsables de département. La vidéo doit avoir un style visuel clair et étape par étape avec du texte à l'écran pour mettre en évidence les actions clés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir de scripts pour convertir facilement la documentation technique en vidéos d'intégration engageantes, complétées par des modèles personnalisables pour un aspect cohérent.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vue d'ensemble complète de 2 minutes pour les dirigeants exécutifs et les directeurs informatiques, démontrant les avantages évolutifs de l'intégration d'entreprise. Le style visuel doit être élégant, corporatif et axé sur les données, soutenu par une voix off autoritaire. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir une main-d'œuvre mondiale et utilisez la bibliothèque de médias/stock pour enrichir le récit visuel, prouvant l'efficacité d'une plateforme alimentée par l'AI pour l'intégration des employés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo personnalisée dynamique de 45 secondes accueillant un nouveau représentant commercial dans son équipe spécifique, destinée aux responsables de département et aux spécialistes RH. La vidéo doit avoir un aspect visuel amical et engageant, présentant diverses scènes liées à leur rôle. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement une expérience sur mesure et incorporez des avatars AI pour une touche personnalisée, garantissant des vidéos d'intégration engageantes dès le premier jour.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration d'Entreprise

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et personnalisées pour vos nouvelles recrues en utilisant notre plateforme alimentée par l'AI, garantissant un début sans accroc et efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par saisir votre script d'intégration. Notre plateforme utilise la transformation de texte en vidéo à partir de script pour transformer votre texte en une vidéo professionnelle, simplifiant la production de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles personnalisables. Cela personnalise l'expérience pour les nouvelles recrues, garantissant une voix de marque cohérente.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et la Voix Off
Intégrez l'identité de votre entreprise avec des contrôles de marque (logo, couleurs) et affinez le message avec des capacités de voix off professionnelles. Cela garantit une première impression cohérente et percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres/captions et exportez-la facilement dans divers formats, prête pour une intégration fluide dans vos systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) ou plateformes de partage.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Informations Complexes d'Intégration

Transformez les politiques d'entreprise complexes, les guides système ou les informations sur les produits en formats vidéo faciles à comprendre, améliorant la clarté pour les nouveaux employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'intégration d'entreprise personnalisées en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise sa plateforme alimentée par l'AI et des avatars AI réalistes pour transformer des scripts textuels en vidéos d'intégration engageantes et personnalisées. Cette capacité innovante de génération de texte en vidéo permet aux entreprises de créer des vidéos dynamiques et interactives efficacement pour les nouvelles recrues.

HeyGen peut-il soutenir une image de marque cohérente dans tout mon contenu d'intégration ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels dans chaque vidéo. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle dans tout votre contenu d'intégration des employés en utilisant des modèles personnalisables.

Comment HeyGen peut-il aider à rationaliser la création de vidéos d'intégration pour les grandes organisations ?

La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen permet aux organisations de générer rapidement de grands volumes de vidéos d'intégration engageantes et de les adapter de manière rentable. Sa génération de texte en vidéo et ses capacités avancées de voix off réduisent considérablement le temps de production, en faisant un outil de création vidéo idéal pour les grandes entreprises.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour intégrer des vidéos d'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants ?

Les vidéos d'intégration générées par HeyGen peuvent être facilement exportées et distribuées via divers canaux, y compris l'intégration avec vos systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants. Ce partage fluide garantit que les nouvelles recrues peuvent accéder facilement à leurs expériences d'intégration vidéo personnalisées.

