Créez une vidéo d'introduction convaincante de 60 secondes pour les nouvelles recrues en utilisant HeyGen, ciblant les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement. Cette vidéo professionnelle et accueillante, mettant en scène un avatar AI parlant directement, doit expliquer les valeurs fondamentales de l'entreprise. Utilisez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour garantir un message de bienvenue clair, cohérent et engageant qui donne le ton pour leur parcours dans le cadre d'une stratégie de création de vidéos d'intégration d'entreprise.

