L'objectif est de développer une vidéo tutorielle technique complète de 90 secondes en utilisant HeyGen pour les nouveaux employés, en se concentrant sur les subtilités de vos principaux "systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)". Cette "vidéo d'intégration" doit guider le public, composé de toutes les nouvelles recrues, à travers la connexion initiale, la navigation et l'accès aux modules clés, en utilisant un style visuel clair et étape par étape avec des enregistrements d'écran et une voix off professionnelle et calme d'IA. Exploitez la capacité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour garantir des instructions techniques précises et utilisez des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et la clarté dans la terminologie complexe.

Générer une Vidéo