Générateur de Vidéos d'Intégration d'Entreprise pour Équipes Modernes
Automatisez instantanément des vidéos d'intégration engageantes en utilisant des avatars IA avancés, garantissant une expérience cohérente et de marque pour les nouvelles recrues.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez créer une vidéo concise d'une minute "SOPs avec IA" conçue pour le personnel de support technique existant, détaillant une mise à jour du système nouvellement mise en œuvre ou une procédure de dépannage. Cette vidéo devrait adopter un style visuel dynamique et instructif avec des diagrammes animés et des superpositions d'écran, accompagnée d'une voix IA énergique mais autoritaire. Incorporez un "avatar IA" comme instructeur virtuel pour guider les spectateurs à travers des processus complexes et assurez-vous que la "Génération de voix off" transmet avec précision les informations critiques sans enregistrement manuel.
Produisez une vidéo d'introduction accueillante de 2 minutes pour tous les ingénieurs et spécialistes IT entrants, mettant en avant l'infrastructure technique de l'entreprise et ses valeurs fondamentales, fonctionnant comme une partie essentielle de leur expérience "générateur de vidéo d'intégration d'entreprise". Cette "documentation vidéo générée par IA" devrait présenter un style visuel à la fois corporatif et accessible, mélangeant des séquences de stock d'environnements technologiques modernes avec des éléments de marque spécifiques à l'entreprise, le tout narré par une voix IA chaleureuse et engageante. Utilisez divers "Modèles & scènes" pour structurer efficacement le récit et enrichir l'expérience visuelle avec des ressources sélectionnées de la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock".
Pour les développeurs ayant besoin de rappels rapides, créer une vidéo explicative rapide de 45 secondes "générateur de vidéo IA" démontrant comment intégrer un nouveau point de terminaison API ou déployer un outil technique spécifique est primordial. La vidéo nécessite un style rapide et visuellement orienté avec des coupes rapides, du texte à l'écran soulignant les commandes clés, et une voix IA informative et articulée. Exploitez la capacité "Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect" pour garantir qu'elle soit optimisée pour diverses plateformes de communication interne et générez du contenu rapidement en utilisant "Texte-à-vidéo à partir de script" pour des exemples de codage et des instructions précises.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos d'intégration engageantes et de cours éducatifs, assurant un apprentissage cohérent pour chaque nouvelle recrue à travers l'entreprise.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par IA pour rendre les matériaux de formation complexes plus engageants et mémorables, améliorant significativement la rétention des connaissances et le temps de montée en compétence des nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels techniques ?
HeyGen simplifie le processus de création d'une bibliothèque de vidéos tutoriels en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos à partir de scripts en utilisant des avatars IA réalistes. Notre générateur de texte-à-vidéo avancé inclut des sous-titres auto-générés, assurant une communication claire et accessible pour les sujets techniques.
HeyGen peut-il être utilisé pour générer des vidéos d'intégration d'entreprise ?
Absolument, HeyGen est un générateur idéal de vidéos d'intégration d'entreprise, offrant des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec la culture de l'entreprise. Vous pouvez obtenir une personnalisation complète pour créer des vidéos d'intégration engageantes et informatives rapidement et efficacement.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars et voix IA dans HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars IA, y compris une variété de têtes parlantes et la possibilité d'affiner les apparences. Notre générateur de voix IA intégré permet des styles vocaux diversifiés, vous donnant un contrôle total sur le récit et améliorant votre production de générateur de vidéo IA.
Comment HeyGen peut-il soutenir l'intégration de la documentation vidéo générée par IA dans les systèmes existants ?
HeyGen facilite la création de documentation vidéo générée par IA et de SOPs avec IA, qui peuvent être facilement exportées et intégrées dans les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Nos outils d'édition vidéo prennent en charge divers rapports d'aspect, garantissant que votre contenu soit compatible et percutant sur toutes les plateformes.