Générateur de Vidéos de Messagerie d'Entreprise : Élargissez vos Communications

Créez instantanément des vidéos de messagerie professionnelles et élevez votre marque grâce à des contrôles de Branding puissants.

Créez une vidéo de 60 secondes ciblant les équipes de marketing et de vente d'entreprise, montrant comment un "générateur de vidéos AI" comme HeyGen simplifie la création de contenu "Marketing d'Entreprise" engageant. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des transitions fluides et du texte à l'écran, complété par une voix off articulée et confiante. Cette vidéo démontrera la facilité d'intégration des "avatars AI" pour présenter des messages clés, rendant l'information complexe accessible et visuellement attrayante pour les clients potentiels et les parties prenantes internes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les départements RH et les responsables de la formation et du développement, en mettant l'accent sur la façon dont HeyGen peut simplifier la production de "vidéos de formation" à grande échelle. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape avec des graphiques épurés et une "génération de voix off" calme et autoritaire pour expliquer des processus complexes. Mettez en avant la capacité de créer des "vidéos personnalisées" pour divers groupes d'employés, assurant une cohérence du message à travers l'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo pour les réseaux sociaux" de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu d'entreprise et aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment le "générateur de texte en vidéo" de HeyGen transforme rapidement les idées en "vidéos marketing" captivantes. Le style visuel doit être rapide et dynamique, utilisant des couleurs vives et une musique de fond entraînante, tandis qu'une voix off énergique capte l'attention. Soulignez la facilité de transformer un simple script en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, parfaite pour des campagnes rapides.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel de support client de 50 secondes pour les chefs de produit et les équipes de service client, illustrant comment HeyGen agit comme un "Générateur de Vidéos de Support d'Entreprise" pour améliorer l'expérience utilisateur. Le style visuel et audio doit être empathique et axé sur la résolution de problèmes, avec des enregistrements d'écran clairs et une voix rassurante, accompagnés de "Sous-titres/légendes" essentiels pour l'accessibilité. Cette vidéo montrera comment générer rapidement des vidéos explicatives pour des problèmes courants, améliorant les "histoires de réussite client" en fournissant des solutions visuelles immédiates.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Messagerie d'Entreprise

Créez sans effort des vidéos de messagerie d'entreprise percutantes avec l'AI, simplifiant votre communication et augmentant l'engagement.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script dans la plateforme. Notre capacité avancée de générateur de texte en vidéo transformera instantanément vos mots en une vidéo professionnelle.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message. Ces avatars AI réalistes donnent vie à votre script avec des expressions naturelles.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding
Appliquez vos contrôles de branding uniques, y compris les logos, couleurs et polices, pour vous assurer que vos vidéos de messagerie d'entreprise s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo en définissant le ratio d'aspect souhaité avec notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Votre vidéo haute résolution est alors prête pour une distribution sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de Publicités Performantes

.

Produisez rapidement des publicités marketing percutantes en utilisant la vidéo AI, augmentant l'engagement et atteignant de meilleures performances de campagne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen révolutionne la production vidéo en transformant le texte en vidéo grâce à des avatars AI avancés. Ce puissant générateur de vidéos AI permet aux utilisateurs de créer du contenu vidéo engageant et de qualité studio de manière efficace, réduisant considérablement le temps et les efforts de production.

HeyGen peut-il produire des vidéos marketing personnalisées ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI exceptionnel pour créer des vidéos personnalisées adaptées à votre audience. Avec des contrôles de branding complets, vous pouvez assurer la cohérence de tous vos vidéos marketing, des campagnes sur les réseaux sociaux aux histoires de réussite client.

Quels éléments créatifs puis-je ajouter aux vidéos avec HeyGen ?

HeyGen offre aux utilisateurs une large gamme d'éléments créatifs, y compris la génération audio AI sophistiquée, des animations variées et une riche bibliothèque multimédia. Sa vaste collection de modèles préfabriqués aide à créer du contenu vidéo dynamique avec une touche professionnelle.

HeyGen prend-il en charge divers formats et styles de vidéos ?

Oui, HeyGen assure une sortie vidéo haute définition et prend en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour divers plateformes et besoins. Que vous créiez des vidéos de formation ou du contenu vidéo pour les réseaux sociaux, HeyGen fournit les outils d'édition vidéo robustes pour produire des résultats polyvalents et professionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo