Créateur de Vidéos de Messages d'Entreprise : Créez des Vidéos Impactantes Rapidement
Créez facilement des communications d'entreprise professionnelles et des annonces de formation en utilisant des modèles personnalisables et de puissants Avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'affaires dynamique de 30 secondes ciblant des clients potentiels pour présenter notre produit innovant. Utilisez un avatar AI avec une génération de voix off claire pour transmettre une esthétique élégante et moderne, garantissant qu'elle capte efficacement l'attention en tant que créateur de vidéos d'affaires convaincant.
Créez une vidéo concise de 60 secondes pour les parties prenantes, expliquant les avancées techniques de notre dernier outil alimenté par l'AI. Le style visuel et audio doit être très informatif et épuré, avec des sous-titres/captions précis générés directement à partir du script, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI.
Concevez une vidéo de communication d'entreprise convaincante de 40 secondes destinée à la direction de l'entreprise, résumant les principales réalisations du dernier trimestre. Employez un style visuel autoritaire et célébratoire, en utilisant stratégiquement la bibliothèque de médias/support de stock pour des visuels percutants et en assurant un redimensionnement et des exports optimaux pour divers canaux de distribution.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Augmentez l'engagement et la rétention pour les programmes de formation des employés avec un contenu vidéo dynamique généré par AI.
Créez des Communications Internes.
Inspirez et motivez vos équipes internes avec des vidéos motivantes et des messages d'entreprise convaincants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos d'affaires ?
HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos professionnelles sans effort en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes, garantissant que votre message s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos d'affaires efficace pour divers besoins.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la génération de vidéos ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI comme les Avatars AI et le texte-à-vidéo à partir de script pour simplifier la production de vidéos. Vous pouvez facilement générer des voix off réalistes et donner vie à votre script avec un contenu vidéo professionnel, faisant de HeyGen un générateur de vidéos AI de premier plan.
HeyGen est-il adapté aux communications internes et annonces d'entreprise ?
Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos de messages d'entreprise pour les communications internes et d'entreprise, y compris les annonces de formation des employés. Il offre des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos soient accessibles et soignées pour toute plateforme.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?
HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à une interface intuitive et des outils alimentés par l'AI, permettant aux utilisateurs de produire sans effort un contenu de haute qualité. Son flux de travail efficace prend en charge divers besoins vidéo, du script initial à l'exportation finale, assurant une expérience fluide.