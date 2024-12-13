Générateur de Vidéos de Connaissances d'Entreprise : Évoluez la Formation avec l'AI
Créez instantanément des vidéos de formation engageantes et des communications internes avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les professionnels des RH et de la formation, illustrant le processus de création de vidéos de formation cohérentes à partir de scripts textuels existants. Le style visuel et audio doit être clair et engageant, avec du texte à l'écran renforçant les étapes clés, soulignant comment les capacités de texte à vidéo simplifient la production de contenu et permettent des sous-titres/captions automatiques.
Créez une mise à jour de communication interne concise de 45 secondes destinée aux équipes de communication d'entreprise, mettant en avant la création rapide d'annonces conformes à la marque. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et de marque avec une musique de fond entraînante et utiliser des modèles et des scènes pour maintenir la cohérence de la marque, complétée par des avatars AI professionnels pour la transmission du message.
Créez une vidéo d'étude de cas de 2 minutes pour les responsables mondiaux de la formation, détaillant comment HeyGen facilite des solutions de formation évolutives dans des environnements linguistiques diversifiés. La vidéo doit adopter une approche visuelle adaptable et multilingue, montrant la puissance de la génération avancée de voix off et des sous-titres/captions précis pour une localisation complète et une portée plus large du public.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
E-learning et Formation Évolutifs.
Générez de nombreux cours rapidement pour éduquer les employés à l'échelle mondiale, accélérant la diffusion des connaissances et le développement professionnel dans l'entreprise.
Améliorez l'Engagement d'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui augmentent significativement la rétention des connaissances et améliorent les résultats d'apprentissage des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen crée-t-il des vidéos engageantes en utilisant l'AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en contenu vidéo de haute qualité. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et saisir facilement des scripts pour générer des vidéos engageantes avec des voix off naturelles et des expressions faciales. Cette capacité innovante de texte à vidéo simplifie votre processus de création vidéo.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution vidéo AI prête pour l'entreprise ?
HeyGen offre des outils AI robustes et prêts pour l'entreprise, conçus pour une formation et des communications internes sécurisées et évolutives. Avec des fonctionnalités telles que la sécurité conforme SOC 2 et la collaboration en équipe, HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de connaissances d'entreprise qui répond aux exigences organisationnelles.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?
Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets et des modèles de marque pour garantir que tout votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise. Intégrez facilement votre kit de marque, y compris les logos et les couleurs, pour produire des vidéos professionnelles de qualité studio à chaque fois.
HeyGen prend-il en charge la localisation vidéo pour les audiences mondiales ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir les équipes mondiales avec des fonctionnalités de localisation étendues. Vous pouvez générer des vidéos avec des voix off dans plus de 140 langues et ajouter automatiquement des sous-titres/captions, rendant votre contenu accessible et percutant dans le monde entier.