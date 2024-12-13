Créateur de Vidéos d'Introduction d'Entreprise Puissant pour Votre Marque

Assurez une identité de marque cohérente à travers toutes les introductions avec notre créateur de vidéos d'introduction d'entreprise, doté de contrôles de marque robustes pour votre équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'introduction dynamique de 45 secondes pour YouTube, ciblant les créateurs de contenu et les petites entreprises, avec un style visuel énergique et une musique contemporaine accompagnée d'une voix off claire. Le récit doit se concentrer sur la façon dont HeyGen sert de "créateur d'introduction YouTube" intuitif et utilise des "avatars AI" pour donner vie à des personnalités uniques et à des récits captivants, parfaits pour captiver les audiences numériques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de marque autoritaire de 60 secondes pour les responsables de marque et les entreprises de commerce électronique, adoptant une esthétique visuelle propre et corporative et une bande sonore sophistiquée avec une narration professionnelle. Cette vidéo démontrera comment l'"Éditeur Vidéo en Ligne" de HeyGen soutient une image de marque cohérente grâce à sa fonctionnalité "Kit de Marque", permettant une intégration transparente des éléments de marque et une "Génération de Voix Off" professionnelle pour toutes les communications d'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'introduction rapide de 15 secondes destinée aux startups et aux petites équipes soucieuses de leur budget, employant un style visuel inspirant et amical complété par une musique positive et accessible. Ce prompt doit illustrer comment HeyGen fonctionne comme un puissant "créateur d'introduction gratuit" et améliore l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" automatiques, garantissant que les messages sont clairs et engageants pour un large public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'introduction d'entreprise

Créez des vidéos d'introduction professionnelles et de marque pour votre entreprise avec une plateforme intuitive, utilisant l'AI et des solutions personnalisées pour captiver votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles d'introduction conçus par des professionnels ou commencez de zéro. Notre plateforme offre une variété de Modèles & scènes pour lancer la création de votre vidéo d'entreprise, assurant un point de départ de haute qualité pour votre marque.
2
Step 2
Appliquez Votre Identité de Marque
Appliquez l'identité visuelle unique de votre entreprise en intégrant votre Kit de Marque. Téléchargez facilement des logos, spécifiez les couleurs de la marque et utilisez les contrôles de Marque (logo, couleurs) pour maintenir un message cohérent à travers toutes vos vidéos d'introduction.
3
Step 3
Générez des Améliorations Alimentées par l'AI
Générez des éléments dynamiques pour votre introduction en utilisant des capacités avancées de l'AI. Ajoutez des récits captivants avec notre fonctionnalité de Génération de Voix Off, transformant le texte en discours naturel pour engager efficacement vos spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Examinez votre introduction d'entreprise complétée dans notre Éditeur Vidéo en Ligne. Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo dans divers formats et ratios d'aspect en utilisant le redimensionnement & exportation de ratio d'aspect pour s'adapter à différentes plateformes et assurer une diffusion optimale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Intros de Témoignages Clients

.

Créez des vidéos d'introduction professionnelles pour les histoires de réussite et les témoignages clients, mettant efficacement en avant la satisfaction et les résultats des clients pour renforcer la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'introductions YouTube captivantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des introductions YouTube professionnelles en utilisant une vaste bibliothèque de modèles d'introduction personnalisables et de photos et vidéos de stock engageantes. Notre plateforme intuitive simplifie le processus créatif, rendant facile l'obtention d'un aspect soigné.

Quels sont les principaux avantages de HeyGen pour les entreprises cherchant un créateur de vidéos d'introduction d'entreprise ?

HeyGen offre aux entreprises un puissant créateur de vidéos d'introduction d'entreprise, avec des outils alimentés par l'AI et une intégration complète du Kit de Marque pour maintenir la cohérence. Notre plateforme aide à créer des introductions de haute qualité, en accord avec votre marque, qui résonnent avec votre audience, s'adaptant facilement à vos besoins.

L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen est-il assez polyvalent pour la production de vidéos d'introduction personnalisées ?

Oui, l'éditeur vidéo en ligne robuste de HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une interface glisser-déposer conviviale. Vous pouvez facilement ajouter des voix off professionnelles, de la musique et des effets, et utiliser des scripts alimentés par l'AI pour créer des vidéos d'introduction uniques et percutantes.

Puis-je assurer la cohérence de ma marque à travers toutes mes vidéos d'introduction en utilisant HeyGen ?

Absolument. La plateforme de HeyGen inclut une fonctionnalité dédiée de Kit de Marque, vous permettant de définir et d'appliquer les couleurs, logos et polices spécifiques à votre marque à travers tous vos modèles d'introduction. Cela garantit que chaque vidéo reflète votre identité unique de manière fluide.

