Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux responsables marketing et communication interne, montrant comment HeyGen agit comme un puissant "générateur de communications d'entreprise". Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des graphismes modernes et un rythme dynamique, complété par une voix off encourageante et claire. Cette vidéo démontrera comment les organisations peuvent atteindre un "message cohérent" sur toutes les plateformes en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour diffuser des annonces engageantes et uniformes, simplifiant ainsi les efforts de communication et renforçant la cohésion de la marque.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 60 secondes conçue pour les décideurs informatiques et les responsables des opérations, mettant en avant le rôle de HeyGen dans l'optimisation des "outils de communication d'entreprise". La vidéo doit adopter un style visuel informatif et axé sur la résolution de problèmes, avec des animations nettes et logiques illustrant des processus complexes, soutenues par une voix professionnelle et rassurante. Elle mettra en avant comment la capacité de HeyGen à transformer du "texte en vidéo à partir d'un script" simplifie la création de contenu, permettant une "automatisation des flux de travail" significative pour les mises à jour critiques et les supports de formation, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo vibrante de 30 secondes destinée aux professionnels des ventes et des ressources humaines, illustrant HeyGen comme un "générateur de communications" intuitif. Le style visuel et audio doit être énergique et inspirant, présentant des scénarios divers et relatables de succès, accompagnés d'une bande sonore entraînante et d'une voix motivante. Cette pièce démontrera comment les "Modèles & scènes" polyvalents de HeyGen et les fonctionnalités de "Génération de voix off" permettent aux utilisateurs de créer rapidement des "messages stratégiques" convaincants, des présentations de vente aux guides d'intégration, sans avoir besoin de compétences étendues en montage vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo pratique de 45 secondes destinée aux chefs de projet et aux leaders d'équipe, montrant l'utilité de HeyGen comme un "générateur de documents" dynamique pour divers besoins internes. Le style visuel doit être clair et engageant, avec des démonstrations claires de l'interface utilisateur et des médias intégrés, accompagnées d'une narration amicale et instructive. Cette vidéo expliquera comment HeyGen améliore la "collaboration" d'équipe en permettant la création facile de résumés visuels et de mises à jour, encore améliorée par des "Sous-titres/captions" automatiques pour l'accessibilité et une riche "Bibliothèque de médias/support de stock" pour une finition professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Communications d'Entreprise

Rationalisez votre message d'entreprise et créez des communications visuelles percutantes avec des outils alimentés par l'AI, garantissant cohérence et efficacité dans toute votre entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle préconçu dans **Modèles & scènes** pour établir rapidement la structure de votre communication. Cela forme la base de votre **message stratégique**.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Éléments AI
Améliorez votre contenu en choisissant un **avatar AI** approprié pour représenter votre message. Cette fonctionnalité est essentielle pour délivrer un **message cohérent** dans toutes les communications d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez le Branding & Affinez
Intégrez votre identité d'entreprise de manière transparente en utilisant les **contrôles de branding (logo, couleurs)**, garantissant que chaque communication est conforme à vos directives de marque. Mettez en œuvre des **flux de travail d'approbation** pour la validation finale.
4
Step 4
Exportez Votre Communication Finale
Préparez votre communication finalisée pour la distribution en utilisant le **redimensionnement des ratios d'aspect & les exports** pour s'adapter à diverses plateformes. Le **générateur de communications d'entreprise** facilite le partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

Transformez les témoignages en histoires vidéo convaincantes alimentées par l'AI pour renforcer la confiance et démontrer la valeur de vos solutions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen sert-il de générateur de communications d'entreprise ?

HeyGen permet aux entreprises de fonctionner comme un puissant générateur de communications en transformant le texte en vidéo engageante avec des avatars AI et des voix réalistes. Cette capacité garantit que le message stratégique est délivré de manière cohérente à travers divers canaux de communication internes et externes.

HeyGen peut-il s'intégrer aux outils et flux de travail de communication d'entreprise existants ?

HeyGen est conçu pour améliorer les outils et flux de travail de communication d'entreprise existants grâce à des fonctionnalités d'intégration transparente et d'automatisation des flux de travail. Il soutient une collaboration efficace et peut être intégré dans des flux de travail d'approbation établis pour une création de contenu rationalisée.

Quelles capacités offre HeyGen pour maintenir un message et un branding cohérents dans les communications d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, y compris des logos personnalisés, des couleurs et une bibliothèque complète de modèles, pour assurer un message cohérent. Ces fonctionnalités aident les entreprises à maintenir leur identité de marque dans toutes les communications vidéo, renforçant efficacement le message stratégique.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de contenus de communication d'entreprise diversifiés ?

HeyGen simplifie la création de contenu en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de haute qualité à partir de scripts en utilisant des avatars AI et diverses options de voix. Cela permet une production efficace de communications d'entreprise diversifiées, allant des mises à jour internes aux messages stratégiques externes, le tout à partir d'une plateforme conviviale.

