Créateur de Vidéos de Communication d'Entreprise pour les Entreprises Modernes

Créez rapidement des communications internes et des vidéos de formation convaincantes en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.

Produisez une vidéo d'introduction d'une minute pour les nouveaux employés dans les entreprises technologiques, les guidant à travers les fonctionnalités de base d'une "plateforme vidéo alimentée par l'IA" pour créer des "vidéos de formation". Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des superpositions animées et une narration audio amicale et encourageante. Montrez à quel point il est facile de sélectionner et de personnaliser des "avatars IA" et d'utiliser la fonction de "génération de voix off" pour donner vie aux scripts pour l'éducation interne.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une pièce de communication interne de 90 secondes pour les chefs d'équipe et les responsables de département, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation d'un "agent vidéo IA" pour diffuser rapidement des mises à jour. Adoptez un style visuel professionnel et concis avec des textes en surbrillance à l'écran, accompagnés d'une voix off directe et autoritaire. Illustrez le processus fluide de transformation du "texte en vidéo à partir d'un script" et l'utilisation de "modèles et scènes" pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes les communications internes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo marketing de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, soulignant comment un "créateur de vidéos de communication d'entreprise" simplifie la production de "vidéos marketing" convaincantes. L'esthétique visuelle doit être dynamique et riche visuellement, incorporant des coupes rapides et une voix off persuasive et énergique. Mettez en avant la valeur de l'accès à une vaste "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour améliorer les visuels et la flexibilité du "redimensionnement et exportation des formats" pour une distribution multi-plateforme.
Exemple de Prompt 3
Développez une "vidéo explicative" de 2 minutes pour le personnel de support technique et les utilisateurs avancés, détaillant un processus d'intégration logicielle complexe à l'aide d'une "plateforme vidéo alimentée par l'IA". L'approche visuelle doit être propre et illustrative, utilisant des enregistrements d'écran et des diagrammes animés, accompagnée d'une voix off calme et explicative. Démontrez l'avantage des "sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité et la précision de la "génération de voix off" pour la terminologie technique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Communication d'Entreprise

Rationalisez vos communications d'entreprise internes et externes avec des vidéos professionnelles alimentées par l'IA, conçues pour engager et informer votre audience sans effort.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par coller votre script de communication dans l'éditeur de HeyGen, en utilisant sa capacité de texte en vidéo pour convertir rapidement votre texte en une ébauche vidéo dynamique pour une création vidéo efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur IA
Sélectionnez un avatar IA réaliste pour représenter votre marque et transmettre votre message. Intégrez les éléments de votre marque, comme les logos et les couleurs, pour assurer une identité d'entreprise cohérente.
3
Step 3
Générez des Voix Off Dynamiques
Transformez votre script en discours naturel avec la fonction avancée de génération de voix off de HeyGen. Ajoutez facilement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement dans toutes vos communications.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Partagez vos vidéos d'entreprise de haute qualité sur tous vos canaux de communication d'entreprise, des mises à jour internes aux annonces externes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Messages d'Entreprise Inspirants

.

Créez des vidéos motivantes et informatives percutantes pour engager et élever les audiences internes et externes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos grâce à une IA avancée ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et la technologie de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles de manière efficace. Cette plateforme vidéo alimentée par l'IA simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, la rendant accessible même sans compétences complexes en montage.

Puis-je personnaliser les avatars IA et marquer mes vidéos dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars IA et des contrôles de branding complets. Vous pouvez intégrer le logo, les couleurs de votre marque et utiliser des kits de marque pour garantir que toutes vos vidéos d'entreprise conservent une apparence cohérente et professionnelle pour les communications internes et les vidéos marketing.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo riche ?

HeyGen propose des capacités techniques robustes, y compris la génération sophistiquée de voix off à partir de texte et l'accès à une vaste bibliothèque de séquences de stock. Cela permet un assemblage rapide de contenu et une création vidéo de haute qualité, améliorant vos vidéos de formation et vos projets de vidéos explicatives.

Quelle est la convivialité de la plateforme vidéo alimentée par l'IA de HeyGen pour produire du contenu ?

HeyGen est conçu avec une interface conviviale comprenant un éditeur par glisser-déposer et une large gamme de modèles professionnels. Cela permet à quiconque de produire rapidement divers types de vidéos, des vidéos animées aux vidéos marketing complètes, sans expérience préalable en montage vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo