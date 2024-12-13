Créateur de Vidéos de Communication d'Entreprise pour les Entreprises Modernes
Créez rapidement des communications internes et des vidéos de formation convaincantes en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une pièce de communication interne de 90 secondes pour les chefs d'équipe et les responsables de département, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation d'un "agent vidéo IA" pour diffuser rapidement des mises à jour. Adoptez un style visuel professionnel et concis avec des textes en surbrillance à l'écran, accompagnés d'une voix off directe et autoritaire. Illustrez le processus fluide de transformation du "texte en vidéo à partir d'un script" et l'utilisation de "modèles et scènes" pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes les communications internes.
Créez une vidéo marketing de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, soulignant comment un "créateur de vidéos de communication d'entreprise" simplifie la production de "vidéos marketing" convaincantes. L'esthétique visuelle doit être dynamique et riche visuellement, incorporant des coupes rapides et une voix off persuasive et énergique. Mettez en avant la valeur de l'accès à une vaste "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour améliorer les visuels et la flexibilité du "redimensionnement et exportation des formats" pour une distribution multi-plateforme.
Développez une "vidéo explicative" de 2 minutes pour le personnel de support technique et les utilisateurs avancés, détaillant un processus d'intégration logicielle complexe à l'aide d'une "plateforme vidéo alimentée par l'IA". L'approche visuelle doit être propre et illustrative, utilisant des enregistrements d'écran et des diagrammes animés, accompagnée d'une voix off calme et explicative. Démontrez l'avantage des "sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité et la précision de la "génération de voix off" pour la terminologie technique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Efficacité de la Formation en Entreprise.
Augmentez l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans le cadre des initiatives de formation en entreprise grâce à la vidéo IA.
Élargissez les Programmes d'Apprentissage Mondiaux.
Développez et proposez plus de cours de formation à un public mondial plus large de manière efficace avec la création vidéo IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos grâce à une IA avancée ?
HeyGen utilise des avatars IA avancés et la technologie de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles de manière efficace. Cette plateforme vidéo alimentée par l'IA simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, la rendant accessible même sans compétences complexes en montage.
Puis-je personnaliser les avatars IA et marquer mes vidéos dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars IA et des contrôles de branding complets. Vous pouvez intégrer le logo, les couleurs de votre marque et utiliser des kits de marque pour garantir que toutes vos vidéos d'entreprise conservent une apparence cohérente et professionnelle pour les communications internes et les vidéos marketing.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo riche ?
HeyGen propose des capacités techniques robustes, y compris la génération sophistiquée de voix off à partir de texte et l'accès à une vaste bibliothèque de séquences de stock. Cela permet un assemblage rapide de contenu et une création vidéo de haute qualité, améliorant vos vidéos de formation et vos projets de vidéos explicatives.
Quelle est la convivialité de la plateforme vidéo alimentée par l'IA de HeyGen pour produire du contenu ?
HeyGen est conçu avec une interface conviviale comprenant un éditeur par glisser-déposer et une large gamme de modèles professionnels. Cela permet à quiconque de produire rapidement divers types de vidéos, des vidéos animées aux vidéos marketing complètes, sans expérience préalable en montage vidéo.