Produisez une vidéo d'introduction d'une minute pour les nouveaux employés dans les entreprises technologiques, les guidant à travers les fonctionnalités de base d'une "plateforme vidéo alimentée par l'IA" pour créer des "vidéos de formation". Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des superpositions animées et une narration audio amicale et encourageante. Montrez à quel point il est facile de sélectionner et de personnaliser des "avatars IA" et d'utiliser la fonction de "génération de voix off" pour donner vie aux scripts pour l'éducation interne.

