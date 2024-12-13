Générateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Mises à Jour Rapides et Faciles
Simplifiez les communications d'entreprise et délivrez des mises à jour percutantes avec notre capacité polyvalente de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de communication interne engageante de 45 secondes pour informer les employés des récentes réalisations de l'entreprise. Cette vidéo doit présenter un style visuel amical et engageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre le message, améliorée par notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une diffusion claire et concise, garantissant des mises à jour efficaces de l'entreprise.
Produisez une publicité dynamique de 30 secondes sur les réseaux sociaux mettant en avant une nouvelle fonctionnalité AI, destinée aux clients potentiels sur diverses plateformes. Le style visuel doit être rapide, vibrant et visuellement frappant, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants et en assurant un affichage optimal sur tous les canaux grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Développez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes sur la nouvelle initiative de durabilité de l'entreprise, ciblant les parties prenantes et le grand public. Le style visuel et audio doit être inspirant et émouvant, en utilisant des modèles vidéo sophistiqués et en assurant une large accessibilité avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour simplifier les communications d'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez les lancements de produits.
Créez des publicités vidéo performantes pour des lancements de produits rapides et des annonces promotionnelles avec la vidéo AI.
Améliorez les mises à jour sur les réseaux sociaux.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes pour partager rapidement les mises à jour et actualités de l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'impact créatif de nos vidéos d'annonces d'entreprise ?
HeyGen vous permet de créer un récit visuel captivant pour vos vidéos d'annonces d'entreprise grâce à sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et la possibilité d'incorporer des graphismes animés dynamiques. Nos fonctionnalités AI simplifient le processus de création, garantissant que vos mises à jour d'entreprise résonnent puissamment avec votre audience et paraissent professionnellement créatives.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos d'annonces d'entreprise ?
HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et la capacité de texte-à-vidéo, pour générer sans effort des vidéos d'annonces d'entreprise de haute qualité. Vous pouvez également utiliser l'AI pour la génération de voix off et le redimensionnement de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
HeyGen peut-il aider à simplifier les communications internes et le contenu des réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen est conçu pour simplifier les communications d'entreprise en permettant la production rapide de vidéos engageantes pour les communications internes et les réseaux sociaux. Utilisez notre créateur de vidéos en ligne avec des contrôles de branding pour maintenir une identité visuelle cohérente à travers toutes vos mises à jour d'entreprise et lancements de produits.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque à travers différents formats vidéo ?
HeyGen assure la cohérence de la marque avec des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans vos vidéos. De plus, notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect vous permet d'adapter facilement votre contenu pour diverses plateformes tout en maintenant votre récit visuel distinct.