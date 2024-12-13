Générateur d'Annonces d'Entreprise : Créateur de Vidéos Alimenté par l'IA
Produisez sans effort des annonces d'entreprise professionnelles et des mises à jour engageantes avec des avatars AI époustouflants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour les communications internes à destination de tous les employés, partageant des nouvelles importantes de l'entreprise. Le style visuel doit être propre et professionnel, utilisant les couleurs de la marque, avec une génération de voix off amicale mais autoritaire qui maintient un ton chaleureux. Cette vidéo d'annonce d'entreprise peut être rapidement assemblée en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen, permettant un déploiement rapide des mises à jour critiques sans sacrifier la qualité ou la cohérence de la marque.
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes célébrant une étape importante de l'entreprise, destinée à la fois aux équipes internes et à la communauté élargie. Le style visuel et audio doit être festif et dynamique, avec une musique de fond entraînante et des visuels percutants directement issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés de sous-titres/captions générés automatiquement pour une accessibilité maximale. Ce puissant générateur d'annonces aidera à créer des annonces convaincantes qui résonnent profondément avec les spectateurs.
Produisez une vidéo de 50 secondes expliquant une nouvelle politique ou mise à jour de système de l'entreprise, spécifiquement destinée aux responsables de département et aux nouveaux employés. Le style visuel doit être simple, informatif et visuellement clair, soutenu par une bande sonore professionnelle et concise qui assure la compréhension. En utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, les créateurs peuvent facilement personnaliser la mise en page, puis utiliser le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour s'assurer qu'elle s'adapte à diverses plateformes de communication interne, en faisant un générateur d'annonces d'entreprise efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés.
Élevez les annonces de formation et d'intégration avec des vidéos alimentées par l'IA, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances parmi les employés.
Diffusez des Messages d'Entreprise Inspirants.
Créez des vidéos motivantes pour inspirer les employés et les parties prenantes, améliorant le moral et favorisant une culture d'entreprise positive grâce à des annonces convaincantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces d'entreprise ?
Les outils alimentés par l'IA de HeyGen simplifient la création de vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles. Notre générateur d'annonces d'entreprise vous permet de transformer du texte en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables, réduisant considérablement le temps de production.
Puis-je personnaliser les vidéos d'annonces pour correspondre à l'identité de ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus et des modèles personnalisables, vous permettant de personnaliser vos vidéos d'annonces avec votre logo, vos couleurs de marque et vos médias uniques de votre bibliothèque. Cela garantit que chaque annonce d'entreprise s'aligne parfaitement avec l'identité et la vision créative de votre marque.
Quels types d'annonces d'entreprise le générateur de HeyGen peut-il produire ?
Le générateur d'annonces d'entreprise de HeyGen prend en charge une large gamme de besoins en communication, des communications internes critiques aux annonces de lancement de produit en passant par les mises à jour engageantes de l'entreprise. C'est un créateur de vidéos en ligne idéal pour toute annonce d'entreprise nécessitant un format vidéo professionnel et percutant.
Quelles sont les principales fonctionnalités AI qui alimentent le générateur d'annonces de HeyGen ?
HeyGen exploite une technologie AI avancée, y compris des avatars AI réalistes et une génération sophistiquée de voix off, pour produire des vidéos d'annonces de haute qualité. Cet Agent Vidéo AI assure une communication claire avec des sous-titres/captions générés automatiquement, rendant vos annonces d'entreprise plus accessibles et percutantes pour tous les publics.