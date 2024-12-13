Générateur d'Annonces d'Entreprise : Créateur de Vidéos Alimenté par l'IA

Produisez sans effort des annonces d'entreprise professionnelles et des mises à jour engageantes avec des avatars AI époustouflants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour les communications internes à destination de tous les employés, partageant des nouvelles importantes de l'entreprise. Le style visuel doit être propre et professionnel, utilisant les couleurs de la marque, avec une génération de voix off amicale mais autoritaire qui maintient un ton chaleureux. Cette vidéo d'annonce d'entreprise peut être rapidement assemblée en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen, permettant un déploiement rapide des mises à jour critiques sans sacrifier la qualité ou la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes célébrant une étape importante de l'entreprise, destinée à la fois aux équipes internes et à la communauté élargie. Le style visuel et audio doit être festif et dynamique, avec une musique de fond entraînante et des visuels percutants directement issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés de sous-titres/captions générés automatiquement pour une accessibilité maximale. Ce puissant générateur d'annonces aidera à créer des annonces convaincantes qui résonnent profondément avec les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 50 secondes expliquant une nouvelle politique ou mise à jour de système de l'entreprise, spécifiquement destinée aux responsables de département et aux nouveaux employés. Le style visuel doit être simple, informatif et visuellement clair, soutenu par une bande sonore professionnelle et concise qui assure la compréhension. En utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, les créateurs peuvent facilement personnaliser la mise en page, puis utiliser le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour s'assurer qu'elle s'adapte à diverses plateformes de communication interne, en faisant un générateur d'annonces d'entreprise efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Annonces d'Entreprise

Créez des vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles et engageantes sans effort avec des outils alimentés par l'IA conçus pour des communications internes et externes claires.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Annonce ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger votre message ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels et personnalisables adaptés aux annonces d'entreprise.
2
Step 2
Personnalisez avec Votre Marque et des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo avec un avatar AI pour présenter votre message et intégrez les couleurs et le logo uniques de votre marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Générez automatiquement des voix off naturelles dans diverses langues et ajoutez des sous-titres/captions précis pour garantir l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez facilement votre vidéo d'annonce d'entreprise terminée dans le format souhaité ou générez un lien partageable pour une distribution large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Mises à Jour d'Entreprise Courtes et Engagantes

Produisez rapidement des mises à jour vidéo courtes et engageantes pour les canaux de communication interne, gardant les employés informés et connectés efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces d'entreprise ?

Les outils alimentés par l'IA de HeyGen simplifient la création de vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles. Notre générateur d'annonces d'entreprise vous permet de transformer du texte en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables, réduisant considérablement le temps de production.

Puis-je personnaliser les vidéos d'annonces pour correspondre à l'identité de ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus et des modèles personnalisables, vous permettant de personnaliser vos vidéos d'annonces avec votre logo, vos couleurs de marque et vos médias uniques de votre bibliothèque. Cela garantit que chaque annonce d'entreprise s'aligne parfaitement avec l'identité et la vision créative de votre marque.

Quels types d'annonces d'entreprise le générateur de HeyGen peut-il produire ?

Le générateur d'annonces d'entreprise de HeyGen prend en charge une large gamme de besoins en communication, des communications internes critiques aux annonces de lancement de produit en passant par les mises à jour engageantes de l'entreprise. C'est un créateur de vidéos en ligne idéal pour toute annonce d'entreprise nécessitant un format vidéo professionnel et percutant.

Quelles sont les principales fonctionnalités AI qui alimentent le générateur d'annonces de HeyGen ?

HeyGen exploite une technologie AI avancée, y compris des avatars AI réalistes et une génération sophistiquée de voix off, pour produire des vidéos d'annonces de haute qualité. Cet Agent Vidéo AI assure une communication claire avec des sous-titres/captions générés automatiquement, rendant vos annonces d'entreprise plus accessibles et percutantes pour tous les publics.

