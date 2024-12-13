Générateur de Vidéos AI pour Entreprises pour la Création de Contenu

Accélérez la production vidéo et assurez la cohérence de la marque sur tous les contenus, en tirant parti de puissantes capacités de texte en vidéo pour des résultats évolutifs.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes montrant comment une entreprise moderne utilise un générateur de texte en vidéo de pointe pour rationaliser les communications internes de sa main-d'œuvre mondiale. Ciblez un public d'employés d'entreprise occupés, en présentant le contenu avec un style visuel professionnel mais accessible et une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant l'intégration transparente des avatars AI pour délivrer des messages cohérents de la direction à travers divers départements, améliorant l'engagement et la compréhension.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, illustrant la puissance d'un créateur de vidéos AI pour une création de contenu rapide. Le style visuel doit être moderne et vibrant, accompagné d'une bande sonore dynamique et d'une narration entraînante. Soulignez la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent exploiter divers modèles de vidéos et intégrer facilement la génération de voix off pour créer des publicités captivantes sur les réseaux sociaux et des supports marketing, réduisant considérablement le temps de production.
Exemple de Prompt 2
Pour les chefs de produit et les stratèges de marque, développez une annonce de lancement de produit de 60 secondes qui démontre de manière vivante la capacité d'une plateforme vidéo AI pour les entreprises à maintenir une cohérence de marque impeccable. La vidéo doit posséder un style visuel élégant et soigné et un ton audio informatif, communiquant efficacement la valeur à un public d'entreprise sophistiqué. Un point clé sera l'utilisation sans effort de la bibliothèque de médias/du support de stock pour intégrer des éléments approuvés par la marque, garantissant que chaque pièce visuelle s'aligne parfaitement avec l'identité de l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Un extrait dynamique de 40 secondes pour les réseaux sociaux est nécessaire pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la polyvalence d'un générateur de vidéos AI pour une distribution multi-plateforme simplifiée. La présentation visuelle et audio doit être nette et facilement compréhensible, mettant efficacement en avant la puissance du redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exportations pour optimiser le contenu pour différents canaux sociaux. De plus, soulignez la génération automatique de sous-titres/captions, assurant une portée et une accessibilité maximales pour un public plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos AI pour Entreprises

Produisez sans effort des vidéos professionnelles et conformes à la marque à grande échelle pour votre entreprise en utilisant un générateur de vidéos AI avancé, conçu pour l'efficacité et l'impact.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par saisir directement votre script, permettant à la plateforme d'utiliser ses capacités de texte en vidéo à partir de script pour transformer votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque, personnalisant votre message avec une présence cohérente à l'écran.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Améliorations
Maintenez une forte cohérence de marque en appliquant facilement les logos, couleurs et polices de votre entreprise directement dans l'éditeur vidéo grâce à des contrôles de marque complets.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre création et exportez-la dans divers ratios d'aspect et résolutions, en tirant parti du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour une distribution multi-plateforme et des flux de production vidéo sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production de Publicités

Générez rapidement des publicités vidéo performantes avec AI pour dynamiser les campagnes marketing et étendre la portée de votre entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et la génération de texte en vidéo, rendant la production vidéo efficace et évolutive pour divers besoins commerciaux.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque à travers les vidéos ?

Absolument, HeyGen offre de nombreux modèles de vidéos et des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer facilement des logos, des couleurs et des polices pour assurer la cohérence de la marque dans chaque vidéo.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les voix off et la localisation ?

HeyGen propose diverses capacités de génération de voix off et prend en charge la localisation des vidéos, vous permettant d'adapter le contenu avec différentes voix et langues pour des audiences mondiales.

Quelle est la polyvalence des avatars AI de HeyGen pour différents besoins de contenu ?

Les avatars AI de HeyGen sont hautement polyvalents, permettant une intégration transparente dans divers contenus vidéo, des modules de formation aux publicités marketing, améliorant votre processus de montage vidéo avec des présentateurs réalistes.

