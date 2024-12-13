Générateur de Vidéos AI pour Entreprises pour la Création de Contenu
Accélérez la production vidéo et assurez la cohérence de la marque sur tous les contenus, en tirant parti de puissantes capacités de texte en vidéo pour des résultats évolutifs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, illustrant la puissance d'un créateur de vidéos AI pour une création de contenu rapide. Le style visuel doit être moderne et vibrant, accompagné d'une bande sonore dynamique et d'une narration entraînante. Soulignez la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent exploiter divers modèles de vidéos et intégrer facilement la génération de voix off pour créer des publicités captivantes sur les réseaux sociaux et des supports marketing, réduisant considérablement le temps de production.
Pour les chefs de produit et les stratèges de marque, développez une annonce de lancement de produit de 60 secondes qui démontre de manière vivante la capacité d'une plateforme vidéo AI pour les entreprises à maintenir une cohérence de marque impeccable. La vidéo doit posséder un style visuel élégant et soigné et un ton audio informatif, communiquant efficacement la valeur à un public d'entreprise sophistiqué. Un point clé sera l'utilisation sans effort de la bibliothèque de médias/du support de stock pour intégrer des éléments approuvés par la marque, garantissant que chaque pièce visuelle s'aligne parfaitement avec l'identité de l'entreprise.
Un extrait dynamique de 40 secondes pour les réseaux sociaux est nécessaire pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la polyvalence d'un générateur de vidéos AI pour une distribution multi-plateforme simplifiée. La présentation visuelle et audio doit être nette et facilement compréhensible, mettant efficacement en avant la puissance du redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exportations pour optimiser le contenu pour différents canaux sociaux. De plus, soulignez la génération automatique de sous-titres/captions, assurant une portée et une accessibilité maximales pour un public plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Boostez l'engagement des employés et la rétention des connaissances en utilisant des vidéos alimentées par AI, s'intégrant parfaitement avec le LMS pour un apprentissage évolutif.
Mettez en Avant le Succès Client.
Produisez des vidéos AI convaincantes d'histoires de réussite client pour renforcer l'activation des ventes et construire efficacement la crédibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
HeyGen transforme les scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et la génération de texte en vidéo, rendant la production vidéo efficace et évolutive pour divers besoins commerciaux.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque à travers les vidéos ?
Absolument, HeyGen offre de nombreux modèles de vidéos et des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer facilement des logos, des couleurs et des polices pour assurer la cohérence de la marque dans chaque vidéo.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les voix off et la localisation ?
HeyGen propose diverses capacités de génération de voix off et prend en charge la localisation des vidéos, vous permettant d'adapter le contenu avec différentes voix et langues pour des audiences mondiales.
Quelle est la polyvalence des avatars AI de HeyGen pour différents besoins de contenu ?
Les avatars AI de HeyGen sont hautement polyvalents, permettant une intégration transparente dans divers contenus vidéo, des modules de formation aux publicités marketing, améliorant votre processus de montage vidéo avec des présentateurs réalistes.