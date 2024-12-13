Créateur de Vidéos Promo d'Inscription : Augmentez les Candidatures Étudiantes
Créez des vidéos marketing scolaires engageantes pour attirer les étudiants potentiels. Utilisez nos avatars AI pour personnaliser votre message et augmenter les inscriptions.
Développez une vidéo sophistiquée de 45 secondes ciblant les responsables du recrutement universitaire et les départements d'admission, illustrant l'utilisation innovante d'un "créateur de vidéos AI" pour captiver les "étudiants potentiels". Visuellement, combinez des images réalistes de campus avec divers "avatars AI" engageants intégrés de manière transparente, s'adressant directement au spectateur. L'audio doit comporter une "Génération de voix off" claire et confiante qui souligne la facilité et l'impact.
Créez un exemple inspirant de "vidéos marketing" de 60 secondes conçu pour les créateurs de cours en ligne et les marketeurs d'écoles professionnelles, en se concentrant sur des stratégies pour "augmenter les inscriptions". Cette vidéo utilise un format explicatif avec des graphiques et du texte dynamiques à l'écran, tous générés à partir d'un script utilisant "Texte en vidéo à partir de script". L'audio doit être motivant avec une musique de fond douce, complété par des "Sous-titres/captions" facilement lisibles pour assurer une portée maximale.
Produisez une publicité percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises promouvant des ateliers en ligne ou du contenu éducatif, en mettant l'accent sur la commodité d'un "créateur de vidéos en ligne" pour des messages rapides et percutants. Le style visuel est un montage rapide de "photos et vidéos de stock" de haute qualité de la bibliothèque multimédia intégrée, passant rapidement entre des scènes engageantes. L'audio est une piste dynamique et entraînante avec un minimum de voix off, montrant comment le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" simplifie l'adaptation du contenu pour diverses plateformes sociales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités d'Inscription Performantes.
Générez rapidement des vidéos promo d'inscription captivantes en utilisant l'AI pour attirer et convertir efficacement les étudiants potentiels.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux afin d'atteindre les étudiants potentiels sur diverses plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promo d'inscription engageantes ?
HeyGen utilise une AI avancée pour rendre la création de vidéos promo d'inscription captivantes sans effort. Notre plateforme facile à utiliser vous permet de transformer du texte en vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et une large gamme de modèles personnalisables, simplifiant ainsi tout le processus créatif.
Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen au-delà des inscriptions ?
Au-delà des inscriptions, HeyGen sert de créateur de vidéos en ligne polyvalent pour diverses campagnes marketing. Créez facilement des publicités percutantes pour les réseaux sociaux, des lancements de produits ou des vidéos explicatives en utilisant notre riche bibliothèque de modèles et notre vaste collection de photos et vidéos de stock.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités AI comme les voix off et les sous-titres pour les vidéos scolaires ?
Oui, HeyGen améliore vos projets vidéo scolaires avec des fonctionnalités d'édition AI robustes, y compris des voix off naturelles et humaines générées directement à partir de votre script. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres soignés à vos projets de créateur de vidéos AI, garantissant que votre contenu est accessible et professionnel.
Comment HeyGen aide-t-il à augmenter les inscriptions pour les établissements éducatifs ?
HeyGen permet aux établissements éducatifs d'augmenter les inscriptions en facilitant la création de vidéos promo scolaires de haute qualité qui résonnent avec les étudiants potentiels. Partagez facilement ces vidéos marketing engageantes sur les réseaux sociaux pour étendre votre portée et votre impact efficacement.