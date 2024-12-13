Augmentez les Inscriptions avec Votre Créateur de Vidéos de Planification des Inscriptions
Créez facilement des vidéos éducatives professionnelles en utilisant le texte-à-vidéo, améliorant le marketing scolaire et augmentant les inscriptions.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes alimentée par l'AI détaillant le processus de candidature de l'université, spécifiquement destinée aux candidats internationaux. L'esthétique visuelle doit être claire, professionnelle et utiliser un style d'infographie animée, accompagnée d'une voix off calme et informative. Assurez l'accessibilité en générant des sous-titres précis à partir de la capacité de texte-à-vidéo pour plus de clarté dans ce scénario de créateur de vidéo de planification des inscriptions.
Concevez une publicité sociale de 30 secondes convaincante pour annoncer une réduction d'inscription anticipée, ciblant les jeunes adultes sur des plateformes comme Instagram et TikTok. La vidéo doit être rapide et visuellement attrayante, avec des transitions dynamiques, une musique de fond accrocheuse et un appel direct d'un avatar AI vibrant. Exploitez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser la vidéo pour divers formats de médias sociaux, améliorant vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux et augmentant les inscriptions.
Imaginez une vidéo éducative de 90 secondes présentant un nouveau programme interdisciplinaire ou mettant en avant les réalisations clés du corps professoral, destinée aux étudiants actuels, aux anciens élèves et aux futurs enseignants dans le cadre d'un marketing scolaire plus large. Le style doit mélanger des séquences documentaires authentiques avec des introductions professionnelles d'avatars AI, le tout soutenu par une voix off chaleureuse et engageante. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour enrichir les visuels et la génération de voix off intégrée pour une narration soignée dans ces vidéos de développement professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Augmentez les Inscriptions avec des Publicités AI.
Créez rapidement des publicités vidéo percutantes en utilisant l'AI pour capter l'attention et inciter les étudiants à postuler à vos programmes.
Engagez les Étudiants sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos courtes captivantes et des clips en quelques minutes pour promouvoir efficacement votre institution sur toutes les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les écoles ?
HeyGen sert de créateur de vidéos éducatives intuitif, permettant aux écoles de transformer facilement du texte en vidéos engageantes. Utilisez des avatars AI et une bibliothèque de modèles pour rationaliser la production de contenu éducatif de haute qualité efficacement.
Quelles façons créatives HeyGen peut-il utiliser pour augmenter les inscriptions et les efforts de marketing scolaire ?
HeyGen aide les écoles à augmenter les inscriptions grâce à des stratégies de marketing scolaire dynamiques. Produisez des vidéos explicatives captivantes alimentées par l'AI ou des visites virtuelles du campus, améliorées avec vos contrôles de marque pour présenter votre institution de manière efficace et créative.
HeyGen peut-il générer des avatars AI pour les projets de vidéos de planification des inscriptions ?
Oui, HeyGen est un puissant créateur de vidéos de planification des inscriptions qui vous permet de créer et d'utiliser des avatars AI réalistes. Ces avatars peuvent fournir des voix off professionnelles, améliorant considérablement votre contenu vidéo sans nécessiter de compétences étendues en montage vidéo.
HeyGen fournit-il des outils pour créer des vidéos de développement professionnel ?
Absolument, HeyGen agit comme un moteur créatif robuste pour produire des vidéos de développement professionnel avec facilité. Exploitez les capacités de voix off intégrées et les contrôles de marque complets pour maintenir la cohérence et le professionnalisme dans toutes vos productions.