Créateur de Vidéos de Guidance pour l'Inscription : Recrutez des Étudiants Facilement
Boostez le recrutement étudiant avec des vidéos engageantes et conformes à votre marque, créées sans effort à l'aide de nos modèles et scènes polyvalents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo marketing de 60 secondes pour l'école, ciblant les parents d'élèves potentiels, conçue pour les rassurer sur le soutien institutionnel et les avantages pour les étudiants. Cette pièce chaleureuse et authentique bénéficierait du soutien de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels captivants du campus, avec un avatar AI professionnel délivrant des messages clés de manière persuasive.
Que diriez-vous d'une vidéo éducative intuitive de 30 secondes spécifiquement pour les nouveaux étudiants admis, fournissant des conseils clairs sur les points forts de la visite virtuelle du campus ou les premières étapes d'inscription ? En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, une mise en page claire peut être obtenue, et la fonction de texte-à-vidéo à partir de script assure des instructions précises à l'écran, renforcées par une voix calme et guidante.
Considérez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée à un large public de jeunes étudiants potentiels, pour mettre en avant de manière dynamique des programmes uniques et une vie étudiante vibrante. Ce contenu rapide et visuellement engageant, optimisé pour le mobile avec le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen, devrait utiliser des coupes rapides et une musique énergique, rendu entièrement accessible grâce à des sous-titres clairs pour une consommation silencieuse.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos d'Inscription Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles et d'inscription captivantes pour attirer des étudiants potentiels avec AI.
Engagez les Étudiants Potentiels sur les Réseaux Sociaux.
Générez sans effort des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir des programmes et atteindre un public plus large d'étudiants futurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur efficace de vidéos de guidance pour l'inscription ?
HeyGen permet aux institutions de créer des vidéos de guidance pour l'inscription et du contenu éducatif captivants avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela simplifie le recrutement étudiant et aide à augmenter les inscriptions grâce à des visuels engageants.
HeyGen propose-t-il des outils créatifs pour les vidéos marketing scolaires ?
Absolument ! HeyGen offre une interface conviviale avec divers modèles et scènes, rendant simple la création de vidéos conformes à votre marque. Vous pouvez personnaliser les contrôles de marque avec des logos et des couleurs, garantissant que chaque vidéo marketing scolaire reflète l'identité de votre institution.
HeyGen peut-il créer des vidéos éducatives animées engageantes pour des visites virtuelles de campus ?
Oui, HeyGen permet la création de vidéos dynamiques de visites virtuelles de campus en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir de script. De plus, il offre la génération de voix off et des sous-titres AI pour garantir que votre contenu éducatif soit accessible et engageant pour tous les spectateurs.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour la distribution de contenu vidéo éducatif sur les réseaux sociaux ?
HeyGen prend en charge divers formats d'image et permet l'exportation facile de vos vidéos éducatives pour des plateformes comme les réseaux sociaux et YouTube. Vous pouvez également ajouter des sous-titres AI pour améliorer la portée et l'engagement auprès de divers publics.