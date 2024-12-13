Créateur de Vidéos de Guidance pour l'Inscription : Recrutez des Étudiants Facilement

Boostez le recrutement étudiant avec des vidéos engageantes et conformes à votre marque, créées sans effort à l'aide de nos modèles et scènes polyvalents.

380/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo marketing de 60 secondes pour l'école, ciblant les parents d'élèves potentiels, conçue pour les rassurer sur le soutien institutionnel et les avantages pour les étudiants. Cette pièce chaleureuse et authentique bénéficierait du soutien de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels captivants du campus, avec un avatar AI professionnel délivrant des messages clés de manière persuasive.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous d'une vidéo éducative intuitive de 30 secondes spécifiquement pour les nouveaux étudiants admis, fournissant des conseils clairs sur les points forts de la visite virtuelle du campus ou les premières étapes d'inscription ? En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, une mise en page claire peut être obtenue, et la fonction de texte-à-vidéo à partir de script assure des instructions précises à l'écran, renforcées par une voix calme et guidante.
Exemple de Prompt 3
Considérez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée à un large public de jeunes étudiants potentiels, pour mettre en avant de manière dynamique des programmes uniques et une vie étudiante vibrante. Ce contenu rapide et visuellement engageant, optimisé pour le mobile avec le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen, devrait utiliser des coupes rapides et une musique énergique, rendu entièrement accessible grâce à des sous-titres clairs pour une consommation silencieuse.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Guidance pour l'Inscription

Produisez sans effort des vidéos professionnelles de guidance pour l'inscription qui captivent les étudiants potentiels et simplifient votre processus de recrutement, augmentant la portée de votre institution.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou en générant une vidéo directement à partir de votre script, parfait pour créer du contenu de créateur de vidéos éducatives.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels Conformes à Votre Marque
Choisissez les logos, couleurs et polices de votre institution en utilisant les contrôles de marque pour garantir que vos vidéos marketing scolaires soient constamment conformes à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Professionnels
Élevez l'accessibilité et la portée de votre vidéo en ajoutant facilement des sous-titres AI professionnels, garantissant que votre message soit compris par chaque étudiant potentiel.
4
Step 4
Exportez et Augmentez les Inscriptions
Avec le redimensionnement de format d'image de HeyGen, exportez votre vidéo polie dans divers formats, prête à être partagée sur des plateformes comme YouTube pour augmenter les inscriptions.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Étudiants et les Témoignages

.

Mettez en lumière des histoires de réussite inspirantes d'étudiants et des témoignages d'anciens élèves pour renforcer la confiance et encourager de nouvelles inscriptions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur efficace de vidéos de guidance pour l'inscription ?

HeyGen permet aux institutions de créer des vidéos de guidance pour l'inscription et du contenu éducatif captivants avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela simplifie le recrutement étudiant et aide à augmenter les inscriptions grâce à des visuels engageants.

HeyGen propose-t-il des outils créatifs pour les vidéos marketing scolaires ?

Absolument ! HeyGen offre une interface conviviale avec divers modèles et scènes, rendant simple la création de vidéos conformes à votre marque. Vous pouvez personnaliser les contrôles de marque avec des logos et des couleurs, garantissant que chaque vidéo marketing scolaire reflète l'identité de votre institution.

HeyGen peut-il créer des vidéos éducatives animées engageantes pour des visites virtuelles de campus ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos dynamiques de visites virtuelles de campus en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir de script. De plus, il offre la génération de voix off et des sous-titres AI pour garantir que votre contenu éducatif soit accessible et engageant pour tous les spectateurs.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour la distribution de contenu vidéo éducatif sur les réseaux sociaux ?

HeyGen prend en charge divers formats d'image et permet l'exportation facile de vos vidéos éducatives pour des plateformes comme les réseaux sociaux et YouTube. Vous pouvez également ajouter des sous-titres AI pour améliorer la portée et l'engagement auprès de divers publics.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo