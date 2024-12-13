Créateur de Vidéos d'Analyse d'Inscription pour la Croissance de l'Enseignement Supérieur
Donnez aux équipes d'admission et de marketing les moyens de créer des vidéos ciblées percutantes et de stimuler les inscriptions grâce aux avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de présentation de 45 secondes axée sur les données, conçue pour les équipes d'admission et de marketing, illustrant la puissance d'un créateur de vidéos d'analyse d'inscription pour optimiser les efforts de recrutement. Adoptez un style visuel professionnel basé sur des infographies avec une voix off claire et autoritaire, générée directement à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, pour présenter des insights clés et stimuler les inscriptions.
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux futurs étudiants, conçue pour susciter l'enthousiasme pour vos vidéos de visite du campus. Adoptez un style visuel dynamique et rapide avec une musique énergique et des superpositions de texte à l'écran, assurant accessibilité et impact avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour un public plus large, transmettant puissamment votre stratégie d'inscription dans l'enseignement supérieur.
Créez une vidéo ciblée de 60 secondes pour des publics spécifiques d'étudiants, expliquant les avantages d'une analyse d'inscription personnalisée. Utilisez une esthétique visuelle chaleureuse et accueillante avec une musique de fond apaisante, en intégrant une voix off professionnelle générée avec la génération de voix off de HeyGen pour articuler le message de manière claire et efficace, agissant comme un générateur de vidéos AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités d'Inscription Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo convaincantes avec AI pour capter l'attention des futurs étudiants et renforcer votre stratégie d'inscription dans l'enseignement supérieur.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez efficacement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large de futurs étudiants et d'améliorer vos efforts de marketing digital.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les établissements d'enseignement supérieur avec leur stratégie d'inscription ?
HeyGen permet aux équipes d'admission et de marketing de créer rapidement du contenu convaincant pour le créateur de vidéos d'analyse d'inscription. Utilisez le générateur de vidéos AI de HeyGen pour produire des communications personnalisées qui résonnent avec les futurs étudiants, aidant ainsi à stimuler efficacement les inscriptions. Cette approche axée sur les données améliore votre stratégie globale d'inscription dans l'enseignement supérieur.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les équipes d'admission et de marketing ?
HeyGen offre une plateforme de génération de vidéos de bout en bout, transformant le texte en vidéo sans effort. Son interface intuitive et ses modèles de storyboard permettent aux équipes d'admission et de marketing de produire des vidéos de haute qualité à grande échelle, rationalisant la création de contenu pour diverses campagnes.
HeyGen peut-il créer des vidéos ciblées pour des démographies étudiantes diverses ?
Oui, HeyGen permet la création de vidéos ciblées en utilisant des avatars AI personnalisables et une génération de voix off diversifiée. Cela permet aux établissements d'adapter les messages en fonction de démographies étudiantes spécifiques, assurant une plus grande pertinence et impact. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une accessibilité accrue.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et les visites de campus ?
HeyGen fournit des outils robustes, y compris une bibliothèque multimédia et un redimensionnement des ratios d'aspect, parfaits pour créer des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et les visites de campus. Avec HeyGen, vous pouvez enregistrer, éditer et partager des histoires visuelles de haute qualité qui captent l'attention et informent les futurs étudiants.