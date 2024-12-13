Créateur de Vidéos d'Analyse d'Inscription pour la Croissance de l'Enseignement Supérieur

Donnez aux équipes d'admission et de marketing les moyens de créer des vidéos ciblées percutantes et de stimuler les inscriptions grâce aux avatars AI de HeyGen.

517/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de 45 secondes axée sur les données, conçue pour les équipes d'admission et de marketing, illustrant la puissance d'un créateur de vidéos d'analyse d'inscription pour optimiser les efforts de recrutement. Adoptez un style visuel professionnel basé sur des infographies avec une voix off claire et autoritaire, générée directement à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, pour présenter des insights clés et stimuler les inscriptions.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux futurs étudiants, conçue pour susciter l'enthousiasme pour vos vidéos de visite du campus. Adoptez un style visuel dynamique et rapide avec une musique énergique et des superpositions de texte à l'écran, assurant accessibilité et impact avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour un public plus large, transmettant puissamment votre stratégie d'inscription dans l'enseignement supérieur.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo ciblée de 60 secondes pour des publics spécifiques d'étudiants, expliquant les avantages d'une analyse d'inscription personnalisée. Utilisez une esthétique visuelle chaleureuse et accueillante avec une musique de fond apaisante, en intégrant une voix off professionnelle générée avec la génération de voix off de HeyGen pour articuler le message de manière claire et efficace, agissant comme un générateur de vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Analyse d'Inscription

Transformez sans effort vos données et stratégies d'inscription dans l'enseignement supérieur en vidéos captivantes générées par AI pour engager les futurs étudiants et augmenter les admissions.

1
Step 1
Créez Votre Script Basé sur les Données
Basé sur votre "stratégie d'inscription dans l'enseignement supérieur", rédigez un script précis. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" pour convertir automatiquement vos insights en une narration vidéo de base.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" et de modèles dynamiques pour représenter visuellement votre analyse d'inscription. Adaptez la présentation pour résonner avec votre public cible.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Ajoutez une narration audio professionnelle en utilisant la "génération de voix off" pour communiquer efficacement les tendances complexes d'inscription. Intégrez "sous-titres et voix off" pour l'accessibilité et une portée plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour Stimuler les Inscriptions
Exportez votre vidéo finalisée dans divers ratios d'aspect en utilisant le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" optimisés pour des plateformes comme les réseaux sociaux. Partagez votre message axé sur les données pour aider à "stimuler les inscriptions".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Réussite Étudiante

.

Mettez en avant des histoires de réussite étudiante inspirantes et des témoignages à travers des vidéos générées par AI pour attirer de nouveaux candidats et renforcer l'attrait de votre établissement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les établissements d'enseignement supérieur avec leur stratégie d'inscription ?

HeyGen permet aux équipes d'admission et de marketing de créer rapidement du contenu convaincant pour le créateur de vidéos d'analyse d'inscription. Utilisez le générateur de vidéos AI de HeyGen pour produire des communications personnalisées qui résonnent avec les futurs étudiants, aidant ainsi à stimuler efficacement les inscriptions. Cette approche axée sur les données améliore votre stratégie globale d'inscription dans l'enseignement supérieur.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les équipes d'admission et de marketing ?

HeyGen offre une plateforme de génération de vidéos de bout en bout, transformant le texte en vidéo sans effort. Son interface intuitive et ses modèles de storyboard permettent aux équipes d'admission et de marketing de produire des vidéos de haute qualité à grande échelle, rationalisant la création de contenu pour diverses campagnes.

HeyGen peut-il créer des vidéos ciblées pour des démographies étudiantes diverses ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos ciblées en utilisant des avatars AI personnalisables et une génération de voix off diversifiée. Cela permet aux établissements d'adapter les messages en fonction de démographies étudiantes spécifiques, assurant une plus grande pertinence et impact. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une accessibilité accrue.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et les visites de campus ?

HeyGen fournit des outils robustes, y compris une bibliothèque multimédia et un redimensionnement des ratios d'aspect, parfaits pour créer des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et les visites de campus. Avec HeyGen, vous pouvez enregistrer, éditer et partager des histoires visuelles de haute qualité qui captent l'attention et informent les futurs étudiants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo