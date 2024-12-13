Générateur de Vidéos de Formation en Anglais : Créez des Cours Engagés

Révolutionnez l'intégration des employés et la formation technique. Créez facilement des vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes.

455/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation technique de deux minutes pour le personnel de support informatique sur une nouvelle mise à jour logicielle, présentant des informations complexes dans un style visuel instructif et détaillé, accompagnée d'une voix AI précise. Cette vidéo exploite la capacité robuste de génération de voix off de HeyGen, transformant une documentation technique détaillée d'un générateur de texte en vidéo en un format facilement assimilable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes conçue pour un public international, en se concentrant spécifiquement sur la localisation des modules de formation, avec une esthétique visuelle propre et informative et une livraison vocale accessible. Cette vidéo démontrera la puissance de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une compréhension globale, franchissant efficacement les barrières linguistiques pour les apprenants divers.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment convertir des matériaux existants en vidéos dynamiques et engageantes, avec un style visuel vibrant et une musique de fond entraînante. La vidéo mettra en avant les modèles et scènes préconstruits de HeyGen pour transformer rapidement du contenu statique en récits visuels captivants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation en Anglais

Créez facilement des vidéos de formation en anglais professionnelles et engageantes pour les équipes de formation et développement, transformant votre texte en contenu visuel dynamique avec AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu de formation en anglais directement dans l'éditeur. Notre générateur de texte en vidéo avancé convertit votre matériel écrit en une scène vidéo dynamique, formant la base de votre module de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Associez votre avatar choisi à une voix AI appropriée, garantissant une narration claire et engageante pour vos vidéos de formation en anglais.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Personnalisez votre vidéo de formation en utilisant des contrôles de marque pour ajouter le logo de votre entreprise et les couleurs de la marque. Intégrez des médias de stock ou vos propres téléchargements pour créer une expérience d'apprentissage visuellement riche et percutante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de formation en anglais de haute qualité dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Vos vidéos de formation engageantes sont maintenant prêtes à être partagées avec vos équipes de formation et développement ou vos employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Formations Complexes

.

Simplifiez les sujets complexes comme l'intégration technique ou des employés, améliorant la clarté et l'impact éducatif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en anglais ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie considérablement la création de vidéos de formation en anglais engageantes. Il utilise des avatars AI et une technologie vocale AI sophistiquée, transformant le texte en contenu vidéo de haute qualité rapidement et efficacement pour les équipes de formation et développement.

HeyGen peut-il convertir mes supports de formation existants en format vidéo ?

Oui, le générateur de texte en vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement des matériaux existants en saisissant vos scripts ou textes. Cela permet la transformation rapide de documents statiques en vidéos de formation dynamiques avec des avatars AI et des voix off AI personnalisables.

Quelles langues HeyGen prend-il en charge pour la localisation du contenu de formation ?

HeyGen prend en charge la création et la localisation de contenu dans plus de 140 langues, ce qui le rend idéal pour localiser la formation pour des publics mondiaux. Ses puissantes capacités vocales AI garantissent que les vidéos de formation peuvent être diffusées efficacement à des populations d'employés diversifiées dans le monde entier.

Comment les outils d'édition vidéo de HeyGen améliorent-ils la personnalisation de la marque pour les vidéos de formation ?

HeyGen offre des outils d'édition vidéo complets et des modèles préconstruits qui incluent des contrôles de marque robustes. Cela permet aux équipes de formation et développement d'intégrer facilement les logos de l'entreprise et les couleurs personnalisées, garantissant que toutes les vidéos de formation s'alignent parfaitement avec les directives de la marque et créent une expérience professionnelle et engageante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo