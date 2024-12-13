Créateur de Vidéos Éducatives pour l'Apprentissage de l'Anglais

Créez des expériences d'apprentissage immersives et engagez les étudiants avec la conversion de texte en vidéo par IA.

370/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux étudiants ou enseignants d'anglais intermédiaire, décomposant une règle de grammaire courante. La vidéo doit utiliser un style graphique professionnel et épuré avec des animations de texte pour illustrer les concepts, le tout piloté par un script transformé en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, en utilisant divers modèles et scènes pour plus de clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes démontrant des conversations authentiques pour les apprenants d'anglais souhaitant améliorer leurs compétences orales. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour simuler des interactions réelles dans divers contextes, avec des dialogues au son naturel et des sous-titres bien visibles pour aider les apprenants à suivre et à pratiquer.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle convaincante de 45 secondes ciblant les enseignants et éducateurs d'anglais, mettant en avant HeyGen comme un créateur idéal de vidéos éducatives pour l'apprentissage de l'anglais. Le style visuel et audio doit être dynamique et professionnel, présentant divers cas d'utilisation avec des séquences d'archives engageantes de la bibliothèque multimédia/fonction de support d'archives, démontrant la facilité de création de vidéos éducatives et leur exportation avec redimensionnement et exportation au format d'image.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives pour l'Apprentissage de l'Anglais

Créez facilement des vidéos d'apprentissage de l'anglais engageantes avec des outils alimentés par l'IA, transformant vos plans de cours en contenu visuel dynamique en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Apprentissage
Collez votre script de leçon d'apprentissage de l'anglais dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte en vidéo par IA commencera alors à traiter votre contenu pour la génération de vidéo, en utilisant votre script pour la vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Avatars
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et accédez à une riche bibliothèque multimédia de vidéos d'archives pour donner vie à vos leçons d'anglais avec des visuels AI captivants. Personnalisez les scènes pour correspondre à votre style d'enseignement.
3
Step 3
Générez des Voix Off Authentiques
Améliorez l'engagement avec des voix AI réalistes pour votre contenu de leçon. Notre capacité de génération de voix off offre des prononciations claires et authentiques pour un apprentissage efficace des langues.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo éducative avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Exportez votre vidéo de haute qualité et enregistrez et partagez facilement des vidéos sur diverses plateformes pour atteindre vos étudiants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier la Grammaire Anglaise Complexe

.

Transformez la grammaire et le vocabulaire anglais complexes en vidéos éducatives engageantes et faciles à comprendre avec l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives intuitif basé sur l'IA qui transforme les scripts en vidéos captivantes avec des avatars AI et des voix off réalistes. Il simplifie l'ensemble du processus, permettant aux éducateurs de créer des vidéos éducatives en ligne de qualité professionnelle sans logiciel de montage complexe.

Puis-je créer du contenu éducatif animé ou visuellement riche avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge la création de vidéos éducatives visuellement riches grâce à sa vaste bibliothèque multimédia, ses vidéos d'archives et ses options de modèles. Vous pouvez facilement ajouter des graphiques animés et personnaliser les éléments d'apprentissage pour produire des conversations captivantes et authentiques pour les étudiants.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les enseignants et l'apprentissage des langues ?

Pour les enseignants, HeyGen offre un support multilingue, ce qui en fait un excellent créateur de vidéos pour l'apprentissage des langues. Vous pouvez générer des leçons basées sur la vidéo avec des capacités de texte en vidéo par IA et des voix AI réalistes pour améliorer l'acquisition de vocabulaire et engager les apprenants autodidactes dans le monde entier.

Comment HeyGen peut-il aider à générer des vidéos explicatives ou des bulletins vidéo ?

HeyGen vous permet de générer facilement divers types de contenu vidéo éducatif, y compris des vidéos explicatives convaincantes et des bulletins vidéo professionnels. Utilisez des présentations personnalisées, des invites de texte et un flux de travail de script en vidéo pour délivrer des messages clairs, concis et engageants pour tout objectif d'apprentissage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo