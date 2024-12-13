Générateur de Vidéo de Projet d'Ingénierie pour des Vidéos Explicatives Rapides

Transformez facilement votre documentation de projet en vidéos explicatives captivantes grâce à la technologie avancée de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour qu'une équipe d'ingénieurs présente leur dernier projet révolutionnaire à des investisseurs potentiels. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des rendus 3D et des visualisations de données à l'écran, complétés par une voix off articulée et confiante. L'utilisation des avatars AI de HeyGen permettra une présentation soignée sans avoir besoin d'acteurs en direct, rendant le processus de "générateur de vidéo de projet d'ingénierie" incroyablement efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux d'améliorer leur présence en ligne. Cette pièce "générateur de vidéo AI" doit comporter des graphismes lumineux et énergiques et des transitions rapides, accompagnés d'une voix enthousiaste et encourageante qui souligne la facilité d'utilisation. La vidéo sera générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, simplifiant le processus de "production vidéo".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 45 secondes démontrant un principe d'ingénierie complexe pour les étudiants en herbe ou les nouveaux employés en ingénierie. L'approche visuelle doit être claire et concise, utilisant des diagrammes animés et des illustrations étape par étape, tandis que l'audio présente une voix off calme et explicative. Assurez-vous que tous les termes clés sont accessibles grâce aux "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen, améliorant la compréhension pour cette "vidéo explicative".
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux annonçant une nouvelle fonctionnalité pour une plateforme d'"outils vidéo AI", ciblant les utilisateurs existants et les passionnés de technologie. La vidéo doit avoir un rythme visuel moderne et rapide avec des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond entraînante, reflétant l'excitation pour la mise à jour. En utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen, vous assurerez un look professionnel et engageant, parfait pour une annonce rapide de "vidéos pour les réseaux sociaux".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Projet d'Ingénierie

Transformez rapidement des données et des insights d'ingénierie complexes en présentations vidéo captivantes avec l'AI, simplifiant la communication et économisant un temps précieux.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Projet
Commencez par entrer le script de votre projet d'ingénierie directement dans notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script. Notre AI interprète votre texte pour préparer la génération visuelle.
2
Step 2
Choisissez des Modèles de Projet
Sélectionnez parmi une large gamme de Templates & scenes personnalisables conçus pour représenter visuellement votre projet d'ingénierie. Notre bibliothèque prend en charge divers styles et besoins.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Professionnelle
Élevez votre vidéo avec un audio clair et naturel en utilisant notre génération avancée de voix off. Choisissez parmi plusieurs voix et langues pour transmettre votre message efficacement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Améliorez l'accessibilité et la clarté pour votre audience en intégrant facilement des Sous-titres/captions automatiques. Une fois terminé, exportez votre vidéo de projet d'ingénierie soignée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Communication de Projet

Générez rapidement des mises à jour vidéo captivantes et des présentations de projet, assurant une communication claire et cohérente entre les équipes d'ingénierie et les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour les équipes d'ingénierie ?

Le générateur de vidéo AI de HeyGen transforme les scripts de texte en vidéo en contenu captivant sans effort. Il permet aux équipes d'ingénierie de créer des vidéos professionnelles pour divers objectifs, des vidéos de formation aux mises à jour de projet, en utilisant des avatars AI et des outils intuitifs pour une production vidéo efficace.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser les avatars AI et les vidéos ?

HeyGen propose des modèles personnalisables étendus et une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour personnaliser votre contenu vidéo. Les utilisateurs peuvent adapter les visuels, les voix off et même les éléments de marque comme les logos et les couleurs pour correspondre à leur vision créative spécifique pour les vidéos marketing ou explicatives.

HeyGen peut-il produire des vidéos complètes, y compris les voix off et les sous-titres ?

Absolument. HeyGen prend en charge la génération de vidéos de bout en bout, ajoutant automatiquement des voix off réalistes à partir de votre script texte. Il inclut également des sous-titres et légendes intégrés, garantissant que vos vidéos explicatives ou tutoriels vidéo sont accessibles et soignés.

Comment HeyGen peut-il soutenir la création de diverses vidéos d'entreprise, telles que du contenu de formation ou marketing ?

HeyGen est un outil vidéo AI polyvalent parfait pour générer une large gamme de vidéos d'entreprise. Que vous ayez besoin de vidéos de formation engageantes, de vidéos marketing dynamiques ou de vidéos informatives pour les réseaux sociaux, les capacités robustes de HeyGen simplifient l'ensemble du processus de production vidéo.

