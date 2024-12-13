Générateur de Vidéos de Processus d'Ingénierie : AI pour Vidéos de Formation & Explicatives

Transformez rapidement des scripts d'ingénierie complexes en vidéos captivantes avec la technologie de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo explicative animée de 2 minutes destinée aux ingénieurs juniors et aux parties prenantes non techniques, détaillant un flux de travail d'ingénierie spécifique. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des diagrammes simplifiés et des animations, accompagné d'une voix off professionnelle et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information et la génération de voix off pour une narration cohérente, transformant des étapes complexes en segments faciles à comprendre, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos de processus d'ingénierie pour une communication claire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes conçue pour les ingénieurs seniors, introduisant une nouvelle fonctionnalité logicielle dans leur outil de génération de vidéos AI. La vidéo doit adopter un style visuel net, de type tutoriel, avec des captures d'écran claires et des commentaires techniques précis. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer efficacement des explications précises et des sous-titres/captions pour l'accessibilité et la terminologie technique détaillée, soutenant des vidéos de formation complètes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing dynamique de 60 secondes destinée aux clients potentiels et aux partenaires de l'industrie, mettant en avant une mise à jour significative des fonctionnalités principales d'une plateforme de production vidéo professionnelle. La présentation visuelle doit être vive et engageante, incorporant des transitions rapides et une musique de fond entraînante. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect soigné et intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer les démonstrations de produits et l'attrait.
Exemple de Prompt 3
Construisez une vidéo de communication interne d'une minute pour les équipes de développement et les chefs de projet, décrivant les meilleures pratiques pour utiliser un générateur de vidéos AI dans leurs flux de travail quotidiens. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle accessible et collaborative, mélangeant du texte à l'écran avec une musique de fond joyeuse et motivante. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes de communication interne, offrant des vidéos de haute qualité pour l'apprentissage en équipe et un message cohérent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Processus d'Ingénierie

Transformez sans effort des flux de travail d'ingénierie complexes en vidéos claires et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant la communication et la formation.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer les détails de votre processus d'ingénierie ou un script complet. Notre plateforme utilise la fonction de texte-à-vidéo pour convertir instantanément votre texte en contenu vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre explication en sélectionnant un avatar AI professionnel pour présenter votre contenu. Parcourez notre vaste bibliothèque de visuels pour compléter votre processus d'ingénierie.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Affinez votre vidéo avec un audio personnalisé. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration claire et naturelle qui articule chaque étape de votre processus.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de processus d'ingénierie. Ajustez facilement le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour s'adapter à diverses plateformes, garantissant que votre vidéo de haute qualité est prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production Efficace de Vidéos d'Ingénierie Professionnelles

Générez rapidement des vidéos professionnelles et efficaces pour les processus d'ingénierie, la documentation et les communications internes, optimisant l'efficacité et la qualité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI de haute qualité ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour transformer des scripts en vidéos professionnelles de haute qualité avec des avatars AI réalistes. Cette capacité de texte-à-vidéo rationalise considérablement l'ensemble du flux de production vidéo, rendant la création de vidéos complexes accessible et efficace pour les utilisateurs.

Quelles options de personnalisation technique sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation technique robustes, y compris la génération avancée de voix off en plusieurs langues et des sous-titres/captions automatiques. Les utilisateurs peuvent également contrôler précisément le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio, garantissant que leurs vidéos AI répondent aux exigences spécifiques des plateformes et aux directives de la marque.

HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail et systèmes de production vidéo professionnels existants ?

Oui, HeyGen est conçu pour une intégration transparente dans les flux de travail de production vidéo professionnels. Il prend en charge des fonctionnalités essentielles pour les environnements d'entreprise, telles que Brandkit pour un branding cohérent et la compatibilité pour l'intégration LMS, facilitant la création de vidéos de qualité studio pour divers usages comme la formation en entreprise.

À quelle vitesse HeyGen peut-il générer une vidéo à partir d'un script en utilisant ses capacités AI ?

Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen convertit rapidement votre script en une vidéo entièrement produite. Ce processus efficace de script-à-vidéo réduit considérablement le temps généralement requis pour la production vidéo, permettant la création rapide de contenus vidéo engageants et soignés.

