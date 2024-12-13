Créez une vidéo explicative animée de 2 minutes destinée aux ingénieurs juniors et aux parties prenantes non techniques, détaillant un flux de travail d'ingénierie spécifique. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des diagrammes simplifiés et des animations, accompagné d'une voix off professionnelle et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information et la génération de voix off pour une narration cohérente, transformant des étapes complexes en segments faciles à comprendre, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos de processus d'ingénierie pour une communication claire.

Générer une Vidéo