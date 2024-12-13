Générateur de Vidéos Explicatives en Ingénierie : Simplifiez les Concepts Complexes

Transformez facilement des idées d'ingénierie complexes en visuels captivants avec la fonction de transformation de texte en vidéo.

Créez une vidéo concise d'une minute expliquant les principes de l'intrication quantique aux jeunes ingénieurs et étudiants en sciences. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des graphiques animés en 2D avec une voix off AI claire et autoritaire pour démystifier les concepts d'ingénierie complexes. Cette vidéo exploitera la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour convertir sans effort des informations techniques en un récit visuel captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Envisagez une démonstration produit convaincante de 90 secondes destinée aux clients industriels potentiels et aux investisseurs, mettant en avant un nouveau logiciel d'automatisation industrielle. La vidéo nécessite des visuels dynamiques et élégants, simulant peut-être des modèles 3D en utilisant une bibliothèque de médias/stock diversifiée, accompagnée d'une voix off énergique et persuasive. L'objectif est de mettre en valeur efficacement les caractéristiques uniques du logiciel en tant que générateur de vidéos explicatives.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo didactique de deux minutes est nécessaire pour les nouveaux employés et les équipes d'ingénierie internes, détaillant un protocole de sécurité critique pour l'utilisation de machines lourdes. Cette production doit adopter un style d'animation tableau blanc simple et étape par étape, en utilisant largement les modèles et scènes de HeyGen, avec une voix AI calme et guidante et des sous-titres/captions de soutien pour plus de clarté, servant de formation essentielle en ingénierie.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle vibrante de 45 secondes conçue pour communiquer l'efficacité de l'utilisation d'un générateur de vidéos AI pour le contenu d'ingénierie. Ciblez les marketeurs techniques et les chefs d'équipe d'ingénierie, en utilisant des animations modernes et engageantes de style infographique, une musique de fond entraînante et une voix off AI amicale. Mettez en avant la facilité de transformer des idées en une vidéo explicative d'ingénierie soignée en utilisant la fonction de transformation de texte en vidéo de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats d'image.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives en Ingénierie

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles pour des concepts d'ingénierie complexes et des démonstrations de produits en utilisant des outils alimentés par AI et des fonctionnalités intuitives.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou taper votre script vidéo. La fonction de transformation de texte en vidéo de la plateforme posera les bases de votre contenu visuel, transformant vos idées écrites en un storyboard dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran. Ces avatars peuvent livrer votre script naturellement, ajoutant une touche humaine aux explications d'ingénierie complexes.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque & Vos Visuels
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding, en personnalisant les couleurs, les polices et les logos. Améliorez votre vidéo avec des médias stock pertinents ou vos propres téléchargements pour illustrer clairement les concepts d'ingénierie.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Revoyez votre vidéo et ajoutez facilement des sous-titres/captions pour une accessibilité accrue. Une fois finalisée, exportez votre vidéo explicative de haute qualité dans divers formats, prête à être partagée sur différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts d'Ingénierie Complexes

.

Transformez des concepts d'ingénierie complexes en vidéos explicatives facilement compréhensibles et engageantes pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives en ingénierie ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives en ingénierie captivantes en utilisant des avatars AI réalistes. Ces présentateurs numériques peuvent articuler clairement des concepts d'ingénierie complexes, transformant vos scripts en contenu visuel soigné avec facilité.

Quelles capacités offre HeyGen pour transformer du texte en contenu vidéo ?

HeyGen offre des capacités robustes de transformation de texte en vidéo, vous permettant de générer des vidéos explicatives complètes simplement à partir d'un script. Il inclut une génération avancée de voix off AI et des sous-titres/captions automatiques, en faisant une solution logicielle complète pour les vidéos explicatives répondant à divers besoins de communication.

HeyGen permet-il la personnalisation de la marque dans les vidéos explicatives ?

Absolument, HeyGen offre de vastes options de personnalisation et des contrôles de branding intégrés pour garantir que vos vidéos explicatives s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser des modèles conçus professionnellement pour soutenir votre stratégie marketing.

HeyGen peut-il exporter des vidéos dans différents formats d'image pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen vous permet d'ajuster facilement les formats d'image de vos vidéos, garantissant qu'elles sont optimisées pour différentes plateformes comme les réseaux sociaux ou les présentations. En tant qu'éditeur vidéo polyvalent, HeyGen permet l'exportation pratique de vos fichiers vidéo MP4 finis prêts pour la distribution.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo