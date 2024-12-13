Créateur de Vidéos Éducatives en Ingénierie pour Simplifier les Concepts Complexes

Transformez les concepts complexes d'ingénierie en leçons captivantes en utilisant le texte-à-vidéo pour les étudiants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 90 secondes destinée aux éducateurs créant des cours en ligne d'ingénierie, démontrant un principe fondamental de l'analyse structurelle. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, incorporant des éléments interactifs et une voix off informative. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création et garantir un aspect professionnel à ces leçons captivantes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction de 2 minutes pour les ingénieurs et stagiaires, décrivant un processus technique étape par étape pour la maintenance d'équipements. Les visuels doivent être très détaillés et schématiques, soutenus par une voix off précise et autoritaire. Employez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer avec précision les vidéos d'ingénierie et couvrir toutes les étapes critiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 45 secondes pour les chercheurs présentant des visualisations scientifiques des propriétés des matériaux lors d'une conférence. Le style visuel doit être élégant et moderne, axé sur une représentation claire des données, accompagné d'une voix off confiante et experte. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour divers écrans de présentation, transformant efficacement des concepts complexes en visuels accessibles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives en Ingénierie

Créez des vidéos éducatives en ingénierie professionnelles et captivantes avec des outils alimentés par l'IA, simplifiant les concepts complexes pour les étudiants et les éducateurs.

1
Step 1
Collez Votre Script Éducatif
Collez le script de votre contenu éducatif en ingénierie. La capacité de texte-à-vidéo de notre plateforme transforme votre texte en une narration visuelle pour des leçons captivantes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Notre générateur de vidéos AI produira automatiquement une voix off naturelle pour vos vidéos d'ingénierie.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres pour l'Accessibilité
Générez automatiquement des sous-titres/captions précis pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants. Assurez-vous que vos vidéos éducatives en ingénierie sont captivantes et atteignent un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Projet
Finalisez votre vidéo d'ingénierie en l'exportant dans le format d'aspect de votre choix. Partagez votre sortie visuelle de haute qualité avec les étudiants sur toutes les plateformes d'apprentissage en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'Efficacité de la Formation en Ingénierie

Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en ingénierie grâce à un contenu dynamique et interactif généré par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives en ingénierie ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos éducatives en ingénierie en utilisant une IA puissante. Notre plateforme permet aux utilisateurs de convertir du texte en vidéo sans effort, générant automatiquement du contenu captivant pour les cours en ligne ou la formation avec un minimum d'effort manuel.

HeyGen peut-il transformer des concepts d'ingénierie complexes en utilisant des avatars AI et des visuels ?

Oui, HeyGen transforme efficacement les concepts d'ingénierie complexes en contenu visuel digeste. Avec des avatars AI réalistes et des outils d'édition robustes, vous pouvez animer des processus complexes et simplifier les explications techniques, rendant les vidéos éducatives plus engageantes pour les étudiants.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos tutoriels en ingénierie ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques avancées pour améliorer les vidéos tutoriels en ingénierie, telles que la génération de voix off alimentée par l'IA et les sous-titres/captions automatiques. Ces outils garantissent une communication claire et une accessibilité, offrant une sortie visuelle de haute qualité adaptée à tout contenu éducatif.

HeyGen est-il un générateur de vidéos AI efficace pour les créateurs d'éducation STEM ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être un générateur de vidéos AI efficace pour les créateurs d'éducation STEM, réduisant considérablement le temps de production. Vous pouvez rapidement développer des leçons captivantes et créer des vidéos de haute qualité en utilisant des modèles préfabriqués et une vaste bibliothèque de médias, le tout optimisé pour diverses plateformes.

