Créateur de Vidéos Conceptuelles d'Ingénierie Visualisez des Concepts Complexes

Visualisez facilement des idées d'ingénierie complexes. Utilisez des avatars AI dynamiques pour créer rapidement des vidéos d'instruction engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les concepteurs de produits et les équipes de R&D, développez une vidéo d'une minute démontrant un processus de conception itératif de drones. Employez un style visuel dynamique et engageant avec des coupes rapides entre les itérations de conception et les prototypes réels, complété par une bande sonore entraînante et informative générée efficacement à l'aide de la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script et soutenue par une riche bibliothèque multimédia, en faisant un éditeur vidéo idéal pour les ingénieurs.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes pour les ingénieurs mécaniques expérimentés axée sur la modélisation paramétrique avancée dans SolidWorks est nécessaire. Le style visuel doit être précis et étape par étape, centré sur des enregistrements d'écran avec des mises en évidence claires, accompagné d'un guide détaillé et articulé créé avec la génération de voix off de HeyGen et structuré à l'aide de modèles professionnels et de scènes pour créer des vidéos d'instruction couvrant du contenu technique.
Exemple de Prompt 3
Présentez une proposition de projet convaincante d'une minute pour une solution d'ingénierie durable aux investisseurs et parties prenantes. Cette vidéo nécessite un style visuel soigné et persuasif, utilisant des modèles professionnels et incorporant des visualisations de données percutantes, avec le résultat final optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image de HeyGen, aboutissant à une vidéo d'ingénierie professionnelle qui sert de vidéo explicative efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Conceptuelles d'Ingénierie

Transformez facilement des concepts d'ingénierie complexes en vidéos professionnelles et engageantes avec une plateforme intuitive alimentée par l'AI, conçue pour la clarté et l'impact.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script conceptuel d'ingénierie. Notre créateur de vidéos AI utilisera la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour générer le brouillon initial de la vidéo, posant les bases de votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo conceptuelle d'ingénierie en choisissant parmi une gamme de modèles vidéo professionnels ou en incorporant des avatars AI pour expliquer visuellement les détails et processus complexes de manière efficace.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Utilisez nos outils de montage complets pour affiner votre vidéo. Ajoutez des sous-titres/captions dynamiques pour clarifier les termes techniques et assurez-vous que votre message est accessible et précis.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats. Produisez des vidéos d'ingénierie professionnelles prêtes pour des présentations, des cours ou des plateformes en ligne, mettant en valeur votre expertise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation en Ingénierie

Augmentez l'efficacité des programmes de formation en ingénierie avec des vidéos interactives générées par AI, améliorant l'engagement et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos conceptuelles d'ingénierie complexes ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos AI pour transformer des scripts techniques en vidéos conceptuelles d'ingénierie engageantes. Sa capacité de Texte-en-vidéo à partir d'un script permet aux ingénieurs de visualiser facilement des idées complexes et d'animer des processus, garantissant clarté et compréhension.

HeyGen peut-il aider les ingénieurs à produire des vidéos d'instruction professionnelles et de haute qualité ?

Oui, HeyGen est conçu pour permettre aux ingénieurs de créer facilement des vidéos d'instruction professionnelles. En utilisant des fonctionnalités comme les avatars AI et la narration experte, HeyGen garantit des vidéos de haute qualité qui communiquent efficacement des sujets complexes d'éducation STEM.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo efficace pour les ingénieurs, même sans expérience préalable en montage ?

HeyGen offre un éditeur vidéo en ligne intuitif avec une interface facile à utiliser, spécialement conçu pour les professionnels techniques. Ses outils de montage robustes, combinés à une bibliothèque multimédia complète, permettent aux ingénieurs de créer efficacement des vidéos d'ingénierie professionnelles.

HeyGen fournit-il des avatars AI et des sous-titres intégrés pour les vidéos techniques d'ingénierie ?

Absolument, HeyGen prend en charge l'intégration d'avatars AI réalistes et de sous-titres automatiques pour améliorer les vidéos techniques d'ingénierie. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu est accessible et transmet clairement des informations scientifiques précises, améliorant l'engagement de tous les spectateurs.

