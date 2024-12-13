Créateur de Vidéos de Mise en Lumière d'Ingénieurs : Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes

Attirez les meilleurs talents et simplifiez le recrutement en transformant facilement des scripts en vidéos professionnelles grâce aux capacités de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo de 60 secondes mettant en lumière un ingénieur, conçue pour captiver les candidats potentiels en ingénierie, en présentant une journée dans la vie d'un architecte logiciel senior. Cette vidéo professionnelle et moderne mettrait en scène un avatar AI réaliste présentant les principaux défis et succès des projets, accompagnée d'une musique orchestrale inspirante, soulignant l'esprit innovant de votre équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous cherchez à attirer les meilleurs talents technologiques et les diplômés universitaires ? Rédigez une vidéo de recrutement de 45 secondes mettant en avant la culture d'ingénierie innovante de votre entreprise. Son style visuel dynamique et informatif, propulsé par la génération de voix off de HeyGen, communiquera de manière concise la croissance professionnelle et l'esprit d'équipe, rendant vos opportunités très attrayantes.
Exemple de Prompt 2
Un clip de 30 secondes de mise en avant des fonctionnalités est nécessaire pour les clients potentiels et l'équipe de vente, fournissant une démonstration claire de notre dernier outil d'ingénierie. Cette pièce nette, claire et explicative devrait exploiter efficacement les sous-titres de HeyGen pour une compréhension universelle, offrant un aperçu confiant et autoritaire de ses fonctionnalités clés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 90 secondes mettant en lumière un employé, conçue pour les équipes internes et les nouvelles recrues, célébrant le parcours impactant d'un ingénieur principal. Ce récit authentique et conversationnel, enrichi par une sélection riche de la bibliothèque de médias/stock, capturera visuellement les étapes clés du projet et la collaboration d'équipe, sur fond de musique douce et motivante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise en Lumière d'Ingénieurs

Créez facilement des vidéos captivantes mettant en lumière les ingénieurs avec l'AI, transformant le texte en visuels dynamiques pour mettre en valeur votre équipe et attirer les meilleurs talents.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Lancez votre projet en choisissant parmi une gamme diversifiée de modèles professionnels et de scènes. Cela fournit une base structurée pour votre vidéo de mise en lumière d'ingénieur.
2
Step 2
Ajoutez l'Histoire de Votre Ingénieur
Créez le récit parfait en exploitant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off. Il vous suffit d'entrer votre texte, et il sera converti en discours au son naturel pour votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations
Assurez-vous que votre vidéo reflète l'identité de votre entreprise en utilisant des contrôles de branding précis. Intégrez votre logo et des palettes de couleurs spécifiques pour maintenir une apparence cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre production finale pour n'importe quelle plateforme avec des redimensionnements et des exportations d'aspect-ratio flexibles. Cela garantit que votre vidéo professionnelle de mise en lumière d'ingénieur est optimisée pour un impact maximal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Expertise en Ingénierie et les Fonctionnalités de Produits

Présentez visuellement des projets d'ingénierie complexes, les contributions de l'équipe et les démonstrations de produits avec des vidéos engageantes générées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives mettant en lumière les employés ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos engageantes mettant en lumière les employés et des campagnes de recrutement. Exploitez les capacités de texte-à-vidéo et une large gamme de modèles et de scènes pour donner vie à vos histoires avec des avatars AI professionnels.

HeyGen peut-il créer des vidéos de mise en avant de fonctionnalités ou des démonstrations de produits convaincantes ?

Absolument ! HeyGen est un puissant créateur de vidéos AI pour concevoir des vidéos de mise en avant de fonctionnalités et des démonstrations de produits convaincantes. Vous pouvez utiliser le texte-à-vidéo, ajouter des contrôles de marque personnalisés et intégrer des éléments d'une vaste bibliothèque de médias pour présenter efficacement vos offres.

Quels atouts créatifs et capacités d'édition flexibles HeyGen offre-t-il ?

HeyGen fournit un moteur créatif complet avec des capacités d'édition flexibles, y compris une riche sélection de modèles et de scènes et une vaste bibliothèque de médias. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des animations de texte dynamiques, ajouter vos médias et générer des voix off au son naturel.

Comment les avatars AI et les sous-titres améliorent-ils la production vidéo avec HeyGen ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la synthèse vocale AI pour donner vie aux scripts, améliorant considérablement la production vidéo. Les sous-titres générés automatiquement garantissent l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes, rendant votre contenu plus percutant.

