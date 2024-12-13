Créateur de Vidéos de Mise en Lumière d'Ingénieurs : Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes
Attirez les meilleurs talents et simplifiez le recrutement en transformant facilement des scripts en vidéos professionnelles grâce aux capacités de texte-à-vidéo.
Vous cherchez à attirer les meilleurs talents technologiques et les diplômés universitaires ? Rédigez une vidéo de recrutement de 45 secondes mettant en avant la culture d'ingénierie innovante de votre entreprise. Son style visuel dynamique et informatif, propulsé par la génération de voix off de HeyGen, communiquera de manière concise la croissance professionnelle et l'esprit d'équipe, rendant vos opportunités très attrayantes.
Un clip de 30 secondes de mise en avant des fonctionnalités est nécessaire pour les clients potentiels et l'équipe de vente, fournissant une démonstration claire de notre dernier outil d'ingénierie. Cette pièce nette, claire et explicative devrait exploiter efficacement les sous-titres de HeyGen pour une compréhension universelle, offrant un aperçu confiant et autoritaire de ses fonctionnalités clés.
Créez une vidéo inspirante de 90 secondes mettant en lumière un employé, conçue pour les équipes internes et les nouvelles recrues, célébrant le parcours impactant d'un ingénieur principal. Ce récit authentique et conversationnel, enrichi par une sélection riche de la bibliothèque de médias/stock, capturera visuellement les étapes clés du projet et la collaboration d'équipe, sur fond de musique douce et motivante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Recrutement et de Marque Employeur Engagantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et du contenu de marque employeur pour attirer les meilleurs talents en ingénierie et mettre en avant la culture de l'entreprise.
Partagez des Mises en Lumière d'Ingénieurs sur les Réseaux Sociaux.
Créez et distribuez facilement des vidéos courtes captivantes pour les plateformes sociales afin de célébrer les réalisations en ingénierie et la reconnaissance des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives mettant en lumière les employés ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos engageantes mettant en lumière les employés et des campagnes de recrutement. Exploitez les capacités de texte-à-vidéo et une large gamme de modèles et de scènes pour donner vie à vos histoires avec des avatars AI professionnels.
HeyGen peut-il créer des vidéos de mise en avant de fonctionnalités ou des démonstrations de produits convaincantes ?
Absolument ! HeyGen est un puissant créateur de vidéos AI pour concevoir des vidéos de mise en avant de fonctionnalités et des démonstrations de produits convaincantes. Vous pouvez utiliser le texte-à-vidéo, ajouter des contrôles de marque personnalisés et intégrer des éléments d'une vaste bibliothèque de médias pour présenter efficacement vos offres.
Quels atouts créatifs et capacités d'édition flexibles HeyGen offre-t-il ?
HeyGen fournit un moteur créatif complet avec des capacités d'édition flexibles, y compris une riche sélection de modèles et de scènes et une vaste bibliothèque de médias. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des animations de texte dynamiques, ajouter vos médias et générer des voix off au son naturel.
Comment les avatars AI et les sous-titres améliorent-ils la production vidéo avec HeyGen ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la synthèse vocale AI pour donner vie aux scripts, améliorant considérablement la production vidéo. Les sous-titres générés automatiquement garantissent l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes, rendant votre contenu plus percutant.