Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, montrant comment HeyGen simplifie la création de vidéos. Le style visuel doit être épuré et informatif, utilisant des graphiques animés modernes, complété par une voix off confiante et amicale. Mettez en avant le processus fluide de transformation du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et la fonctionnalité robuste de génération de voix off, faisant de HeyGen le créateur ultime de vidéos promotionnelles en ligne.

