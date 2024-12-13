Créez un tutoriel vidéo convaincant de 30 secondes sur les astuces d'efficacité énergétique pour les propriétaires, en présentant un simple truc comme débrancher les appareils électroniques pour économiser de l'énergie. Le public cible est constitué de propriétaires à la recherche de conseils pratiques. Le style visuel doit être lumineux et amical, avec un avatar AI relatable démontrant l'astuce, et un ton audio accessible et conversationnel. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à ce contenu engageant, rendant les vidéos sur la durabilité accessibles à tous.

