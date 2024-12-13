Développez une vidéo pédagogique convaincante de 90 secondes pour les nouvelles recrues EMT, détaillant une procédure critique d'évaluation des patients. Le style visuel doit être épuré, professionnel et étape par étape, en utilisant des scénarios réalistes et des superpositions pour mettre en évidence les actions clés, accompagné d'une voix off AI calme et autoritaire. Cette vidéo doit montrer comment les avatars AI de HeyGen peuvent démontrer clairement des techniques médicales complexes, offrant une expérience d'apprentissage immersive pour les futurs premiers intervenants grâce à un créateur de vidéos explicatives de formation EMT efficace.

