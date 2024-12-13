Générateur de Vidéos d'Orientation : Intégration Rapide et Facile

Simplifiez votre processus d'intégration. Créez rapidement des vidéos d'orientation professionnelle pour les employés en utilisant notre générateur alimenté par l'AI, avec des avatars AI réalistes pour une formation engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une mise à jour rapide de 45 secondes pour les professionnels des RH et de la formation en utilisant un générateur de vidéos d'orientation pour diffuser les changements de politique. La vidéo doit adopter un style visuel épuré, de type infographie, avec des animations subtiles, complétée par une voix off calme et autoritaire. Démontrez l'efficacité de l'utilisation de modèles et de scènes préconçus pour rationaliser la création de contenu et maintenir la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation concise de 90 secondes pour tous les employés, conçue comme un rappel des politiques de conformité mises à jour. Employez un style visuel clair et explicatif avec des textes en surbrillance à l'écran et des exemples de médias de stock pertinents, soutenus par une voix AI confiante et informative. Montrez la puissance de transformer votre script détaillé en vidéo instantanément grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo, garantissant précision et efficacité.
Exemple de Prompt 3
Rédigez un message de bienvenue personnalisé de 30 secondes pour les membres d'équipe à distance rejoignant un nouveau département, en utilisant un créateur de vidéos d'intégration pour favoriser une connexion immédiate. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et accueillante, incorporant des photos authentiques de diverses équipes et une musique de fond douce et inspirante. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration amicale et humaine qui fait que les nouvelles recrues se sentent immédiatement intégrées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Orientation

Créez facilement des vidéos d'orientation engageantes et alimentées par l'AI pour vos nouvelles recrues. Simplifiez le processus d'intégration avec un contenu personnalisé et professionnel.

1
Step 1
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre entreprise, établissant un ton professionnel pour votre vidéo d'orientation des nouvelles recrues.
2
Step 2
Entrez Votre Contenu
Collez facilement votre script, et notre technologie de texte en vidéo générera une voix off naturelle pour votre vidéo d'intégration des employés.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo d'orientation s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez et exportez votre vidéo d'intégration des nouvelles recrues dans divers formats d'aspect, prête à être partagée avec votre équipe pour une expérience de bienvenue sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Accueillez les Nouveaux Employés

Cultivez une expérience de bienvenue positive et inspirante, en communiquant efficacement la culture et les valeurs de l'entreprise aux nouveaux membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes pour les nouvelles recrues ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés avec une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars AI. Vous pouvez facilement personnaliser le contenu pour refléter votre marque, garantissant une expérience cohérente et professionnelle pour les nouvelles recrues.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos alimenté par l'AI efficace pour les RH ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer rapidement les scripts en vidéos professionnelles, idéal pour les professionnels des RH et de la formation. Ses capacités de texte en vidéo et ses voix AI réalistes rationalisent l'ensemble du processus de production de vidéos de formation, économisant un temps et des ressources considérables.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'orientation avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'orientation. Vous pouvez choisir parmi divers modèles, intégrer le logo et les couleurs de votre marque, et utiliser une riche bibliothèque de médias pour créer une expérience unique et engageante.

Comment HeyGen prend-il en charge l'intégration de scripts et de voix off pour le contenu d'intégration ?

HeyGen intègre de manière transparente la fonctionnalité de script en vidéo, vous permettant de convertir du contenu écrit en visuels captivants avec des voix AI naturelles. Cette fonctionnalité facilite l'ajout de voix off professionnelles et garantit que vos vidéos d'intégration pour les nouvelles recrues délivrent un message clair et cohérent.

