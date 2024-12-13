Créateur de Vidéos de Marque Employeur : Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes

Créez des vidéos de marque employeur professionnelles et engageantes qui attirent les meilleurs talents. Utilisez les avatars AI puissants pour raconter votre histoire authentique.

Créez une vidéo de marque employeur captivante de 45 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant la culture d'entreprise dynamique. Le style visuel doit être moderne et authentique, avec des interviews spontanées d'employés et une musique de fond douce et motivante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle, renforçant ces 'histoires authentiques d'employés' pour attirer efficacement les 'meilleurs talents'.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes 'une journée dans la vie' ciblant les jeunes professionnels, offrant une vue de l'intérieur d'une journée de travail typique. Adoptez un style visuel dynamique en coulisses avec des coupes rapides et du texte à l'écran, tout en maintenant un ton audio amical et accessible. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour introduire différents segments, créant un contenu véritablement 'engageant' qui renforce visuellement notre 'identité visuelle'.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux talents intéressés par une organisation axée sur un but, articulant la mission et les valeurs fondamentales de notre 'marque employeur'. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et cinématographique avec des graphismes percutants et des séquences B-roll cinématographiques, accompagnée d'une voix off convaincante et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement les messages clés en une 'vidéo de qualité professionnelle'.
Exemple de Prompt 3
Générez une publicité percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux chercheurs d'emploi parcourant des plateformes comme LinkedIn, en mettant l'accent sur nos 'options de personnalisation de marque' uniques et nos avantages. Le style visuel doit être rapide et visuellement frappant, incorporant des graphismes cohérents avec la marque et une piste audio énergique, culminant en un appel à l'action clair. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour réaliser une 'création vidéo rapide' et garantir un message cohérent et conforme à la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Marque Employeur

Créez facilement des vidéos de marque employeur professionnelles qui mettent en valeur la culture de votre entreprise et attirent les meilleurs talents grâce à des outils intuitifs et des fonctionnalités alimentées par l'AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi ou commencez avec une toile vierge pour définir le récit de votre marque employeur.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé
Transformez votre script en une vidéo captivante en sélectionnant des avatars AI ou en téléchargeant vos propres médias, enrichis par la génération de voix off.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque pour ajouter des logos, des couleurs spécifiques et des polices personnalisées.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo professionnelle avec des sous-titres, puis exportez-la dans des ratios d'aspect appropriés pour un partage fluide sur les plateformes de médias sociaux afin d'attirer les meilleurs talents.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Inspirantes sur la Culture d'Entreprise

.

Développez des vidéos inspirantes qui mettent en avant les valeurs et la mission de votre entreprise, engageant les potentiels recrues de manière authentique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de marque employeur captivantes pour attirer les meilleurs talents ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI conçue pour aider les entreprises à produire rapidement des vidéos de marque employeur engageantes. Avec HeyGen, vous pouvez utiliser des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour mettre en valeur la culture de votre entreprise et attirer efficacement les meilleurs talents.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour concevoir des vidéos de marque employeur conformes à la marque ?

HeyGen propose des outils intuitifs et une variété de modèles pour vous aider à concevoir des vidéos de marque employeur de qualité professionnelle et conformes à la marque. Vous pouvez personnaliser l'identité visuelle avec des contrôles de marque, incorporer des séquences d'archives et utiliser des outils d'édition faciles pour un contenu engageant.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création d'histoires authentiques d'employés pour la marque employeur ?

Absolument. Les fonctionnalités innovantes d'AI de HeyGen, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off, simplifient la production d'histoires authentiques d'employés pour votre marque employeur. Cela permet une création vidéo rapide sans nécessiter de connaissances approfondies en logiciels d'édition.

Comment HeyGen garantit-il des options de personnalisation de marque pour le contenu de marque employeur ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'appliquer facilement votre logo, vos couleurs de marque et votre identité visuelle à toutes vos vidéos de marque employeur. Cela garantit que chaque contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'image unique de votre entreprise.

