Créateur de Vidéos de Marque Employeur : Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes
Créez des vidéos de marque employeur professionnelles et engageantes qui attirent les meilleurs talents. Utilisez les avatars AI puissants pour raconter votre histoire authentique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes 'une journée dans la vie' ciblant les jeunes professionnels, offrant une vue de l'intérieur d'une journée de travail typique. Adoptez un style visuel dynamique en coulisses avec des coupes rapides et du texte à l'écran, tout en maintenant un ton audio amical et accessible. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour introduire différents segments, créant un contenu véritablement 'engageant' qui renforce visuellement notre 'identité visuelle'.
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux talents intéressés par une organisation axée sur un but, articulant la mission et les valeurs fondamentales de notre 'marque employeur'. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et cinématographique avec des graphismes percutants et des séquences B-roll cinématographiques, accompagnée d'une voix off convaincante et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement les messages clés en une 'vidéo de qualité professionnelle'.
Générez une publicité percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux chercheurs d'emploi parcourant des plateformes comme LinkedIn, en mettant l'accent sur nos 'options de personnalisation de marque' uniques et nos avantages. Le style visuel doit être rapide et visuellement frappant, incorporant des graphismes cohérents avec la marque et une piste audio énergique, culminant en un appel à l'action clair. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour réaliser une 'création vidéo rapide' et garantir un message cohérent et conforme à la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir la culture de votre entreprise et attirer des candidats.
Création de Publicités de Recrutement Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo de recrutement efficaces pour élargir votre portée et sécuriser les meilleurs talents.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de marque employeur captivantes pour attirer les meilleurs talents ?
HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI conçue pour aider les entreprises à produire rapidement des vidéos de marque employeur engageantes. Avec HeyGen, vous pouvez utiliser des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour mettre en valeur la culture de votre entreprise et attirer efficacement les meilleurs talents.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour concevoir des vidéos de marque employeur conformes à la marque ?
HeyGen propose des outils intuitifs et une variété de modèles pour vous aider à concevoir des vidéos de marque employeur de qualité professionnelle et conformes à la marque. Vous pouvez personnaliser l'identité visuelle avec des contrôles de marque, incorporer des séquences d'archives et utiliser des outils d'édition faciles pour un contenu engageant.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création d'histoires authentiques d'employés pour la marque employeur ?
Absolument. Les fonctionnalités innovantes d'AI de HeyGen, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off, simplifient la production d'histoires authentiques d'employés pour votre marque employeur. Cela permet une création vidéo rapide sans nécessiter de connaissances approfondies en logiciels d'édition.
Comment HeyGen garantit-il des options de personnalisation de marque pour le contenu de marque employeur ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'appliquer facilement votre logo, vos couleurs de marque et votre identité visuelle à toutes vos vidéos de marque employeur. Cela garantit que chaque contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'image unique de votre entreprise.