Générateur de Vidéos de Marque Employeur : Attirez les Meilleurs Talents Maintenant
Attirez les meilleurs talents et boostez vos campagnes de recrutement. Notre générateur de vidéos de marque employeur offre des modèles de vidéos dynamiques pour un contenu rapide et percutant.
Développez une vidéo de 45 secondes présentant des témoignages authentiques d'employés qui mettent en lumière les aspects clés de votre marque employeur, conçue pour les professionnels de l'industrie, avec un style visuel professionnel de type interview et des sous-titres clairs activés par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Produisez une vidéo de campagne de recrutement dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, attirant les candidats débutants en mettant en avant des avatars AI énergiques et des éléments de marque personnalisables, assurant un style visuel rapide et engageant grâce à la capacité des avatars AI de HeyGen.
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour les communications internes à destination des employés actuels, délivrant un message clair sur les nouvelles initiatives avec des visuels professionnels mais accessibles, facilement assemblés avec les modèles et scènes de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Recrutement à Fort Impact.
Produisez rapidement des vidéos de recrutement alimentées par l'IA pour attirer efficacement les meilleurs talents et renforcer votre marque employeur.
Partagez des Vidéos Engagées sur la Culture d'Entreprise.
Générez facilement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant votre culture d'entreprise et atteindre un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de marque employeur captivantes ?
HeyGen simplifie le processus en offrant une plateforme de création vidéo intuitive avec des fonctionnalités alimentées par l'IA, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de marque employeur de haute qualité. Nos outils d'édition faciles et nos modèles de vidéos personnalisables rendent la mise en valeur de votre culture d'entreprise sans effort.
HeyGen peut-il aider à attirer des talents et à personnaliser efficacement le contenu de la marque employeur ?
Absolument. HeyGen offre de puissantes options de personnalisation de marque, y compris des contrôles de branding et divers modèles de vidéos, vous permettant de créer un contenu engageant qui reflète fidèlement votre marque employeur et attire les meilleurs talents pour vos campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour mettre en avant la culture d'entreprise et les témoignages d'employés ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos authentiques qui mettent en avant votre culture d'entreprise en utilisant des avatars AI, la génération de voix off et des sous-titres automatiques. C'est parfait pour des témoignages d'employés engageants et pour améliorer les communications internes.
HeyGen est-il une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA pour le recrutement et l'intégration ?
Oui, HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA spécifiquement conçue pour simplifier les efforts de recrutement et d'intégration. Vous pouvez générer rapidement du contenu engageant en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et exploiter divers modèles de vidéos pour améliorer vos campagnes de recrutement.