Générateur de Marque Employeur : Créez l'Histoire Idéale de Votre Entreprise

Concevez une identité de marque convaincante et attirez les candidats idéaux en transformant vos scripts en vidéos dynamiques.

Imaginez une vidéo de 45 secondes pour les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant comment un générateur de marque employeur de pointe peut instantanément créer une identité de marque unique. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes dynamiques et une bande sonore confiante et inspirante, facilement réalisable grâce aux riches Modèles et scènes de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo animée de 60 secondes ciblant les startups et les équipes marketing, illustrant l'incroyable potentiel créatif pour la conception de logos et un générateur de logo AI. Le style visuel sera énergique et axé sur la technologie, avec une bande sonore engageante, et un avatar AI narrera les principaux avantages, démontrant la puissance des avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux professionnels des RH et aux responsables marketing, soulignant le pouvoir de la communication visuelle dans la construction d'une forte reconnaissance de marque pour les efforts de marque employeur. Cette vidéo doit présenter des visuels chaleureux et accueillants d'une culture de travail positive, soutenus par une voix off professionnelle et amicale générée sans effort avec la génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de style tutoriel de 50 secondes pour les spécialistes RH et les créateurs de contenu, les guidant sur la façon de tirer parti d'une simple invite textuelle pour affiner leur message de marque employeur. Le style visuel doit être clair, informatif et facilement compréhensible, avec des exemples à l'écran clairs et des Sous-titres/captions précis générés par HeyGen pour une accessibilité maximale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Marque Employeur

Créez facilement une identité visuelle convaincante pour votre marque employeur, attirant les meilleurs talents et renforçant la culture de votre entreprise avec des outils de conception alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Concept Initial
Commencez par décrire votre vision pour une marque employeur en utilisant une invite textuelle. Notre AI interprétera votre entrée pour générer diverses options de conception, en exploitant de puissantes capacités de génération d'images.
2
Step 2
Sélectionnez et Affinez les Conceptions
Parcourez divers styles de génération et sélectionnez les options qui représentent le mieux votre identité de marque. Ajustez facilement les couleurs et les mises en page avec des contrôles de marque intégrés pour perfectionner vos actifs visuels.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Soutien
Améliorez votre marque employeur avec des éléments visuels supplémentaires. Utilisez notre bibliothèque de médias/soutien de stock pour trouver des images ou des graphiques appropriés qui complètent vos actifs de marque principaux et renforcent votre communication visuelle.
4
Step 4
Exportez Votre Package de Marque
Finalisez vos conceptions et exportez votre solution de marque complète. Choisissez parmi divers formats et redimensionnements & exports d'aspect-ratio pour vous assurer que vos actifs sont prêts pour tous vos projets commerciaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant la Culture d'Entreprise & les Histoires des Employés

.

Créez des vidéos AI engageantes pour présenter efficacement votre culture d'entreprise dynamique et célébrer les histoires de réussite des employés, renforçant ainsi votre marque employeur.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de marque employeur ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes avec des avatars AI et des contrôles de marque personnalisés, vous aidant à développer une stratégie de communication visuelle forte pour la marque employeur et à attirer les meilleurs talents. Cela aide à renforcer la reconnaissance de la marque.

Quel rôle joue HeyGen dans l'établissement d'une identité de marque forte ?

HeyGen aide à solidifier votre identité de marque grâce à une communication visuelle cohérente dans votre contenu vidéo. Vous pouvez intégrer votre logo et vos couleurs de marque en utilisant les contrôles de marque de HeyGen, garantissant que chaque création s'aligne avec votre solution de marque complète.

HeyGen peut-il aider à créer une communication visuelle unique pour des projets commerciaux ?

Absolument. HeyGen permet une production créative pour divers projets commerciaux en transformant des invites textuelles en vidéos dynamiques. Vous pouvez exploiter divers styles de génération et des avatars AI pour produire un contenu visuel personnalisé qui résonne avec votre audience.

Comment HeyGen soutient-il l'intégration du logo de ma marque dans le contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'intégrer sans effort le logo de votre entreprise et les couleurs spécifiques de votre marque dans toutes vos productions vidéo. Cet élément visuel cohérent est crucial pour améliorer la reconnaissance de la marque à travers toute votre communication visuelle.

