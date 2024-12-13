Générateur de Vidéos de Bien-être pour Employés Engagés

Créez facilement des vidéos de bien-être engageantes pour les employés. Utilisez des avatars AI pour délivrer des conseils de bien-être percutants et renforcer l'engagement de l'équipe.

Créez une vidéo de bien-être engageante de 45 secondes pour tous les employés, en particulier les nouveaux arrivants, introduisant des pauses de pleine conscience quotidiennes. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec un avatar AI accessible démontrant des exercices simples, accompagné d'une musique de fond douce et apaisante générée via la génération de voix off de HeyGen, assurant une livraison fluide et professionnelle.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes de qualité professionnelle pour les professionnels des RH et de la formation et du développement afin de partager des techniques de soulagement du stress, telles que des étirements rapides au bureau. La vidéo doit avoir un style visuel propre et instructif avec un ton calme, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour une narration claire et des sous-titres pour améliorer l'accessibilité pour tous les employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 30 secondes expliquant l'installation optimale du poste de travail pour les nouveaux arrivants et les travailleurs à distance, en se concentrant sur l'ergonomie. Concevez un style visuel clair et étape par étape avec des couleurs neutres, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour un aspect professionnel et en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer efficacement les points clés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de bien-être engageante de 50 secondes pour renforcer la culture d'entreprise en présentant divers défis de bien-être en équipe. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et stimulant avec une musique de fond énergique, en utilisant la personnalisation de la marque de HeyGen pour correspondre à l'esthétique de l'entreprise et en s'assurant qu'elle peut être facilement partagée sur différentes plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Bien-être pour Employés

Créez rapidement et facilement des vidéos de bien-être professionnelles et engageantes pour les employés, favorisant une main-d'œuvre plus saine et plus engagée avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou un Script
Commencez votre projet de vidéo de bien-être pour les employés en utilisant "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer votre contenu écrit en récits visuels captivants.
2
Step 2
Générez des Avatars AI
Donnez vie à votre message de bien-être en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre contenu, ajoutant une touche humaine sans nécessiter de tournage traditionnel.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Accessibilité
Améliorez le professionnalisme et la portée de votre vidéo en utilisant les "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour s'aligner avec l'identité de votre entreprise et en ajoutant des sous-titres pour plus de clarté.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez et partagez votre vidéo de bien-être pour les employés de haute qualité, en utilisant le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes et maximiser l'impact.

Cas d'Utilisation

Améliorez la Formation au Bien-être des Employés

Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation au bien-être des employés plus captivante, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances critiques en matière de santé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur efficace de vidéos de bien-être pour les employés ?

HeyGen est un générateur efficace de vidéos de bien-être pour les employés qui vous permet de créer des vidéos engageantes en utilisant des avatars AI, des capacités de texte-à-vidéo et des modèles personnalisables. Cela simplifie le processus de partage de conseils de bien-être importants et de promotion d'un lieu de travail sain.

Puis-je personnaliser les vidéos de bien-être des employés pour refléter la marque de mon entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation de marque étendues, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos de bien-être pour les employés. Cela garantit une présentation vidéo cohérente et de qualité professionnelle qui s'aligne avec votre identité d'entreprise.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer du contenu de bien-être ?

HeyGen exploite une AI avancée pour des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes, la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, et la génération de voix off AI. Ces puissants outils de création vidéo AI simplifient la production de vidéos de bien-être captivantes et engageantes sans nécessiter de compétences complexes en création vidéo.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos RH et d'engagement des employés ?

HeyGen simplifie la création de vidéos RH et renforce l'engagement des employés en fournissant une plateforme intuitive pour générer divers types de vidéos, y compris des conseils de bien-être et du contenu de formation. Avec des modèles personnalisables et des sous-titres AI, vous pouvez rapidement produire des vidéos de qualité professionnelle pour votre équipe.

