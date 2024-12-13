Créateur de Vidéo de Bienvenue pour les Employés : Créez une Intégration Engagée

Simplifiez votre expérience d'intégration pour les nouvelles recrues avec des vidéos de bienvenue personnalisées, propulsées par des avatars IA.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo énergique de 60 secondes conçue pour immerger les nouveaux employés dans la culture dynamique de l'entreprise, améliorant ainsi leur expérience d'intégration initiale. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, utilisant des graphismes modernes et une musique de fond entraînante, reflétant un environnement accueillant et collaboratif. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour construire efficacement cette introduction engageante, faisant sentir aux nouveaux membres de l'équipe qu'ils font partie de quelque chose de spécial.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo de bienvenue simple de 30 secondes pour les employés, explicitement destinée aux nouvelles recrues, qui délivre des informations clés pour le premier jour avec clarté et un ton amical. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et épuré, semblable à une infographie animée, accompagnée d'une voix off professionnelle mais chaleureuse. En utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen, vous pouvez efficacement convertir les détails essentiels de l'intégration en un format facilement digestible pour tous les nouveaux membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 3
Créez un récit inspirant de 50 secondes en utilisant un créateur de vidéo de bienvenue pour les nouvelles recrues, conçu pour inspirer les nouveaux membres de l'équipe sur leur future croissance et leurs contributions positives au sein de l'entreprise. Cette vidéo, destinée aux employés aspirants, doit présenter un style visuel cinématographique avec des images inspirantes et une voix off confiante et motivante, accompagnée d'une musique de fond inspirante. Assurez une portée professionnelle sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour une présentation parfaite.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Bienvenue pour les Employés

Créez rapidement et efficacement des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées pour les nouvelles recrues, améliorant leur expérience d'intégration dès le premier jour.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez par choisir parmi une large gamme de "Modèles et scènes" professionnels ou optez pour créer votre vidéo à partir de zéro. Cela lance votre processus créatif pour la parfaite vidéo de bienvenue pour les employés.
2
Step 2
Élaborez Votre Message avec l'IA
Transformez votre contenu écrit en une narration parlée engageante en utilisant notre fonctionnalité de "Texte en vidéo à partir de script". Il vous suffit de coller votre message de bienvenue pour générer une voix off captivante.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars IA
Présentez votre équipe ou présentez des informations clés en utilisant des "avatars IA" réalistes. Cela ajoute une touche humaine, rendant vos vidéos de bienvenue personnalisées plus engageantes et mémorables pour les nouvelles recrues.
4
Step 4
Marquez et Exportez Votre Vidéo
Assurez-vous que votre vidéo reflète l'identité de votre entreprise en appliquant des "contrôles de branding (logo, couleurs)". Exportez facilement votre vidéo terminée, prête à offrir une expérience d'intégration exceptionnelle.

Cas d'Utilisation

Délivrez des Messages de Bienvenue Personnalisés

Créez des vidéos de bienvenue inspirantes et personnalisées qui font que les nouvelles recrues se sentent valorisées et enthousiastes à l'idée de rejoindre l'équipe dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de bienvenue pour les nouvelles recrues ?

La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen vous permet de créer des vidéos de bienvenue hautement personnalisées pour les nouvelles recrues en utilisant des modèles personnalisables et des avatars IA réalistes. Cela améliore considérablement leur expérience d'intégration initiale, laissant une forte première impression.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création efficace de vidéos d'intégration ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration avec sa fonctionnalité avancée de texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off naturelle. Cela permet une production rapide de contenu et simplifie le processus de création de vidéos de bienvenue engageantes pour les employés.

HeyGen peut-il aider à personnaliser nos vidéos de bienvenue pour les nouvelles recrues avec l'image de marque de l'entreprise ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et d'autres éléments de marque de votre entreprise dans les vidéos de bienvenue pour les employés. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une accessibilité améliorée et un aspect professionnel soigné.

HeyGen est-il convivial en tant que créateur de vidéos de bienvenue pour les employés ?

HeyGen est conçu pour être exceptionnellement convivial, offrant un éditeur vidéo intuitif qui simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos de bienvenue convaincantes. Cela garantit une expérience d'intégration fluide et percutante pour toutes les nouvelles recrues, quel que soit leur niveau d'expertise technique.

