Générateur de Vidéos d'Accueil pour Employés pour une Intégration Engagée
Simplifiez l'intégration des employés avec des vidéos engageantes générées par l'IA et un contenu personnalisé utilisant des avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez un exemple de créateur de vidéo d'intégration de 45 secondes pour tous les nouveaux employés, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen. La vidéo doit avoir une esthétique professionnelle et épurée, incorporant les couleurs de la marque de l'entreprise, accompagnée d'une voix off claire et confiante expliquant les valeurs de l'entreprise et les premières étapes.
Produisez un contenu personnalisé de 60 secondes pour les nouvelles recrues rejoignant une agence créative, transformant un script personnalisé en vidéo en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Le style visuel et audio doit être très dynamique avec des transitions créatives, une bande sonore entraînante et un message personnel adapté à leur rôle, favorisant un engagement immédiat.
Développez un segment de vidéo de formation concis de 20 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe à distance, en se concentrant sur un processus clé unique, amélioré par la génération de voix off précise de HeyGen. Il doit maintenir un style visuel instructif mais accueillant avec des graphiques simples et clairs et une voix amicale et encourageante les guidant efficacement à travers les étapes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement d'Intégration avec l'IA.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos d'accueil pour employés dynamiques qui augmentent l'engagement des nouvelles recrues et améliorent la rétention initiale.
Développez un Contenu d'Intégration Complet.
Produisez efficacement une large gamme de vidéos de formation et de cours pour les nouveaux employés, assurant des expériences d'intégration cohérentes et évolutives.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'accueil pour employés personnalisées qui se démarquent ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'accueil pour employés hautement personnalisées en utilisant des avatars AI et de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez facilement choisir parmi des modèles professionnels, ajouter les éléments uniques de votre marque et personnaliser les messages pour chaque nouvelle recrue, assurant une introduction véritablement engageante.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration AI efficace pour les nouvelles recrues ?
HeyGen est un créateur de vidéos d'intégration AI efficace car il simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes pour les nouvelles recrues en utilisant une technologie AI avancée. Avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off réaliste et une riche bibliothèque de modèles, vous pouvez rapidement produire du contenu vidéo de formation professionnel sans compétences complexes en montage.
Puis-je personnaliser les vidéos générées par l'IA pour correspondre à l'image de marque de mon entreprise ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos générées par l'IA avec le logo, les couleurs et les médias de votre entreprise. Vous pouvez intégrer l'identité de votre marque de manière transparente dans chaque vidéo d'intégration des employés pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.
Comment HeyGen facilite-t-il la création de contenu efficace pour les vidéos d'intégration ?
HeyGen facilite la création de contenu efficace grâce à son éditeur vidéo intuitif, permettant une conversion rapide de texte en vidéo et des capacités de montage AI. Vous pouvez générer rapidement des vidéos d'intégration complètes, avec sous-titres/captions automatiques et scènes dynamiques, assurant un produit final soigné.