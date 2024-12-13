Créez une vidéo d'intégration de 90 secondes conçue pour les nouvelles recrues, servant de 'générateur de vidéo de présentation pour les employés' pour notre système CRM interne. Le style visuel doit être moderne et professionnel, utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider les utilisateurs à travers l'interface. L'audio comportera une génération de voix off claire et engageante, garantissant que les nouveaux membres de l'équipe comprennent rapidement les fonctions et le flux de travail principaux du système.

Générer une Vidéo