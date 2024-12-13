Générateur de Vidéo de Présentation pour les Employés pour une Intégration Sans Effort
Révolutionnez la formation et l'intégration internes avec une documentation vidéo puissante, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative de 2 minutes détaillant la mise à jour trimestrielle de notre plateforme interne d'analyse de données. Cette vidéo est destinée au personnel technique existant et doit comporter des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à une narration de script concise en texte-à-vidéo. L'objectif est de documenter clairement les nouvelles fonctionnalités, présentées de manière structurée et informative avec des sous-titres pour l'accessibilité.
Concevez une vidéo tutorielle de 60 secondes démontrant comment soumettre un ticket de support technique via notre portail interne. Ce contenu de 'vidéos tutoriels' est destiné à tous les employés et doit adopter une approche visuelle simple et étape par étape en utilisant les modèles et scènes de HeyGen. L'audio doit être une génération directe de voix off, garantissant une compréhension facile et servant de documentation vidéo efficace pour les problèmes courants.
Développez une vidéo de 45 secondes 'générateur de vidéo de présentation pour les employés' présentant les meilleures pratiques pour utiliser la nouvelle fonctionnalité de recherche avancée de notre outil de communication interne. Destinée aux chefs d'équipe et au personnel départemental, la vidéo doit avoir une esthétique visuelle nette et professionnelle, améliorée par le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour des instructions précises et utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec AI.
Améliorez les présentations pour les employés et le contenu de formation interne pour renforcer l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances à long terme.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Développez une bibliothèque complète de présentations pour les employés et de cours de formation pour éduquer et intégrer efficacement une équipe mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation technique ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en vous permettant de transformer des scripts en vidéos de présentation engageantes pour les employés avec des avatars AI et des voix off générées par AI. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles de vidéo personnalisables rendent la production de documentation vidéo professionnelle simple et efficace pour expliquer des processus complexes.
HeyGen peut-il intégrer des avatars AI et l'enregistrement d'écran dans les vidéos tutoriels ?
Oui, HeyGen vous permet d'incorporer sans effort des avatars AI dans vos vidéos, donnant vie à votre contenu. Vous pouvez également utiliser les capacités d'enregistrement d'écran pour démontrer efficacement des logiciels ou des processus, ce qui est idéal pour des vidéos tutoriels complètes et des guides utilisateur étape par étape.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour le développement de vidéos de formation et d'intégration internes ?
HeyGen permet aux équipes de créer des vidéos de formation et d'intégration internes percutantes avec rapidité et facilité. En utilisant des scripts auto-générés par AI et des modèles personnalisables, HeyGen aide les organisations à gagner du temps et à garantir une documentation vidéo de haute qualité et cohérente pour les équipes à distance.
Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser la documentation vidéo créée avec HeyGen ?
Avec HeyGen, les utilisateurs disposent de nombreuses options de personnalisation pour leur documentation vidéo. Vous pouvez choisir parmi divers modèles de vidéo personnalisables, ajouter le logo et les couleurs de votre marque, intégrer des animations et inclure des sous-titres générés automatiquement pour garantir que votre contenu est soigné et accessible à tout public.