Générateur de Vidéo de Présentation pour les Employés pour une Intégration Sans Effort

Révolutionnez la formation et l'intégration internes avec une documentation vidéo puissante, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide.

Créez une vidéo d'intégration de 90 secondes conçue pour les nouvelles recrues, servant de 'générateur de vidéo de présentation pour les employés' pour notre système CRM interne. Le style visuel doit être moderne et professionnel, utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider les utilisateurs à travers l'interface. L'audio comportera une génération de voix off claire et engageante, garantissant que les nouveaux membres de l'équipe comprennent rapidement les fonctions et le flux de travail principaux du système.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 2 minutes détaillant la mise à jour trimestrielle de notre plateforme interne d'analyse de données. Cette vidéo est destinée au personnel technique existant et doit comporter des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à une narration de script concise en texte-à-vidéo. L'objectif est de documenter clairement les nouvelles fonctionnalités, présentées de manière structurée et informative avec des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo tutorielle de 60 secondes démontrant comment soumettre un ticket de support technique via notre portail interne. Ce contenu de 'vidéos tutoriels' est destiné à tous les employés et doit adopter une approche visuelle simple et étape par étape en utilisant les modèles et scènes de HeyGen. L'audio doit être une génération directe de voix off, garantissant une compréhension facile et servant de documentation vidéo efficace pour les problèmes courants.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 45 secondes 'générateur de vidéo de présentation pour les employés' présentant les meilleures pratiques pour utiliser la nouvelle fonctionnalité de recherche avancée de notre outil de communication interne. Destinée aux chefs d'équipe et au personnel départemental, la vidéo doit avoir une esthétique visuelle nette et professionnelle, améliorée par le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour des instructions précises et utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes internes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.



Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Présentation pour les Employés

Créez facilement des présentations engageantes pour les employés, des vidéos d'intégration et de la documentation vidéo avec des outils alimentés par AI, simplifiant la formation pour votre équipe.

1
Step 1
Enregistrez Votre Présentation
Capturez les étapes et processus essentiels directement depuis votre écran en utilisant la fonction d'enregistrement d'écran intégrée, formant la base de votre vidéo de présentation.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Sélectionnez un avatar AI pour narrer votre présentation, offrant un présentateur professionnel et engageant qui clarifie les instructions complexes pour vos employés.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Utilisez des voix off générées par AI pour fournir une narration claire et professionnelle, garantissant que chaque instruction dans votre présentation pour les employés est clairement articulée.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement votre vidéo de présentation terminée dans divers formats d'aspect, prête pour un partage fluide sur les plateformes internes et avec les équipes à distance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes



Créez des présentations engageantes qui non seulement instruisent mais aussi inspirent les employés, favorisant une adoption positive des nouveaux processus et outils.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation technique ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en vous permettant de transformer des scripts en vidéos de présentation engageantes pour les employés avec des avatars AI et des voix off générées par AI. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles de vidéo personnalisables rendent la production de documentation vidéo professionnelle simple et efficace pour expliquer des processus complexes.

HeyGen peut-il intégrer des avatars AI et l'enregistrement d'écran dans les vidéos tutoriels ?

Oui, HeyGen vous permet d'incorporer sans effort des avatars AI dans vos vidéos, donnant vie à votre contenu. Vous pouvez également utiliser les capacités d'enregistrement d'écran pour démontrer efficacement des logiciels ou des processus, ce qui est idéal pour des vidéos tutoriels complètes et des guides utilisateur étape par étape.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour le développement de vidéos de formation et d'intégration internes ?

HeyGen permet aux équipes de créer des vidéos de formation et d'intégration internes percutantes avec rapidité et facilité. En utilisant des scripts auto-générés par AI et des modèles personnalisables, HeyGen aide les organisations à gagner du temps et à garantir une documentation vidéo de haute qualité et cohérente pour les équipes à distance.

Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser la documentation vidéo créée avec HeyGen ?

Avec HeyGen, les utilisateurs disposent de nombreuses options de personnalisation pour leur documentation vidéo. Vous pouvez choisir parmi divers modèles de vidéo personnalisables, ajouter le logo et les couleurs de votre marque, intégrer des animations et inclure des sous-titres générés automatiquement pour garantir que votre contenu est soigné et accessible à tout public.

