Créateur de Vidéos pour Employés : Créez des Formations et Intégrations Engagées
Transformez vos programmes de formation et de développement avec des vidéos professionnelles pour employés. Utilisez des avatars AI pour augmenter l'engagement et la rétention des connaissances.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une promo marketing dynamique de 45 secondes pour les professionnels de la vente et les équipes marketing, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et des modèles et scènes personnalisables. La vidéo doit adopter un style graphique moderne et épuré avec une voix off énergique et une musique entraînante pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités du produit, servant d'outil efficace de création de vidéos d'entreprise.
Produisez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes pour les comptes de réseaux sociaux, ciblant les clients potentiels avec des visuels de marque accrocheurs. Intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock pour des images convaincantes et assurez une présentation optimale sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, complétés par une voix off concise et un audio tendance.
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les départements RH et les responsables de la formation et du développement, axée sur une nouvelle politique d'entreprise ou un module de formation. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et accessible avec une voix off professionnelle et une musique de fond apaisante, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour une création de contenu efficace et des sous-titres pour l'accessibilité, améliorant la création de vidéos alimentées par l'IA pour les programmes de formation et de développement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez les Programmes de Formation et de Développement.
Permettez à votre équipe RH de produire rapidement un contenu de formation diversifié pour tous les employés, améliorant le partage des connaissances et le développement des compétences.
Améliorez la Formation et la Rétention des Employés.
Utilisez la création de vidéos alimentées par l'IA pour créer des supports de formation interactifs et mémorables, améliorant considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos alimentées par l'IA ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour simplifier la création de vidéos, vous permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles à partir de texte ou de suggestions. Notre plateforme agit comme un puissant créateur de vidéos, rationalisant votre flux de travail créatif et vos efforts de création multimédia.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise animées ?
HeyGen propose une large gamme d'avatars AI et d'outils d'animation, vous permettant de créer des vidéos d'entreprise animées et engageantes sans logiciel complexe. Vous pouvez facilement générer des vidéos à partir de suggestions et personnaliser chaque aspect pour un storytelling vidéo unique.
HeyGen fournit-il des ressources pour créer rapidement des vidéos d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles professionnels et un vaste stock de médias pour accélérer vos besoins en création de vidéos d'entreprise. Cela permet une production rapide de contenus de haute qualité comme des vidéos explicatives et des promos marketing.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les projets de vidéos créatives ?
HeyGen garantit que vos projets de vidéos créatives s'alignent avec l'identité de votre marque grâce à des contrôles de marque complets, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs. Cela vous aide à préserver l'apparence unique de votre marque sur l'ensemble de votre contenu vidéo.