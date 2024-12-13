Créateur de Vidéos pour Employés : Créez des Formations et Intégrations Engagées

Transformez vos programmes de formation et de développement avec des vidéos professionnelles pour employés. Utilisez des avatars AI pour augmenter l'engagement et la rétention des connaissances.

405/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une promo marketing dynamique de 45 secondes pour les professionnels de la vente et les équipes marketing, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et des modèles et scènes personnalisables. La vidéo doit adopter un style graphique moderne et épuré avec une voix off énergique et une musique entraînante pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités du produit, servant d'outil efficace de création de vidéos d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes pour les comptes de réseaux sociaux, ciblant les clients potentiels avec des visuels de marque accrocheurs. Intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock pour des images convaincantes et assurez une présentation optimale sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, complétés par une voix off concise et un audio tendance.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les départements RH et les responsables de la formation et du développement, axée sur une nouvelle politique d'entreprise ou un module de formation. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et accessible avec une voix off professionnelle et une musique de fond apaisante, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour une création de contenu efficace et des sous-titres pour l'accessibilité, améliorant la création de vidéos alimentées par l'IA pour les programmes de formation et de développement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Employés

Créez facilement des vidéos engageantes et professionnelles pour la formation, l'intégration et la communication interne avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une gamme de modèles professionnels conçus pour divers besoins d'entreprise, posant les bases de votre vidéo pour employés.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Améliorez votre vidéo en ajoutant des avatars AI pour délivrer votre script, offrant un présentateur cohérent et engageant pour votre contenu destiné aux employés.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Appliquez les contrôles uniques de votre kit de marque, y compris des logos et des schémas de couleurs personnalisés, pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle sur toutes vos vidéos pour employés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois la création de votre vidéo pour le travail terminée, exportez-la facilement dans le format et le rapport d'aspect souhaités, prête à être partagée sans effort à travers les canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Boostez le Moral et la Communication des Employés

.

Créez des vidéos inspirantes et personnalisées pour célébrer les réussites, partager la vision de l'entreprise et aligner votre équipe, favorisant une culture de travail positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos alimentées par l'IA ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour simplifier la création de vidéos, vous permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles à partir de texte ou de suggestions. Notre plateforme agit comme un puissant créateur de vidéos, rationalisant votre flux de travail créatif et vos efforts de création multimédia.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise animées ?

HeyGen propose une large gamme d'avatars AI et d'outils d'animation, vous permettant de créer des vidéos d'entreprise animées et engageantes sans logiciel complexe. Vous pouvez facilement générer des vidéos à partir de suggestions et personnaliser chaque aspect pour un storytelling vidéo unique.

HeyGen fournit-il des ressources pour créer rapidement des vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles professionnels et un vaste stock de médias pour accélérer vos besoins en création de vidéos d'entreprise. Cela permet une production rapide de contenus de haute qualité comme des vidéos explicatives et des promos marketing.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les projets de vidéos créatives ?

HeyGen garantit que vos projets de vidéos créatives s'alignent avec l'identité de votre marque grâce à des contrôles de marque complets, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs. Cela vous aide à préserver l'apparence unique de votre marque sur l'ensemble de votre contenu vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo