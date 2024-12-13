Générateur de Vidéos de Mises à Jour des Employés : AI pour les Comms Internes
Produisez rapidement des vidéos internes professionnelles avec une fonctionnalité de conversion de texte en vidéo fluide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo didactique de 2 minutes destinée aux responsables RH et de formation, illustrant comment convertir rapidement du contenu de script brut en "vidéos de formation" engageantes. L'esthétique visuelle doit être amicale et corporative, employant un mélange d'enregistrements d'écran et de graphiques simples, avec une voix chaleureuse et encourageante. Mettez en avant l'efficacité de la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour créer du contenu éducatif de haute qualité.
Développez une vue d'ensemble technique de 60 secondes pour les ingénieurs logiciels et les architectes systèmes, détaillant le processus d'automatisation de la génération de vidéos via une API pour la "Génération de Vidéo de Bout en Bout". La présentation visuelle doit être dynamique et informative, avec des flux de données animés et des diagrammes techniques, accompagnée d'une voix précise et autoritaire. Soulignez comment HeyGen permet une intégration transparente et offre le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour diverses plateformes.
Créez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour les responsables des équipes de communication mondiale, détaillant les nouvelles fonctionnalités de notre plateforme de "communications internes", en se concentrant sur les capacités de "localisation". Le style visuel doit être moderne et inclusif, mettant en avant des équipes mondiales diversifiées, avec une bande sonore audio multilingue et confiante. Cette vidéo doit utiliser efficacement la génération de voix off de HeyGen pour démontrer la polyvalence linguistique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les programmes de formation interne avec du contenu vidéo généré par AI.
Rationalisez le Partage de Connaissances Internes.
Offrez une intégration complète et un apprentissage continu efficacement à tous les employés, à l'échelle mondiale si nécessaire.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI et des avatars AI réalistes pour transformer le texte en vidéos professionnelles. Cette capacité de génération de vidéos de bout en bout permet aux utilisateurs de créer du contenu de haute qualité efficacement sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.
HeyGen peut-il être utilisé pour divers besoins de communication d'entreprise ?
Absolument. HeyGen est une plateforme polyvalente parfaite pour les communications internes, les vidéos d'intégration, les mises à jour des employés et les vidéos de formation. Sa gamme de modèles et de scènes, combinée aux contrôles de marque, garantit que votre contenu s'aligne avec le style de votre organisation.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen fournit une fonctionnalité robuste de conversion de texte en vidéo, vous permettant de générer du contenu parlé directement à partir de scripts. Associé à une génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques, HeyGen garantit que vos vidéos sont accessibles et soignées pour un public mondial.
HeyGen est-il capable de maintenir l'image de marque d'entreprise dans les vidéos ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris la possibilité d'incorporer des logos personnalisés, des couleurs de marque et des polices directement dans vos vidéos. Cela garantit une représentation cohérente de la marque dans toutes vos communications, des mises à jour des employés au contenu de soutien aux ventes.